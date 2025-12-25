Nếu năm 2025 được xem là bài test phong độ thì Thành Nghị lại đang là cái tên gây thất vọng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Liên tiếp ba dự án lên sóng trong cùng một năm, nam diễn viên không những không bứt phá mà còn vướng vào chuỗi thất bại khó cứu vãn, khi cả chất lượng phim lẫn hình ảnh cá nhân đều trở thành tâm điểm tranh cãi, đặt dấu hỏi lớn cho vị thế của anh trong dàn nam chính hạng A.

Mở màn là Phó Sơn Hải, tác phẩm võ hiệp được quảng bá rầm rộ với lời hứa hẹn về những pha hành động hoành tráng. Khi lên sóng, phim nhanh chóng gây thất vọng vì kịch bản cũ kỹ, vẫn xoay quanh mô-típ ân oán - trả thù quen thuộc. Các cảnh võ thuật vốn được xem là thế mạnh của Thành Nghị lại bị lạm dụng kỹ xảo quá mức, làm mất đi cảm giác chân thật. Diễn xuất của anh bị nhận xét là an toàn, thiếu điểm nhấn, không khác biệt so với những vai cổ trang trước đó.

Đáng nói hơn, Phó Sơn Hải còn khiến loạt hạn chế của Thành Nghị lộ rõ. Biểu cảm bị chê cứng đờ, gương mặt gần như không có sự phân biệt giữa các trạng thái cảm xúc. Góc quay thiếu tôn dáng, cộng thêm lớp filter làm da mịn bóng, hồng hào quá đà khiến hình ảnh nam chính trở nên lố bịch, bị netizen chê cười suốt một khoảng thời gian.

Tình hình cũng không khá hơn với Thiên Địa Kiếm Tâm, dự án tiên hiệp được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh. Dù kỹ xảo được trau chuốt, phần nội dung lại rời rạc, thiếu logic, khiến người xem dần bỏ phim. Thành Nghị vẫn giữ vị trí phiên 1, xuất hiện dày đặc ở giai đoạn đầu, nhưng không đủ sức giữ nhiệt cho tác phẩm. Đến nửa sau, đất diễn của anh ngày càng ít, vai nam chính gần như bị lu mờ.

Không chỉ thất bại trong việc hút rating, hai bộ phim này còn có thành tích quảng cáo và chỉ số truyền thông ở mức trung bình, thấp hơn kỳ vọng dành cho một ngôi sao được xếp vào hàng A-list. Chuỗi kết quả không mấy khả quan vô tình tạo áp lực lớn lên dự án tiếp theo - Trường An 24 Kế, vốn được xem là “át chủ bài” của Thành Nghị trong năm năm nhưng cũng không thể cứu vãn tình thế.

Dù sở hữu mức đầu tư lớn, phim vẫn vấp phải nhiều lỗi cơ bản, từ chi tiết phục trang cho đến cách xây dựng tình huống. Khán giả dễ dàng chỉ ra những hạt sạn khó chấp nhận, như việc vết thương của nhân vật thay đổi vị trí giữa các cảnh. Về diễn xuất, Thành Nghị tiếp tục bị chê vì giọng thoại thiếu lực, biểu cảm chưa đủ chiều sâu để khắc họa một nhân vật mang nặng thù hận, mưu tính suốt nhiều năm. Ngoài ra, phim còn bị chỉ trích vì quá sa đà vào việc “buff” nam chính, khiến mạch truyện trở nên thiếu thuyết phục.

Trên mạng xã hội, netizen còn nhắc lại loạt tác phẩm trước đó của Thành Nghị như Trương An Nặc, Dữ Quân Ca, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - những dự án cũng không đạt được hiệu ứng như mong đợi. Cộng dồn với chuỗi flop trong năm 2025, nhiều ý kiến cho rằng sự nghiệp của nam diễn viên đang bước vào giai đoạn đáng báo động, khi khả năng tiếp tục được giao vai nam chính trong các dự án lớn ngày càng bị đặt dấu hỏi.

Dù sở hữu danh xưng “mỹ nam cổ trang” cùng lượng fan đông đảo, việc liên tiếp góp mặt trong các phim đầu tư lớn nhưng thành tích bết bát đã khiến hình ảnh của Thành Nghị bị ảnh hưởng không nhỏ. Nguyên nhân được cho nằm ở việc anh xuất hiện dày đặc trong dòng phim cổ trang, phát sóng dồn dập khiến khán giả rơi vào trạng thái bội thực. Bên cạnh đó, lối diễn bị đánh giá là một màu, hạn chế về giọng nói và biểu cảm, cùng tạo hình gần như không thay đổi qua từng phim khiến người xem khó phân biệt các nhân vật anh đảm nhận.