Mới đây, một đoạn video trên TikTok bất ngờ viral khi xếp hạng 5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam, thu hút tương tác lớn chỉ trong thời gian ngắn. Dựa trên tiêu chí "lên cổ trang là bao đẹp", danh sách này gọi tên những nam diễn viên được nhận xét là hợp tạo hình nhất khi khoác lên mình trang phục thời xưa, từ nét điển trai, khí chất đến thần thái trên màn ảnh.

1. Nguyễn Đình Mạnh - Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn

Trong web drama Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn, Nguyễn Đình Mạnh xuất hiện với tạo hình cổ trang mang phong cách Việt pha hơi hướng giả tưởng. Gương mặt sáng, đường nét rõ, nụ cười hiền và vóc dáng cao khiến khán giả ngỡ ngàng vì Đình Mạnh như thể "xé sử bước ra", giống y hệt nhân vật gốc.

Tuy nhiên, câu thoại đơ cứng khiến diễn viên có phần gượng gạo khi đối thoại. Kỹ xảo của phim còn hạn chế về phần chất lượng hình ảnh, hiệu ứng được chưa được đầu tư kỹ lưỡng, dẫn đến giảm sự hấp dẫn của phim.

2. ISAAC - Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể

Trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, ISAAC đảm nhận vai Thái tử Hiếu Long và gây chú ý mạnh nhờ tạo hình cổ trang được đầu tư nhất nhì phim Việt thời điểm đó. Với gương mặt sắc nét, đường nét thanh tú nhưng không mềm yếu, ISAAC có một kiểu đẹp rất điện ảnh: sống mũi thẳng, mắt sâu, góc nghiêng không điểm chết và khuôn mặt cân đối. Khi đội mũ chiến, khoác giáp hoặc buộc tóc cao theo phong cách cổ phục Việt, anh nổi bật hơn nữa nhờ thần thái điềm tĩnh, phong độ kiểu hoàng tử trẻ.

Chính sự hài hòa giữa nét sắc sảo và khí chất oai hùng đã giúp ISAAC trở thành một trong những hình mẫu cổ trang được nhắc tới nhiều nhất của điện ảnh Việt.

3. Quốc Anh - Thám Tử Kiên

Tong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, Quốc Anh vào vai Thạc, một nhân vật thuộc tuyến hỗ trợ trong câu chuyện trinh thám - cổ trang do Victor Vũ thực hiện. Bộ phim sử dụng cổ phục may thủ công với số lượng lớn, vì vậy mỗi diễn viên lên hình đều mang màu sắc thời kỳ xưa khá rõ.

Quốc Anh vốn sở hữu ngoại hình nổi bật: chiều cao khoảng 1m86, gương mặt điển trai, đường nét nam tính nhưng không thô, sống mũi cao và ánh mắt hiền lành. Điều này giúp anh hợp một cách tự nhiên với cổ trang, kiểu "mỹ nam thư sinh" nhưng vẫn có sự rắn rỏi. Khi mặc lên cổ phục, gương mặt anh lên hình gọn gàng, sắc nét và dễ tạo cảm giác tin cậy, đúng mẫu nhân vật trẻ tuổi trong phim điều tra - phá án thời cổ.

4. Lương Thế Thành - Hoàng Tử Quỷ

Trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm, Lương Thế Thành gây chú ý khi đảm nhận vai diễn trong bộ phim Hoàng Tử Quỷ. Những bức ảnh đầu tiên về tạo hình của Lương Thế Thành trong Hoàng Tử Quỷ cũng đã kịp khiến hội chị em mê mẩn không rời mắt nổi. Ở tuổi 43, anh vẫn tập luyện thể thao thường xuyên, tự mình "điêu khắc" body 6 múi săn chắc như tượng tạc. Phong cách cổ trang trong phim càng tôn lên sự rắn rỏi, cường tráng, không làm lu mờ đi visual của anh.Khuôn mặt đẹp trai không tuổi của nam diễn viên mang đến một nhân vật cổ trang cứng r ắn nhưng pha chút hiền lành, điềm đạm.

5. Hải Nam - Cám

Trong Cám (2024), bộ phim điện ảnh kinh dị được xây dựng trên truyện cổ tích Tấm Cám, Hải Nam đảm nhận vai Hoàng tử. Dù không phải nhân vật duy nhất được đẩy vào vòng xoáy rùng rợn của câu chuyện, hình ảnh Hoàng tử của anh vẫn là điểm sáng cân bằng giữa không khí ma mị của phim.

Tạo hình của Hải Nam trong phim thiên về phong thái cổ trang Việt: tóc gọn gàng, trang phục gam trầm, tạo cảm giác vừa nam tính vừa có chút lạnh lẽo phù hợp với chất phim. Các phân cảnh của anh được xây dựng với sự chỉn chu, toát lên vẻ điềm đạm và khí chất vương giả.