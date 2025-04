Heo Yi Jae sinh ngày 19 tháng 2 năm 1987 tại Seoul, từng được ca ngợi là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Với vẻ đẹp ngọt ngào và khí chất thanh thuần, cô nhanh chóng được mệnh danh là "Tiểu Kim Tae Hee" – biệt danh ám chỉ sự tương đồng về ngoại hình với nữ minh tinh hàng đầu xứ Hàn. Tuy nhiên, sau hàng loạt vai diễn đáng chú ý trong Goong S (2007) và Single Dad in Love (2008), việc Heo Yi Jae bất ngờ giải nghệ vào năm 2016 đã khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Mãi đến năm 2021, cô mới tiết lộ lý do khiến mình rút lui khỏi ngành giải trí – một sự thật đau lòng về nạn quấy rối tình dục từ đồng nghiệp nam.

Khởi đầu rực rỡ và quyết định giải nghệ bất ngờ

Heo Yi Jae bước chân vào làng giải trí từ khi còn học trung học, khởi đầu với vai trò người mẫu tạp chí. Năm 2004, cô chính thức ra mắt với vai diễn trong phim độc lập Da Capo (hay A Boy Who is Walking in the Sky, phát hành năm 2008). Các vai phụ trong sitcom của đài KBS và vai người yêu của Kim Rae Won trong bộ phim điện ảnh Sunflower (2006) nhanh chóng mang đến cho cô biệt danh "Tiểu Kim Tae Hee".

Nhan sắc trong veo một thời của Heo Yi Jae

Năm 2007 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi cô đảm nhận vai Yang Soon Yi trong Goong S (Prince Hours) – bạn thân thuở nhỏ của vị hoàng tử do Seven thủ vai. Dù không đạt được thành công vang dội như Princess Hours, bộ phim vẫn giúp cô khẳng định tên tuổi, giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Premiere Rising Star Awards 2007, đồng thời được vinh danh tại Andre Kim's Best Star Awards.

Tiếp tục đà phát triển, Heo Yi Jae đóng vai nữ chính trong Single Dad in Love (2008). Sự nghiệp của cô đa dạng hơn khi đầu quân cho YG Entertainment năm 2009 và tham gia các phim 19-Nineteen cùng T.O.P và Seungri, cũng như Girlfriends cùng Kang Hye Jung và Han Chae Young.

Heo Yi Jae trong Goong S (Prince Hours)

Tháng 1 năm 2011, cô kết hôn với doanh nhân Lee Seung Woo và tạm dừng sự nghiệp, không gia hạn hợp đồng với YG. Cặp đôi có hai con trai nhưng ly hôn vào năm 2015. Cuộc chia tay diễn ra âm thầm, không công bố chi tiết, khiến dư luận đặt dấu hỏi về những khó khăn tài chính hoặc vấn đề cá nhân phía sau.

Vai chính trong You Are a Gift (2016) là lần xuất hiện cuối cùng trước khi nữ diễn viên rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Sự im lặng bất ngờ khiến fan xôn xao đồn đoán, đánh dấu một kết thúc bất thường cho sự nghiệp đầy tiềm năng.

Tiết lộ chấn động làng giải trí Hàn Quốc

Tháng 9 năm 2021, trong video phỏng vấn với Way (cựu thành viên Crayon Pop), Heo Yi Jae tiết lộ nguyên nhân thật sự khiến cô giải nghệ: Cô từng bị một nam diễn viên – người đã có gia đình – quấy rối trong quá trình quay phim. Ban đầu, người này tỏ ra thân thiện, nhưng khi nữ diễn viên không duy trì liên lạc ngoài giờ quay, anh ta bắt đầu công khai lăng mạ cô trên phim trường, gọi cô bằng những lời tục tĩu hàng ngày.

