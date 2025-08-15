War of Money (tựa Việt: Cuộc Chiến Kim Tiền) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên. Ra mắt từ cách đây thập kỷ, phim từng trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc khi khai thác trực diện đề tài cho vay nặng lãi – một chủ đề gai góc hiếm thấy trên truyền hình thời điểm đó.

Thời điểm lên sóng, War of Money ghi nhận mức rating kỷ lục 36,3%, lọt top những series được xem nhiều nhất của đài SBS. Đồng thời, tác phẩm còn nhận được lời khen từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc vì đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ảnh hưởng đến chính sách chống tín dụng đen.

War of Money từng gây chấn động màn ảnh Hàn Quốc với rating 36,3%

Chuyện phim xoay quanh Geum Na Ra (Park Shin Yang) – một quản lý quỹ tài năng, cựu sinh viên Đại học Quốc gia Seoul. Sau khi gia đình rơi vào khủng hoảng và bị tín dụng đen bủa vây, Geum Na Ra gặp Dok Go Chul (Shin Goo) – tay cho vay khét tiếng. Từ đó, anh bị cuốn vào thế giới ngầm tàn nhẫn dưới trướng Ma Dong Po (Lee Won Jong). Hành trình của Geum Na Ra là những chuỗi ngày trả thù, tranh giành quyền lực và giằng xé giữa lương tri cùng đồng tiền.

Phim chinh phục khán giả bằng cách khắc họa rõ nét thế giới ngầm cho vay nặng lãi tại Hàn Quốc

Ban đầu, War of Money được dự kiến phát sóng 16 tập, nhưng nhờ thành công vang dội, nhà sản xuất đã quyết định kéo dài thêm 4 tập, trong đó có phần “bonus round” được viết riêng để đáp ứng sự yêu mến của khán giả. Đặc biêt, phim còn giúp nam diễn viên chính Park Shin Yang mang về Daesang tại SBS Drama Awards năm 2007. Đây cũng là Daesang thứ 2 trong sự nghiệp của Park Shin Yang sau thành công của Chuyện Tình Paris.

Ngoài ra, năm 2008, War of Money cũng đoạt giải Phim hay nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang, đồng thời bản thân Park Shin Yang cũng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục truyền hình.

Diễn xuất của nam diễn viên Park Shin Yang trong phim được đánh giá cao

Vào ngày 25/8/2025, War of Money sẽ được phát hành chính thức toàn cầu trên Netflix với hình ảnh được phục chế chuẩn HD. Đây được xem là cơ hội để khán giả mới có thể thưởng thức trọn vẹn sức hấp dẫn của bộ phim kinh điển, đồng thời giúp những ai từng say mê tác phẩm từ hơn 15 năm trước có dịp hoài niệm cùng chất lượng hình ảnh vượt trội.

Dù bộ phim đã từng có mặt trên một số nền tảng OTT trong nước, nhưng lần trở lại trên Netflix lần này được xem là sự hồi sinh lớn nhất của War of Money. Đặc biệt, việc nâng cấp lên chuẩn HD sẽ giúp các cảnh quay, vốn chỉ quen thuộc với chất lượng SD của thời điểm đó, trở nên rõ nét và sống động hơn.