Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú: Thiếu muối, thiếu lực và thiếu cả cảm xúc

Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) là phần ngoại truyện thuộc vũ trụ Yulje – nơi từng làm nên thành công vang dội của Hospital Playlist. Lấy bối cảnh tại chi nhánh Jongno của Trung tâm Y tế Yulje, bộ phim theo chân nhóm bác sĩ nội trú năm nhất khoa sản trong những ngày đầu chập chững bước vào ngành y, với đầy rẫy áp lực công việc, khủng hoảng tâm lý và những mối quan hệ chồng chéo giữa đồng nghiệp, tiền bối và bệnh nhân. Dù vẫn do Shin Won Ho và Lee Woo Jung đảm nhiệm vai trò sáng tạo, phần phim này lại được đạo diễn bởi Lee Min Soo và biên kịch Kim Song Hee – một đội ngũ mới với tham vọng trẻ hóa và đổi gió cho thương hiệu Yulje.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ gồm Go Yoon Jung (vai Oh Yi Young), Shin Si Ah (Pyo Nam Kyung), Kang You Seok (Um Jae Il), Han Ye Ji (Kim Sa Bi) và Jung Joon Won (Goo Do Won), bên cạnh dàn khách mời từ Hospital Playlist. Tuy nhiên, dù sở hữu “huy chương danh dự” từ đàn anh, Resident Playbook lại có màn khởi đầu khá khiêm tốn với rating tập 1 là 3,5%, và tăng nhẹ ở các tập sau lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5% (theo Nielsen Korea). Những con số này phản ánh phần nào sự dè dặt từ phía khán giả – những người từng yêu tha thiết Yulje nhưng nay không còn dễ tính trước một món ăn được hâm nóng vội vàng.

Nội trú năm nhất: Nhiều chuyện xảy ra, ít điều đọng lại

Trong bốn tập đầu của Resident Playbook, việc khai thác cảm xúc từ các nhân vật và tình huống trong phim dường như thiếu chiều sâu và không thực sự chạm đến trái tim người xem. Tập 1 kéo dài phần giới thiệu nhân vật với những câu chuyện riêng tư không được xây dựng một cách cảm động hay hợp lý, khiến người xem khó lòng đồng cảm với họ. Nhân vật nữ chính Oh Yi Young (Go Yoon Jung), một cô gái tiểu thư nhà giàu phá sản rồi phải quay lại làm bác sĩ nội trú, không để lại dấu ấn sâu sắc. Cô từng bỏ ngang việc học bác sĩ, nhưng thay vì khắc họa cảm xúc bất an hay giằng xé giữa lựa chọn quay lại nghề y, phim lại chỉ đưa ra những chi tiết hời hợt như một lời giải thích ngắn gọn. Sự phát triển tâm lý của Yi Young không đủ mạnh mẽ để người xem thực sự đồng cảm với nỗi lo lắng và quyết tâm của cô. Các nhân vật khác, dù được giới thiệu với những đặc điểm riêng biệt như Kim Sa Bi (Han Ye Ji) là người đứng đầu lớp, Um Jae Il (Kang You Seok) từng làm idol, hay Pyo Nam Kyung (Shin Si Ah) kiêu kỳ, đều không thể hiện rõ cá tính riêng biệt. Tất cả chỉ là những thông tin mang tính chất bổ sung chứ không phải yếu tố khiến các nhân vật thực sự sống động, tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa họ.

Từ tập 2 đến tập 4, phim bắt đầu khai thác những câu chuyện về bệnh nhân, cố gắng liên kết với sự trưởng thành của các bác sĩ nội trú. Tuy nhiên, các câu chuyện về bệnh nhân trong khoa sản lại không được khai thác đủ sâu sắc. Mỗi câu chuyện đều mang một chủ đề đáng chú ý như sự mất mát, kỳ vọng, hay những áp lực vô hình mà người bệnh phải đối mặt, nhưng chúng chỉ được lướt qua một cách hời hợt, thiếu đi sự tinh tế và độ nặng về cảm xúc. Những tình huống như vậy không đủ để tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ từ phía khán giả. Thậm chí, những khủng hoảng cảm xúc mà các bác sĩ trải qua trong mỗi tình huống không được giải quyết một cách thuyết phục, khiến phim không thể chạm tới được cảm xúc mà một bộ phim y khoa cần có.

