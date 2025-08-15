Nếu phải chỉ ra một biểu tượng sắc đẹp bất hủ nhất của làng điện ảnh thế giới, tin rằng với rất nhiều người, đáp án trong lòng họ không gì khác ngoài Jennifer Connelly. Nữ minh tinh người Mỹ nổi tiếng với gương mặt hoàn hảo, vóc dáng cực kỳ quyển rũ và khí chất cổ điển đặc trưng. Thậm chí, cô còn được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc số 1 của thế kỷ 20.

Những hình ảnh mới nhất của Jennifer Connelly khi tham gia show của Louis Vuitton.

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, thế nhưng nhờ vẻ đẹp trời ban, Jennifer Connelly sớm bén duyên với nghệ thuật. Từ năm lên 10, Jennifer Connelly đã hoạt động với tư cách người mẫu nhí, xuất hiện trên các tạp chí, bìa quảng cáo và quảng cáo truyền hình.

Đến năm 12 tuổi, cô chính thức bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Vai diễn đầu tay của mỹ nhân sinh năm 1970 là ở tác phẩm Once Upon A Time In America. Tác phẩm này được ghi hình vào giai đoạn 1982 - 1983, sau đó được phát hành vào năm 1984.

Nhan sắc năm 12 tuổi của Jennifer Connelly trong Once Upon A Time In America.

Dĩ nhiên, ai cũng biết Once Upon A Time In America nổi tiếng như thế nào. Đây được xem là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất lịch sử. Và dĩ nhiên với tư cách một diễn viên nhí góp mặt trong phim, tên tuổi của Jennifer Connelly đã lan rộng ra toàn thế giới.

Dù khi đó vẫn còn là một cô bé, thế nhưng Jennifer Connelly đã sớm cho thấy dáng dấp của một đại mỹ nhân tương lai. Bằng nhan sắc vô cùng xinh đẹp, Jennifer Connelly chinh phục trái tim hàng triệu khán giả.

Jennifer Connelly góp mặt trong Labyrinth.

Nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng của Jennifer Connelly trong The Hot Spot.

Sau khi góp mặt trong Once Upon A Time In America, Jennifer Connelly tiếp tục lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim. Điều đó mang đến cho cô cơ hội được góp mặt trong một tác phẩm khác là Labyrinth, Etoile, Some Girls, The Hot Spot... Dù những bộ phim này không thành công vang dội, nhưng nó giúp cho Jennifer Connelly tích lũy được kinh nghiệm diễn xuất, cũng như góp phần lan tỏa nhan sắc chấn động lòng người của cô.

Khuôn mặt hoàn mỹ của Jennifer Connelly.

Với Requiem For A Dream, Jennifer Connelly không chỉ gây chú ý bằng nhan sắc mà diễn xuất của cô cũng khiến ai nấy thán phục.

Năm 2000, bộ phim điện ảnh Requiem For A Dream của đạo diễn Darren Aronofsky được phát hành. Dù không thành công về mặt doanh thu, thế nhưng những giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm này nhận được sự công nhận của giới chuyên. Trong phim, Jennifer Connelly đảm nhận vai Marion Silver, một trong số các nhân vật chính, những người vì các lý do khác nhau mà trở nên lệ thuộc vào ma túy. Đây là một vai diễn nặng đô, nhưng Jennifer Connelly đã thể hiện tốt, khiến ai nấy phải thán phục tài năng của cô.

Jennifer Connelly trong phim A Beautiful Mind.

Sau thành công với Requiem For A Dream, Jennifer Connelly góp mặt ở A Beautiful Mind. Tác phẩm này thắng lớn tại phòng vé với doanh thu 316,8 triệu USD, còn bản thân Jennifer Connelly tiếp tục khiến vô số khán giả say lòng trước nhan sắc "tuyệt đối điện ảnh" của mình, cũng như dùng diễn xuất ấn tượng để được vinh danh tại Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đáng nói hơn, cũng nhờ tham gia A Beautiful Mind, Jennifer Connelly mới quen được Paul Bettany. Từ mối quan hệ bạn diễn, cả hai dần cảm mến nhau và đi đến hôn nhân vào năm 2003.

Jennifer Connelly trong phim Blood Diamond.

Một bộ phim khác cũng rất thành công của Jennifer Connelly, đó là Blood Diamond, nơi cô hợp tác cùng tài tử Leonardo DiCaprio. Trong vai nữ nhà báo Maddy Bowen, người luôn muốn phơi bày sự thật, Jennifer Connelly đã khiến những người xem khó tính nhất cũng phải hài lòng.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, giờ đây Jennifer Connelly đã ở tuổi 54, thế nhưng cô vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật để tìm kiếm niềm vui cho mình. Nhưng bộ phim gần đây mà nữ minh tinh góp mặt là Top Gun: Maverick, Bad Behavior, cùng với đó là các dự án dài tập Snowpiercer và Dark Matter.

Ở tuổi 54, Jennifer Connelly vẫn khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ trước vẻ đẹp và phong thái của mình.

Về nhan sắc, dù không thể tránh khỏi quy luật tất yếu của thời gian, song vẻ đẹp mặn mà, sang trọng mà Jennifer Connelly có được vẫn khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Có lẽ, sẽ phải rất lâu nữa, làng điện ảnh thế giới mới có thể sản sinh ra một Jennifer Connelly thứ hai.