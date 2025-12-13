Mới đây, ekip The Man Who Lives With the King đã tung ra trailer chính thức, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Khai thác cuộc đời và câu chuyện ít người biết về vua Đoan Tông, The Man Who Lives With the King - dự kiến sẽ lên sóng vào đầu 2026 - hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim đậm chất sử thi. Tác phẩm quy tụ nhiều ngôi sao chất lượng của Kbiz như Yoo Hae Jin, Park Ji Hoon, Park Ji Hwan, Lee Jun Hyuk, Ahn Jae Hong…

Qua đoạn trailer, đập vào mắt người xem là hình ảnh JI Hoon trong vai vua Đoan Tông hay Lee Hong Wi. Sẽ không có gì đáng nói nếu như tạo hình của anh chàng có phần khổ cực. Khuôn mặt phờ phạc, thiếu sức sống, đặc biệt đôi môi khô tróc và trắng bợt khiến Ji Hoon bị nhận xét như hồn ma cổ trang.

Không còn là “chàng trai nháy mắt” thời còn ở Produce 101, Ji Hoon giờ đây đã trưởng thành ở cả thực lực lẫn ngoại hình. Khuôn mặt anh giờ đây đã thon gọn, thấy rõ đường hàm nét căng - thay vì cặp má phúng phính, búng ra sữa 7 năm trước. Tuy nhân vật toát ra vẻ kiệt quệ và kém tươi tắn nhưng visual điển trai của Ji Hoon vẫn không thể bị che giấu hoàn toàn.

Đây không phải lần đầu tiên Park Ji Hoon rơi vào tình cảnh cơ cực trên màn ảnh. Nhớ lại 2 phần phim Weak Hero Class, mỹ nam sinh năm 1999 vào vai học sinh hạng A Yoon Shi Eun, người luôn chịu những trận đòn bắt nạt từ nhóm học sinh cá biệt. Là một tác phẩm truyền hình tập trung vào bạo lực học đường, gần như xuyên suốt 2 mùa phim, Ji Hoon luôn xuất hiện với dáng vẻ yếu ớt, lờ đờ và đôi môi vẫn khô khốc như sa mạc.

At A Distance Spring Is Green vào năm 2021 cũng không khấm khá hơn là bao. Park Ji Hoon thủ vai Yeo Jun, sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Myungil. Mặc dù điển trai và gia thế giàu có, nhưng Yeo Jun lại thiếu thốn tình thương từ chính gia đình mình. Người bố không ngần ngại “động tay động chân” khiến Ji Hoon tơi tả, chấn thương đầy mặt.

Một số bình luận của netizen: - Ai đó cho Ji Hoon hớp nước đi kìa. - Tại sao cậu này luôn trong trạng thái khổ cực, vất vả và khô môi thế. - Môi nứt nẻ không khác gì phim Weak Hero Class. - Ji Hoon toàn chọn vai bị bắt nạt hay số phận khổ cực. - Cứ nhìn cậu này đóng phim là tui khát nước giùm.

Lên ngôi khi mới 12 tuổi nhưng nhanh chóng bị chú ruột là Thái tử Suyang phế truất, Đoan Tông bị đày đến Cheongnyeongpo (tỉnh Gangwon) và kết thúc cuộc đời trong bi kịch. Lấy bối cảnh năm 1457 tại Cheongnyeongpo, bộ phim xoay quanh trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hae Jin), người chủ động xin biến ngôi làng heo hút của mình thành nơi lưu đày nhằm vực dậy tương lai cho dân làng và mối duyên bất ngờ giữa ông với vị vua trẻ bị phế truất. Yoo Hae Jin đảm nhiệm vai trưởng làng Eom Heung Do, trong khi Park Ji Hoon hoá thân thành cựu vương trẻ tuổi Lee Hong Wi.