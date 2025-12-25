Hàng loạt bình luận trên mạng xã hội đều nhận xét anh "diễn như không diễn". Dù chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào nhưng Thái Hòa được công chúng đánh giá cao về khả năng nhập vai, từ diễn xuất đến đài từ đều rất tự nhiên