Mới đây tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng, Trương Lăng Hách bất ngờ trở thành tâm điểm MXH chỉ với một khoảnh khắc rất đời thường: ngồi dự sự kiện trong trạng thái buồn ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Video vỏn vẹn 5 giây ấy nhanh chóng viral, thu về hơn 1 triệu lượt tim và vô số bình luận trầm trồ. Không cần tạo dáng cầu kỳ, không cần biểu cảm “diễn”, chỉ một góc nghiêng lúc ngồi yên cũng đủ khiến người xem bị cuốn theo. Với Trương Lăng Hách, dường như cứ mỗi lần đi event là y như rằng lại có thêm một clip viral mới ra đời.

Giữa dàn tiểu sinh sinh sau năm 1995, Trương Lăng Hách nổi lên như một hiện tượng kể từ thành công của Thương Lan Quyết. Gương mặt anh không thuộc kiểu sắc sảo, góc cạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại có sức hút bền bỉ: càng ngắm càng thấy cuốn. Đặc biệt, khi khoác lên mình phục trang cổ đại, nam diễn viên toát ra khí chất rất riêng, vừa thanh tú vừa cao ráo, tạo cảm giác nổi bật giữa khung hình đông người. Chiều cao lên tới 1m90 càng giúp anh ghi điểm mạnh về mặt thị giác, nhất là trong những phân cảnh cần thần thái hoặc dáng đứng.

Trên màn ảnh, Trương Lăng Hách cũng cho thấy khả năng biến hóa tương đối linh hoạt. Từ hình tượng bác sĩ dịu dàng, ấm áp trong Yêu Em cho đến vẻ trẻ trung, trong veo của một học sinh trong Anh Đào Hổ Phách, nam diễn viên đều giữ được sức hút ổn định. Dù là vai ngọt ngào hay trầm lắng, anh vẫn mang đến cảm giác dễ chịu, gần gũi, đúng kiểu “visual bước ra là đã có thiện cảm”.

Sở hữu vẻ ngoài thanh tú cùng phong thái nhẹ nhàng, Trương Lăng Hách dễ dàng chiếm trọn sự chú ý của khán giả dù chỉ xuất hiện trong vài khung hình ngắn. Tuy diễn xuất hiện tại vẫn bị nhận xét là chưa thực sự có chiều sâu, nhưng với lượng fan ổn định, hình tượng sạch sẽ và khả năng viral mạnh mẽ, nam diễn viên hoàn toàn có tiềm năng bứt phá. Chỉ cần được đặt vào đúng kịch bản và đầu tư khai thác kỹ hơn nội tâm nhân vật, Trương Lăng Hách hoàn toàn có thể tiến xa hơn, không chỉ là “mỹ nam gây nghiện” mà còn là một cái tên đáng gờm trên đường đua diễn xuất.