Sau 27 năm kể từ khi phim Sex and the City lên sóng lần đầu vào năm 1998, người hâm mộ vẫn không thể quên hình ảnh biểu tượng của nhân vật Samantha Jones – người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng và luôn truyền cảm hứng về sự tự tin trong tình yêu, tình dục. Nhưng ít ai biết rằng, để hóa thân vào vai diễn ấy, Kim Cattrall – nữ diễn viên thủ vai Samantha – đã trải qua những khoảnh khắc áp lực đến mức "khủng hoảng tinh thần", đặc biệt là với một cảnh quay khỏa thân nổi tiếng trong mùa thứ tư của phim Sex and the City.

Cảnh nóng để đời trong phim Sex and the City là ác mộng với Kim Cattrall

Trong tập phim The Real Me, Samantha có một cảnh nóng đặc biệt, đó là một trong những phân cảnh táo bạo và đáng nhớ nhất trong phim Sex and the City. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì khán giả tưởng tượng.

Kim Cattrall chia sẻ với báo Daily Mail Australia rằng cô đã có một khoảnh khắc hoảng loạn thực sự trước khi bước ra thực hiện cảnh quay. "Tôi quay lại sau tấm bình phong và nghĩ: 'Mình sẽ làm gì bây giờ? Phải tự trấn an thôi'," - nữ diễn viên nhớ lại. Cô đã phải liên tục lặp lại lời thoại như một bài thần chú, rồi mới có thể lấy đủ can đảm để bước ra thể hiện vai diễn trong phim Sex and the City.

Nữ diễn viên cũng từng nhấn mạnh về trải nghiệm ám ảnh với những cảnh nóng dồn dập trong phim Sex and the City: "Việc đóng cảnh giường chiếu theo một cách khác nhau mỗi lần thực sự là một thử thách kinh hoàng. Tôi không biết mình có thể làm được điều đó như thế nào. Làm sao tôi có thể biến việc đó thành hiện thực?" (việc đó ở đây là một thuật ngữ rất nhạy cảm trong chuyện giường chiếu).

Nhan sắc xinh đẹp của Kim Cattral trên phim Sex and the City

Từ biểu tượng táo bạo đến lời từ chối dứt khoát

Dù từng nhiều lần từ chối nhận vai Samantha trước khi đồng ý, Kim Cattrall cuối cùng đã mang đến một Samantha không thể thay thế – góp phần quan trọng đưa phim Sex and the City trở thành tượng đài văn hóa. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và ekip, đặc biệt là đạo diễn kiêm nhà sản xuất Michael Patrick King, lại không hề êm đẹp như người ta tưởng.

Đạo diễn và 4 nữ chính phim Sex and the City

Sau hai phần phim điện ảnh tiếp nối series, Kim Cattrall thẳng thừng từ chối quay phần thứ ba của phim Sex and the City. Nguyên nhân đưa ra là vì cô “kinh hoàng” trước hướng phát triển nhân vật Samantha trong kịch bản, và không muốn tiếp tục làm việc trong môi trường mà cô cho là “lạnh lẽo” giữa các diễn viên nữ chính.

Khi được hỏi liệu có khả năng quay trở lại với phim Sex and the City, Kim đáp gọn lỏn: "Không bao giờ. Với tôi, đó là một cái 'không' dứt khoát."

Vì thế, việc cô vắng mặt hoàn toàn trong phần reboot năm 2022 - And Just Like That không làm khán giả quá bất ngờ. Nhưng điều khiến nhiều người sốc chính là thông báo cô sẽ xuất hiện chớp nhoáng trong một cảnh cameo ở mùa 2 của phần phim reboot. Tuy nhiên, sự xuất hiện ấy ấy cũng đi kèm hai điều kiện rất rõ ràng từ phía Kim: không diễn cùng bất kỳ bạn diễn nữ cũ nào, và tuyệt đối không gặp mặt đạo diễn Michael Patrick King. Điều này càng khiến khán giả tò mò về mối quan hệ của cô với đạo diễn lừng danh của phim Sex and the City.