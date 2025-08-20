Trong thế giới điện ảnh và giải trí toàn cầu, nhan sắc luôn đóng vai trò quan trọng bên cạnh tài năng diễn xuất. Có những gương mặt khiến khán giả chỉ cần nhìn một lần đã không thể quên, trở thành biểu tượng sắc đẹp vượt thời gian. Năm 2025, hàng loạt cái tên đình đám tiếp tục giữ vị thế “mỹ nam số một”, vừa chinh phục khán giả bằng tài năng, vừa khiến hàng triệu trái tim rung động bởi diện mạo hoàn hảo. Dưới đây là danh sách 5 mỹ nam được đánh giá sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới, tổng hợp từ nhiều bảng xếp hạng quốc tế như TC Candler’s 100 Most Handsome Faces, People’s Sexiest Man Alive, GQ Men of the Year cũng như sự yêu mến từ công chúng.

1. Timothée Chalamet - Hoàng tử Gen Z với gương mặt thanh tú, thời thượng

Timothée Chalamet hiện là một trong những ngôi sao trẻ nổi bật nhất Hollywood. Sinh năm 1995, anh nhanh chóng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Call Me by Your Name, Dune hay gần đây là Wonka. Timothée sở hữu gương mặt thanh tú, những đường nét mềm mại như tượng tạc, đôi mắt sâu thẳm và mái tóc xoăn đặc trưng tạo nên vẻ ngoài vừa nghệ sĩ, vừa bí ẩn.

Không chỉ là một diễn viên tài năng với nhiều đề cử Oscar, Chalamet còn được mệnh danh là biểu tượng thời trang của thế hệ mới. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, anh luôn trở thành tâm điểm bởi phong cách độc đáo, phá cách. Gương mặt của Timothée được ví như “hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích”, khiến hàng triệu fan nữ (thậm chí là cả fan nam) trên khắp thế giới say đắm. Điều đặc biệt là Chalamet không chỉ đẹp trai theo kiểu đại chúng, mà còn sở hữu vẻ đẹp nghệ thuật, khác biệt, cá tính và đầy dấu ấn riêng.

2. Henry Cavill - Nam thần cổ điển, chuẩn quý ông Anh quốc

Nhắc đến những gương mặt đẹp nhất thế giới, không thể bỏ qua Henry Cavill - Superman trong lòng khán giả. Sở hữu khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt xanh hút hồn cùng nụ cười ấm áp, Cavill chính là hình mẫu nam thần cổ điển chuẩn mực. Anh được nhiều người ví như “Clark Kent bước ra từ đời thực”, không cần hóa trang cũng toát lên khí chất siêu anh hùng.

Sinh năm 1983 tại Anh, Henry không chỉ nổi tiếng nhờ vai diễn trong Man of Steel hay The Witcher, mà còn bởi khí chất quý ông điển trai, lịch lãm. Anh mang vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng, khiến khán giả nhớ đến những tài tử kinh điển của Hollywood thập niên trước. Cavill từng nhiều lần lọt top “Sexiest Man Alive” và là gương mặt được các thương hiệu đắt đỏ săn đón. Vẻ đẹp của anh được nhận xét là không tì vết, từ gương mặt, ánh mắt đến phong thái, tất cả đều toát lên sự hoàn hảo chuẩn điện ảnh.

3. Chris Hemsworth - Biểu tượng nam tính và sức mạnh

Chris Hemsworth từ lâu đã trở thành tượng đài nhan sắc trong lòng người hâm mộ toàn cầu. Với chiều cao 1m90, body chuẩn siêu sao hành động và gương mặt nam tính, anh được mệnh danh là “người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh”. Gương mặt sắc nét, đôi mắt xanh trong và nụ cười tươi rạng rỡ đã giúp anh dễ dàng chinh phục khán giả ngay từ lần đầu xuất hiện.

Gắn liền với hình tượng Thor trong vũ trụ Marvel, Hemsworth mang đến hình ảnh mạnh mẽ, dũng mãnh nhưng cũng đầy sức hút. Không chỉ trong phim, ngoài đời anh còn nổi tiếng là người đàn ông của gia đình, hình mẫu chồng, người cha lý tưởng trong mắt công chúng. Sự kết hợp giữa ngoại hình, tài năng và lối sống tích cực giúp Chris Hemsworth trở thành gương mặt mà bất kỳ bảng xếp hạng nhan sắc nào cũng khó lòng bỏ qua. Anh không chỉ là nam diễn viên điển trai, mà còn là biểu tượng toàn diện của vẻ đẹp nam tính thời hiện đại.

4. Brad Pitt - Tượng đài nhan sắc vượt thời gian

Dù đã bước qua tuổi 60, Brad Pitt vẫn luôn nằm trong danh sách những người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Từ những năm 1990, anh đã trở thành biểu tượng nhan sắc Hollywood với đôi mắt xanh lãng tử, gương mặt cân đối và mái tóc vàng đặc trưng. Không ngoa khi nói rằng Brad Pitt là mỹ nam thế hệ vàng, người đã định nghĩa thế nào là sự quyến rũ của đàn ông trên màn ảnh rộng.

Brad Pitt không chỉ nổi tiếng vì ngoại hình, mà còn bởi sự nghiệp huy hoàng với hàng loạt vai diễn kinh điển trong Fight Club, Troy, Mr. & Mrs. Smith và Once Upon a Time in Hollywood. Vẻ đẹp của Brad được đánh giá là không tuổi, vừa nam tính, vừa quyến rũ, vừa gần gũi nhưng vẫn toát lên sự xa hoa của một minh tinh hàng đầu. Dù có bao nhiêu gương mặt mới xuất hiện, Brad Pitt vẫn giữ cho mình chỗ đứng riêng, một huyền thoại nhan sắc chưa ai có thể thay thế.

5. Robert Pattinson - Lãng tử bí ẩn, gương mặt hút hồn

Robert Pattinson, từng nổi tiếng toàn cầu với vai Edward Cullen trong Twilight, giờ đây đã khẳng định vị thế ngôi sao hạng A nhờ The Batman. Anh sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu đầy ma mị và thần thái lạnh lùng khiến nhiều người không thể rời mắt. Vẻ đẹp của Pattinson thường được mô tả là “quý ông ma cà rồng”, bí ẩn, quyến rũ và có chút u sầu, rất khác biệt so với chuẩn đẹp Hollywood truyền thống.

Điều làm nên sức hút của Pattinson không chỉ nằm ở gương mặt điển trai, mà còn ở sự bí ẩn và cuốn hút trong phong cách. Anh được đánh giá là một trong những tài tử có khí chất độc nhất Hollywood, vừa cổ điển, vừa hiện đại. Từ một ngôi sao tuổi teen, Pattinson đã dần trở thành hình mẫu đàn ông trưởng thành, cuốn hút và gương mặt của anh vẫn tiếp tục được xếp vào hàng đẹp nhất thế giới. Mỗi khi anh khoác lên mình bộ suit xuất hiện trên thảm đỏ, người ta lại càng thấy rõ thần thái ngôi sao và vẻ đẹp không lẫn vào đâu được.