Cao trào xảy ra khi trong một cảnh quay cảm xúc, nam diễn viên này nổi giận và đổ lỗi cho cô vì khiến anh ta diễn không đạt. Đạo diễn khi ấy – người mới vào nghề – đã gợi ý rằng nguyên nhân có thể đến từ việc cô "từ chối quan hệ thân mật" với bạn diễn. Trong một lần gặp riêng, anh ta thẳng thắn đề nghị "ngủ cùng nhau để cải thiện phản ứng hóa học" trên màn ảnh. Heo Yi Jae từ chối, và kết quả là những trận bạo hành tinh thần càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nữ diễn viên cho biết đoàn phim không có bất kỳ ai đứng ra bảo vệ cô.

Mặc dù Heo Yi Jae không nêu rõ danh tính nam diễn viên kia trên sóng, Way xác nhận rằng cô đã tiết lộ tên thật phía sau máy quay, khiến chính Way cũng vô cùng sốc vì từng ngưỡng mộ người này. Sau đó, cộng đồng mạng suy đoán Oh Ji Ho – bạn diễn trong Single Dad in Love – là kẻ bị ám chỉ. Người hâm mộ Oh Ji Ho phủ nhận gay gắt, thậm chí đe dọa kiện. Chosun Ilbo đưa tin rằng Oh Ji Ho bác bỏ mọi cáo buộc. Trong khi đó, Heo Yi Jae cũng lên tiếng kêu gọi tránh "săn phù thủy", thừa nhận cô không đủ bằng chứng pháp lý để nêu tên công khai, đồng thời xin lỗi những người bị nghi oan.

Tiết lộ của Heo Yi Jae trở thành chủ đề nóng khắp mạng xã hội Hàn Quốc. Theo thống kê từ Extra Korea, có đến 60% nữ diễn viên từng nhận được lời gạ gẫm quan hệ tình dục, 48% mất vai diễn vì từ chối, và 31,5% từng là nạn nhân của quấy rối – cho thấy vấn nạn này không phải là trường hợp cá biệt.

Ngoài nạn quấy rối, Heo Yi Jae còn kể lại những trải nghiệm bị bắt nạt bởi chính bạn diễn nữ. Trong một cảnh quay, cô bị một nữ diễn viên kỳ cựu tát mạnh vào mặt khi đang đeo nhẫn và kéo tóc quá đà, ngụy biện đó là "nhập vai". Heo Yi Jae đã phải cười để che giấu nỗi đau, nhưng hành động ấy khiến người kia tức giận hơn.

Cuộc sống hiện tại: Tái xuất lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc

Sau năm 2016, Heo Yi Jae gần như biến mất khỏi truyền thông. Mãi đến buổi phỏng vấn với WayLand, cô mới tái xuất, gây bất ngờ với vẻ ngoài gầy gò, sắc sảo hơn trước. Năm 2024, nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện tái phát hành bộ phim Sunflower tại CGV Yeonnam, cùng với Kim Rae Won và Kim Hae Sook. Theo MK, chính Kim Hae Sook cũng suýt không nhận ra Heo Yi Jae vì sự thay đổi ngoại hình. Sự kiện trở thành lần hiếm hoi khán giả được nhìn thấy nữ diễn viên công khai sau nhiều năm.

Nhan sắc của Heo Yi Jae trong lần hiếm hoi lộ diện gây sốc cho khán giả. Đồng nghiệp cũng nói rằng không nhận ra cô

Hiện tại, Heo Yi Jae có cuộc sống kín tiếng. Theo Soompi năm 2023, nữ diễn viên có thể đang sống tại Seoul và tập trung chăm sóc hai con trai. Một số bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ hy vọng cô sẽ trở lại màn ảnh, nhưng sự im lặng của Heo Yi Jae cho thấy điều đó dường như khó xảy ra. Trong video WayLand, Heo Yi Jae từng thẳng thắn: "Tôi yêu diễn xuất, nhưng ghét chính trị trong ngành".

Câu chuyện của Heo Yi Jae không đơn thuần là hành trình của một ngôi sao vụt tắt, mà là một hồi chuông cảnh tỉnh về cái giá quá đắt của sự nổi tiếng trong một ngành công nghiệp vẫn còn thiếu sự bảo vệ nhân văn.