Ở tập 2 và 3 đã có một bước tiến khi khai thác yếu tố gia đình. Các câu chuyện về gia đình mở ra những khía cạnh cảm xúc của mỗi bệnh nhân, từ đó kết nối chính các bác sĩ nội trú trẻ với công việc của họ. Dù có bước tiến này, sự chuyển biến về cảm xúc vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự gắn kết cảm xúc rõ rệt. Tập 4 lại không tiếp nối được đà tiến triển đó, và thay vào đó, tiếp tục quay lại với những tình huống bệnh nhân bị lặp lại, thiếu sự mới mẻ và sâu sắc, dẫn đến việc cảm xúc bị hụt hẫng một lần nữa.

Bên cạnh những vấn đề về việc khai thác cảm xúc còn non tay, Resident Playbook còn gặp phải một vấn đề lớn trong mảng hài hước – yếu tố vốn đã làm nên nét đặc trưng của các bộ phim thuộc vũ trụ của bệnh viện Yulje. Trong bộ phim này, Um Jae Il thường được giao vai trò tạo tiếng cười, nhưng nỗ lực của anh lại không thật sự hiệu quả. Dù cố gắng đóng vai trò người mang lại sự thư giãn trong những khoảnh khắc căng thẳng, các pha hài hước của Jae Il lại không đủ duyên dáng và dễ dàng trở nên nhạt nhẽo.

Cùng với đó, nếu Hospital Playlist nổi bật với việc xây dựng một đội ngũ nhân vật đa dạng nhưng không có "phản diện", khiến cho các mối quan hệ trong phim luôn dễ chịu và gần gũi, thì Resident Playbook lại không có được sự nhẹ nhàng đó. Phim khắc họa khá rõ những nhân vật có tính cách tiêu cực, khiến khán giả khó chịu. Điều này thể hiện ngay trong các nhân vật chính - Kim Sa Bi, mặc dù là một cô gái đứng đầu lớp và có tài năng, nhưng lại thể hiện tính cạnh tranh tiêu cực, đôi khi khiến người xem cảm thấy khó chịu khi cô liên tục phải chứng tỏ mình là người giỏi nhất. Hình ảnh này không chỉ làm giảm sự đồng cảm từ khán giả mà còn khiến mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên căng thẳng và thiếu sự hòa hợp.

Dàn diễn viên trẻ và những cú va chạm còn vụng về

Trong Resident Playbook, từng nhân vật chính đều mang những đặc điểm riêng biệt, nhưng sự thể hiện của họ lại có sự phân hóa rõ rệt, khiến người xem khó có thể tạo sự kết nối sâu sắc. Cùng với đó, việc lạm dụng quá nhiều diễn viên khách mời từ Hospital Playlist càng khiến bộ phim trở nên mất cân bằng, khi mà sự chú ý của khán giả dường như bị phân tán.

Oh Yi Young (Go Yoon Jung) là nhân vật nữ chính, mang hình ảnh một bác sĩ trẻ có tài năng nhưng lạnh lùng và thiếu cảm xúc. Cô là người hết lòng vì bệnh nhân, nhưng lại thiếu sự đồng cảm trong cách thể hiện. Vai diễn của Go Yoon Jung, dù có ngoại hình nổi bật và đã nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng lại không thể làm người xem cảm nhận được sự sâu sắc và nội tâm của nhân vật. Mặc dù Yi Young có vẻ ngoài xinh đẹp và thông minh, nhưng nhiều phân đoạn diễn xuất của Go Yoon Jung bị đơ và thiếu tự nhiên, khiến cho người xem không thể cảm nhận được sự trưởng thành hay xung đột nội tâm của một bác sĩ mới vào nghề. Chính sự thiếu hụt này đã khiến nhân vật Yi Young trở nên khó đồng cảm.

Shin Si Ah vào vai Pyo Nam Kyung - nhân vật tiểu thư đầy cảm xúc. Pyo Nam Kyung là một trong những nhân vật ấn tượng nhất trong dàn F4, nhờ vào diễn xuất tự nhiên và khả năng thể hiện cảm xúc khéo léo. Cô không chỉ là một bác sĩ tài năng mà còn thể hiện sự trưởng thành rõ rệt qua từng tình huống. Pyo Nam Kyung có những phân cảnh cảm xúc đắt giá, từ việc thể hiện sự quyết đoán trong công việc cho đến những khoảnh khắc yếu đuối, cho thấy cô là một nhân vật có chiều sâu. Diễn xuất của Shin Si Ah được khen ngợi vì sự tinh tế, từ ánh mắt đến cử chỉ, tất cả đều rất tự nhiên và hợp lý.

