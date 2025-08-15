Timothée Chalamet thời gian gần đây đang là cái tên được quan tâm trở lại. Bên cạnh chuyện yêu đương, anh còn liên tục phủ sóng mạng xã hội khi xuất hiện trên phim trường dự án mới có tên Marty Supreme - dự kiến ra mắt vào Giáng sinh 2025.

Gần đây nhất, một đoạn clip của Timothée trên phim trường bất ngờ viral khắp toàn cầu. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải trên Instagram, đoạn clip này hút tới 24 triệu người xem. Dòng cảm thán của chủ nhân clip "Timothée Chalamet??? Trông khác hoàn toàn, chẳng nhận ra nổi" được cư dân mạng hưởng ứng nhiệt tình. So với hình tượng chàng thơ trong phim tình cảm hay mạnh mẽ, rắn rỏi trong Dune thì lần này là một Timothée già dặn, trải đời hơn hẳn. Vô số bình luận cảm thán, quá sốc trước giao diện của Timothée trong lần trở lại này.

Hình ảnh khác lạ của Timothée Chalamet trên phim trường dự án mới

Đoạn clip thu hút lượng tương tác khủng

Được biết Marty Supreme, dự án đánh dấu sự trở lại của Timothée là bom tấn thể thao hài kịch mới nhất của hãng A24, đồng thời là phim có kinh phí khủng nhất lịch sử hãng với vốn đầu tư khoảng 70 triệu USD. Dưới bàn tay đạo diễn Josh Safdie, tác phẩm đưa khán giả trở về thập niên 1950, nơi Marty Mauser, tay vợt ping-pong lập dị nhưng đầy tham vọng quyết tâm đưa môn thể thao này lên đỉnh cao danh vọng, bất chấp ánh nhìn hoài nghi của thế giới.

Hình ảnh khác lạ của nam diễn viên

Timothée Chalamet vào vai chính Marty Mauser, nhân vật hư cấu nhưng lấy cảm hứng từ huyền thoại bóng bàn ngoài đời thật Marty Reisman. Để hóa thân trọn vẹn, nam diễn viên đã dành nhiều tháng luyện tập cùng các cựu vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời thay đổi ngoại hình với kính cận, kính áp tròng và phong cách thời trang retro đậm chất 50s. Đây không chỉ là một vai diễn thể thao đơn thuần, mà còn là cơ hội để Chalamet khai phá khía cạnh hài hước, lãng mạn và cả sự nổi loạn trong một nhân vật đa nhân cách trên bàn đấu, khác hẳn hình ảnh quen thuộc mà khán giả từng thấy ở mỹ nam đẹp trai nhất thế giới. Marty Supreme không đơn thuần kể câu chuyện về một vận động viên, mà là hành trình của một kẻ mơ mộng dám thách thức giới hạn, biến môn thể thao bị coi thường thành cơn sốt. Và với sự lột xác lần này, Timothée Chalamet hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ phòng vé toàn cầu.

Timothée Chalamet từ lâu đã là gương mặt vàng trong làng điện ảnh quốc tế với vẻ ngoài vừa lãng tử, vừa mang nét mong manh đặc trưng của điện ảnh Pháp. Không chỉ được mệnh danh là hoàng tử thế hệ mới của Hollywood, Timothée còn nhiều lần lọt top những bảng xếp hạng nhan sắc uy tín, thậm chí từng được không ít tạp chí và chuyên trang bình chọn là mỹ nam đẹp trai nhất thế giới. Tài năng diễn xuất của Timothée cũng tỉ lệ thuận với ngoại hình. Anh gây dấu ấn từ Call Me by Your Name, tiếp tục khẳng định vị thế với Dune, Little Women, Wonka,... gần như chưa bao giờ thất bại ở bất cứ dự án nào của mình. Marty Mauser dự kiến phát hành cuối năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mỹ nam đẹp trai nhất thế giới.