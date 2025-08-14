Nghệ sĩ Khánh Huyền thời gian gần đây đang là cái tên được chú ý trở lại khi cô xuất hiện trong bộ phim Việt giờ vàng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Trong phim cô vào vai bà Lý - một người phụ nữ thành đạt, giàu có, làm chủ cả 1 chung cư và trường học. Bà là sếp của Lam (Quỳnh Kool) cũng là người mà Mỹ Anh (Phương Oanh) đang muốn tiếp cận, nhờ cậy để giúp chuyện con cái.

Dù chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh ngắn ở 3 tập đầu nhưng NS Khánh Huyền lại nhận được sự yêu mến từ khán giả nhiều hơn cả bộ ba nữ chính. Rất nhiều lời khen ngợi dành cho nữ diễn viên, từ thần thái đúng chuẩn nữ tổng tài đến diện mạo trẻ trung bất chấp độ tuổi. Nhiều người cũng cho rằng dù sinh năm 1971 nhưng Khánh Huyền không "zừ" hơn Phương Oanh là bao.

Nghệ sĩ Khánh Huyền trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Cùng với sức hút từ vai diễn mới, những hình ảnh, clip cũ của nữ nghệ sĩ cũng bất ngờ được chú ý trở lại. Trong quá khứ, NS Khánh Huyền từng vô cùng nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp, được mệnh danh là "hoa hậu màn ảnh" của truyền hình miền Bắc. Tác phẩm nổi tiếng nhất thời trẻ của cô phải kể đến Người Thổi Tù Và Hàng Tổng. Cho đến nay, dưới những bình luận về nhân vật bà Lý, khán giả vẫn gọi nữ nghệ sĩ là "vợ trưởng thôn" (vai diễn của cô trong bộ phim để đời thời trẻ).

Nhan sắc thời trẻ của nữ nghệ sĩ Khánh Huyền

Khoảng hơn 20 năm trước, Khánh Huyền là một trong những nữ diễn viên nổi bật của truyền hình phía Bắc. Sở hữu nét đẹp dịu dàng đậm chất Á đông cùng nụ cười tươi tắn, cô từng gây thương nhớ cho nhiều khán giả. Hiện tại, khi những clip cũ của nữ diễn viên được "đào" lại, vô số khán giả phải trầm trồ trước diện mạo thời trẻ của "vợ trưởng thôn".

Đặc biệt, cư dân mạng còn gọi tên vô số minh tinh châu Á, cho rằng Khánh Huyền sở hữu nét đẹp giống, thậm chí là hơn những minh tinh này. Loạt cái tên nổi bật được nhắc đến nhiều nhất là Ôn Bích Hà, Trần Hảo, Vương Tổ Hiền, Choi Ji Woo, Son Ye Jin, Noriko Sakai,... Có thể nói hiếm thấy một nữ diễn viên Việt Nam nào lại được cho là sở hữu nhan sắc như hội tụ hết tinh túy cả làng giải trí châu Á như thế.

Bình luận của khán giả

Nghệ sĩ Khánh Huyền sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là một trong số những diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Thời trẻ, cô ghi dấu ấn đậm nét với nhiều tác phẩm nổi bật như Người Sót Lại Của Rừng Cười, Chuyện Tình Mỵ Châu, Nụ Tầm Xuân, Người Trên Núi... Riêng trong năm nay, nữ diễn viên tái xuất với 2 dự án là bộ phim kể trên và một tác phẩm nữa của truyền hình miền Nam có tên Duyên.