Kang You Seok vào vai Um Jae Il, một nhân vật từng là idol và hiện đang cố gắng trong nghề y. Jae Il là một bác sĩ chăm chỉ và nhiệt huyết, nhưng đôi khi nhiệt huyết thái quá khiến anh có phần lố bịch. Trong 4 tập đầu, nhân vật này chưa được khai thác quá nhiều, nhưng những pha hài hước mà Kang You Seok mang lại đã tạo ra một chất xúc tác cần thiết cho phim. Mặc dù những pha hài của Jae Il không phải lúc nào cũng thành công, nhưng anh vẫn mang lại một làn gió mới trong các tình huống căng thẳng.

Han Ye Ji trong vai Kim Sa Bi là một nhân vật học giỏi, luôn đứng đầu lớp và có rất nhiều thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, cô thiếu cảm xúc và nhiều lúc khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Kim Sa Bi thường xuyên thể hiện sự cạnh tranh tiêu cực, điều này tạo ra một bức tranh không mấy dễ chịu về nhân vật. Mặc dù cô là một bác sĩ tài giỏi, nhưng sự thiếu mềm mại trong diễn xuất và thiếu sự đồng cảm khiến Kim Sa Bi không thể ghi điểm với người xem. Những khoảnh khắc cần sự xúc động, từ việc chăm sóc bệnh nhân cho đến mối quan hệ với đồng nghiệp đều không đủ mạnh mẽ để làm nổi bật nhân vật này.

Jung Joon Won trong vai Goo Do Won là đàn anh của F4, với diễn xuất dễ chịu và duyên dáng. Do Won là một nhân vật có tính cách điềm tĩnh, nhưng cũng có những điểm nhấn về cảm xúc sâu sắc, đặc biệt là những tình huống đối diện với các bác sĩ trẻ. Tuy nhiên, vai diễn này lại gặp phải phản ứng trái chiều từ netizen Hàn Quốc vì ngoại hình không quá nổi bật, khiến hình ảnh Goo Do Won dường như không đủ mạnh mẽ để gây ấn tượng sâu sắc.

Cuối cùng, một trong những yếu tố khiến Resident Playbook bị đánh giá thiếu cân bằng là việc lạm dụng diễn viên khách mời từ Hospital Playlist. Sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc đã khiến người xem dễ dàng chuyển sự chú ý từ các nhân vật chính sang các khách mời, điều này làm giảm sự kết nối với các nhân vật trung tâm của phim. Việc đưa quá nhiều diễn viên khách mời từ Hospital Playlist chỉ khiến Resident Playbook mất đi sự độc lập, khi khán giả chỉ chú tâm đến những gương mặt cũ thay vì quan tâm đến sự phát triển các nhân vật mới.

Chấm điểm: 3/5

Resident Playbook đã tạo ra một kỳ vọng lớn từ những người yêu thích các bộ phim y khoa, đặc biệt là với sự liên kết đến vũ trụ Yulje vốn đã rất thành công với Hospital Playlist. Tuy nhiên, bộ phim không thể đáp ứng được sự kỳ vọng đó, với nhiều điểm yếu nổi bật trong việc xây dựng nhân vật, khai thác cảm xúc và tạo dựng những tình huống hài hước.

Mặc dù sở hữu một dàn diễn viên trẻ tài năng, mỗi người đều mang một cá tính riêng biệt, nhưng các nhân vật trong Resident Playbook lại thiếu sự phát triển sâu sắc và cảm xúc chân thật. Các tình huống về bệnh nhân, dù có tiềm năng gây cảm động, lại được khai thác quá hời hợt, không tạo được sự gắn kết cảm xúc mạnh mẽ với khán giả. Thêm vào đó, mảng hài hước, vốn được kỳ vọng sẽ là điểm sáng trong bộ phim, lại không đủ duyên dáng và đôi khi gây cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Dù còn thiếu sót trong việc kết nối cảm xúc và phát triển các tình huống hài hước, bộ phim vẫn có thể vươn lên trong tương lai khi các nhân vật được hoàn thiện hơn và kịch bản được chỉnh sửa, phát triển theo chiều hướng tinh tế hơn. Những bước tiến từ tập 2 và 3 về việc khai thác yếu tố gia đình cho thấy bộ phim có tiềm năng lớn để làm khán giả cảm động và hiểu rõ hơn về hành trình trưởng thành của các bác sĩ nội trú.