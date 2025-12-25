“Nhà Hai Chủ” và những điều cần biết nhiều hơn về sự kiện có thật ngoài đời

Mọi thứ đều có thật tại "Nhà Hai Chủ"

Đây là cảm nhận chung của nhiều khán giả sau trải qua trọn vẹn hành trình của "Nhà Hai Chủ". Không chỉ bám sát theo sự kiện có thật, nội dung của phim mang lại cảm xúc hồi hộp bao trùm lên tâm thức của người xem ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Với lối kể chuyện tự nhiên, tăng dần mức độ tò mò và nghẹt thở cho người xem không chỉ bằng hình ảnh mà còn là suy ngẫm thông qua diễn biến tâm lý của nhân vật chính, "Nhà Hai Chủ" chậm rãi đi vào tiềm thức của khán giả và tạo nên nỗi sợ rất thật trong lòng người xem.

Câu chuyện của "Nhà Hai Chủ" tái hiện lại gần như sát với quá trình sinh sống của đôi vợ chồng đến Sài Gòn sau giai đoạn kinh tế mới. Với số tiền ít ỏi, hai vợ chồng tìm được ngôi nhà rộng rãi và thuận tiện cho việc làm ăn lẫn học hành của các con. Tuy nhiên, theo lời kể của các nhân chứng từng sống trong ngôi nhà này, họ đều không thể sinh sống tại ngôi nhà này vì gặp một bóng trắng quấy nhiễu mà họ tin rằng người chủ đã xây dựng ngôi nhà vào ngày Tam Nương.

Diễn xuất giàu cảm xúc của Trâm Anh

Nói đến điểm sáng của "Nhà Hai Chủ" không thể bỏ qua diễn xuất của Trâm Anh. Từ "nàng thơ của Lý Hải" trong "Lật Mặt 7", cô đã cho thấy sự tiến bộ về diễn xuất của mình trong "Nhà Hai Chủ" với vai người mẹ trẻ chỉ có tình yêu lớn nhất dành cho gia đình.

Ngoài nỗi sợ được Trâm Anh thể hiện thông qua biểu cảm, sự biến chuyển tâm lý của nhân vật cũng được nữ diễn viên khắc họa sắc nét để người xem hiểu được rằng "Nhà Hai Chủ" không trói ánh nhìn của khán giả bằng những phân cảnh rùng rợn mà "bắt" tâm trí của người xem bằng hành trình biến đổi tâm lý của Mai. Từ người "không tin trên đời này có ma" đến sự cẩn trọng lắng nghe những lời răn dạy về tâm linh khi khởi sự. Các cung bậc cảm xúc từ bất cần rồi sợ hãi đến sự kiên định và mạnh mẽ để "dang đôi cánh" bảo vệ gia đình đều được Trâm Anh thể hiện rõ nét.

Dẫu vẫn còn một vài phân cảnh mà người xem tin rằng Trâm Anh hoàn toàn có thể bùng nổ hơn, vai Mai của "Nhà Hai Chủ" sẽ là bệ phóng cho nữ diễn viên mạnh dạn thử sức ở những dạng vai diễn có chiều sâu cảm xúc, hoặc các nhân vật có các lớp tâm lý phức tạp.

Thông điệp về tâm linh dễ tiếp cận

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" là một quan điểm phổ biến trong dân gian. Với nhiều người, đây còn là lời nhắc nhở quan trọng về việc khởi sự hay tiến hành những điều trọng đại trong đời người. Theo đó, việc kiêng dè những điều không tốt sẽ giúp con người thuận lợi gặp được may mắn, điềm lành trong cuộc sống. Trong khía cạnh tín ngưỡng, đây là nét đẹp văn hóa của người Việt xưa và nay. Chính từ các yếu tố đó, lựa chọn thông điệp này làm thông điệp "xương sống" là một điều hợp lý của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu khi giúp cho "Nhà Hai Chủ" có được sự kết nối dễ dàng với khán giả ngay từ những giây phút đầu.

Ngoài không gian được lựa chọn nhuốm màu ma mị và đậm chất tâm linh, quan điểm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" còn được xây dựng khéo léo. Thay vì chỉ đưa ra một lời khẳng định nằm trong câu thoại của nhân vật, ê-kíp làm phim cài cắm thông điệp đó xuyên suốt câu chuyện qua nhịp phim, qua biểu cảm của các nhân vật hay qua những hiện tượng tâm linh dồn dập ập đến gia đình Mai để khán giả tự nghiền ngẫm, tự nhận ra.

Để khi hành trình của "Nhà Hai Chủ" khép lại, khán giả phát hiện rằng: Thì ra lời căn dặn đó của ông bà vẫn luôn là điều đúng đắn. Nhưng chính chúng ta, mỗi ngày trải qua với không ít lo toan thường nhật, những mong ước của bản thân mà lại quên mất rằng khi khởi sự thì chúng ta phải luôn biết cẩn trọng và tôn trọng dành cho những nguồn năng lượng trái ngược với dương gian.

"Nhà Hai Chủ" - Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật kết hợp cùng quan điểm dân gian về truyền thuyết ngày Tam Nương có suất chiếu đặc biệt cả ngày 24&25.12.2025 và chính thức khởi chiếu vào ngày 26.12.2025