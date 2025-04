IU và Byeon Woo Seok sẽ chính thức nên duyên màn ảnh trong bộ phim truyền hình mới Wife of a 21st Century Prince, dự kiến phát sóng vào năm 2026 của đài MBC. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của IU sau cú nổ When Life Gives You Tangerines, đồng thời cũng là bước tiến lớn của Byeon Woo Seok sau thành công vang dội với Lovely Runner. Bên cạnh cặp đôi chính, phim còn quy tụ dàn cast thực lực gồm Noh Sang Hyun và Gong Seung Yeon.

Lấy bối cảnh giả tưởng trong một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến, Wife of a 21st Century Prince là câu chuyện tình yêu giữa hai con người ở hai thế giới đối lập: Sung Hee Joo (IU), ái nữ của tập đoàn lớn nhất xứ Hàn – người có tất cả mọi thứ từ ngoại hình, trí tuệ đến quyền lực tài chính, nhưng lại thiếu duy nhất thân phận quý tộc; và Lee Wan (Byeon Woo Seok), hoàng tử thứ hai của triều đình – người chẳng có gì ngoài danh phận hoàng gia. Khi địa vị dân thường bỗng chốc trở thành rào cản duy nhất ngăn bước Hee Joo tiến tới vị thế tối cao, cô quyết định ký hợp đồng hôn nhân với Lee Wan để đổi lấy tước vị quý tộc – điều duy nhất cô chưa từng có. Những cuộc trao đổi tưởng chừng "win-win" này lại khơi lên những cảm xúc thật, khiến cả hai dần thay đổi và đối diện với chính mình.

Lee Wan là một hoàng tử bị giam cầm trong cái bóng của địa vị: không được yêu thương, không có quyền lực, sống tách biệt với thế giới. Cuộc gặp gỡ với Hee Joo chính là bước ngoặt giúp anh phá vỡ lớp vỏ cô độc, mở ra hành trình trưởng thành và yêu lần đầu trong đời. Trong khi đó, Noh Sang Hyun vào vai Min Jung Woo – thủ tướng trẻ tuổi xuất thân danh giá, là bạn thanh mai trúc mã của Lee Wan và tiền bối của Hee Joo tại học viện hoàng gia. Tưởng như lý trí và địa vị luôn là vũ khí mạnh nhất, Jung Woo bắt đầu lung lay khi chứng kiến cuộc hôn nhân giữa hai người bạn thân nhất.

Gong Seung Yeon hóa thân thành Yoon Yi Rang – người phụ nữ mang “mệnh hoàng hậu” khi sinh ra trong gia tộc từng có bốn đời là vương hậu. Tin rằng ngai vàng là định mệnh của mình, Yi Rang luôn giữ hình ảnh một hoàng hậu hoàn hảo, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ ngôi vị – kể cả bản thân.

Sở hữu bối cảnh độc đáo, tuyến nhân vật đầy màu sắc cùng những mối quan hệ chồng chéo giữa tình yêu, quyền lực và địa vị, Wife of a 21st Century Prince hứa hẹn sẽ là bom tấn truyền hình gây bão năm 2026.

Sự kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok trong Wife of a 21st Century Prince đang khiến khán giả háo hức không chỉ vì kịch bản hấp dẫn, mà còn bởi sức ảnh hưởng cực lớn từ hai ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp. IU – “em gái quốc dân” từng bước lột xác thành một nghệ sĩ toàn năng, từ âm nhạc, điện ảnh đến truyền hình, luôn là bảo chứng cho chất lượng và chiều sâu cảm xúc trong từng vai diễn. Với lượng fan hùng hậu trải dài khắp châu Á cùng khả năng biến mọi vai nữ chính thành biểu tượng, IU được kỳ vọng sẽ tạo nên một Sung Hee Joo vừa sắc sảo, vừa quyến rũ nhưng không kém phần cảm động.

Trong khi đó, Byeon Woo Seok – ngôi sao đang lên của màn ảnh Hàn, sau vai diễn “chàng nam chính thanh xuân quốc dân” trong Lovely Runner, đang trở thành hiện tượng mạng xã hội và biểu tượng mới của dòng phim tình cảm lãng mạn. Ngoại hình cuốn hút, lối diễn tinh tế cùng ánh mắt buồn đặc trưng của anh hứa hẹn sẽ vẽ nên một Lee Wan vừa hoàng gia, vừa tổn thương, đầy chiều sâu. Với sức hút riêng biệt nhưng đầy ăn ý, IU và Byeon Woo Seok không chỉ khiến khán giả chờ đợi phản ứng hóa học bùng nổ trên màn ảnh mà còn góp phần bảo chứng cho thành công thương mại và truyền thông của bộ phim ngay từ những ngày đầu công bố.

Wife of a 21st Century Prince sẽ do đạo diễn Park Joon Hwa cầm trịch – cái tên đứng sau loạt drama đình đám như Rude Miss Young Ae, Let’s Eat 1 và 2, Thư Ký Kim Sao Thế?, Hoàn Hồn và nhiều tác phẩm được yêu thích khác. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc xử lý những câu chuyện vừa hài hước, vừa sâu sắc, Park Joon Hwa được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc mới mẻ và đậm tính giải trí cho dự án lần này.