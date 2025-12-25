Sốc với phiên bản Tôn Ngộ Không yêu Bạch Cốt Tinh

Trang Sina đưa tin ngày 24/12, dự án phim hoạt hình Tây du: Duyên kiếp được phê duyệt sản xuất, phim do biên kịch Hàn Đào chấp bút. Nội dung tác phẩm gây tranh cãi khi viết về tình kiếp của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không với phản diện khét tiếng nhất Tây du ký là Bạch Cốt Tinh.

Theo đó, mối ân oán tình thù giữa Tôn Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh bắt nguồn từ 500 năm trước, khi Thạch Hầu lên đường cầu tiên, hắn nhận được sự giúp đỡ của Bạch Ngọc Nhi và cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung, Bạch Ngọc Nhi bị liên lụy. Hậu quả là Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ giam dưới chân núi 500 năm, còn Bạch Ngọc Nhi hóa thành nữ yêu Bạch Cốt Tinh.

Khi Tôn Ngộ Không gia nhập đội ngũ lên đường thỉnh kinh, Bạch Cốt Tinh ôm hận lên kế hoạch trả thù, để Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi. Tuy nhiên, tình nghĩa thầy trò kiên định không gì lay chuyển, ba lần hóa thân hãm hại của Bạch Cốt Tinh không thành công. Khi biết rõ chân tướng, Tôn Ngộ Không đau lòng tiêu diệt Bạch Cốt Tinh rồi tiếp tục hành trình thỉnh kinh.

Tôn Ngộ Không có mối duyên nợ với Bạch Cốt Tinh trước khi đại náo Thiên cung.

Bạch Cốt Tinh vì yêu sinh hận.

Sau khi nội dung phim được công bố, nhiều khán giả chỉ trích các nhà sản xuất vì lợi nhuận đã cải biên Tây du ký bừa bãi lộn xộn, làm giảm giá trị của tác phẩm gốc, thậm chí khiến thế hệ trẻ hiểu sai về nhân vật trong tiểu thuyết. Đây không phải lần đầu các dự án chuyển thể của Tây du ký nhận ý kiến trái chiều từ công chúng. Những cách làm mới bị đánh giá không giữ lại những đặc trưng nổi bật của nhân vật hay ý nghĩa của mỗi câu chuyện trong Tây du ký .

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng nghệ thuật là sự sáng tạo vô tận, chỉ khi dự án ra mắt, khán giả mới có đánh giá chính xác về chất lượng của tác phẩm. Giống như bộ phim Đại thoại tây du của Châu Tinh Trì khi mới công chiếu từng bị chê vì làm rối loạn vai trò của các nhân vật, cải biên quá đà khiến người xem không nhận ra tác phẩm gốc. Tuy nhiên, sau này giá trị của tác phẩm đã được công nhận, bộ phim trở thành một trong những lần cải biên Tây du ký thành công nhất và là kiệt tác để đời thể hiện tài hoa của "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì.

Bên cạnh đó, một số dự án lấy cảm hứng từ Tây du ký như Hỏa diễm: Thiết Phiến công chúa, Tây du ký thích ách truyện chi Ngộ Không, Tây du ký: Lưu Sa Hà. .. cũng đã được cấp phép sản xuất chứng minh sức hút của tiểu thuyết với khán giả không suy giảm. Tây du ký được coi là "kho báu" của các nhà sản xuất Trung Quốc. Trong năm 2025, bộ phim hoạt hình Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng thu về 1,7 tỷ NDT.

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng thành công với doanh thu khủng thúc đẩy các nhà sản xuất tiếp tục khai thác thương hiệu Tây du ký.

Theo 163 , Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng cùng tựa game Black Myth: Wukong (Hán - Việt: Hắc Thần Thoại: Ngộ Không ) là những ví dụ cho thấy sức ảnh hưởng của tiểu thuyết Tây du ký tới nền điện ảnh Trung Quốc. Khán giả Trung Quốc dành tình yêu đặc biệt cho Tây du ký và Tôn Ngộ Không. Thậm chí, trong Na Tra 2: Ma đồng náo hải , khi cây Định Hải Thần Châm (sau này gọi là gậy Như Ý) xuất hiện chỉ trong vài giây đã khiến khán giả sục sôi với giả thuyết Đại Thánh sẽ xuất hiện trong thế giới Na Tra.

Trong hai năm trở lại đây, có không ít tác phẩm cũng lấy cảm hứng hoặc được cải biên từ Tây du ký như phim hoạt hình Tề Thiên Đại Thánh trên Netflix (2023), Đại thoại đại thoại Tây Du (2024), Tây du hàng ma thiên chi Khoái Hoạt thành (2025) hay trước đó là Tây du ký: Mối tình ngoại truyện có hai phần, Đại náo thiên cung, Tây du ký: Nữ nhi quốc . Các nhà phân tích nhận định Tây du ký được làm lại nhiều lần vì đã có lượng khán giả đông đảo ở mọi lứa tuổi, thế hệ, điều này giúp bản phim của Tây du ký tiết kiệm chi phí quảng bá, có thể mở rộng thị trường ở nhiều quốc gia châu Á.