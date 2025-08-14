Ngoại hình Thanh Sơn thế nào mà bị đạo diễn chê thẳng mặt?

Chiều ngày 14/8, ekip làm phim Tử Chiến Trên Không đã xuất hiện tại buổi showcase giới thiệu dự án tại Hà Nội. Tuy nam nữ chính Thái Hòa - Kaity Nguyễn tiếp tục vắng mặt vì lịch trình cá nhân nhưng sự kiện vẫn thu hút sự quan tâm rất lớn từ truyền thông, báo chí và khán giả.

Toàn cảnh sự kiện showcase dự án Tử Chiến Trên Không tại Hà Nội

Ekip làm phim xuất hiện trên thảm đỏ

Tại sự kiện, Thanh Sơn, một trong số những nam chính của phim, xuất hiện với vai trò nhân vật đối đầu trực tiếp với Thái Hòa, trở thành tâm điểm bởi diện mạo nổi bật và những chia sẻ thú vị của mình. Sau vai diễn "debut" màn ảnh rộng phía Nam hồi đầu năm nay ở Yêu Nhầm Bạn Thân, Thanh Sơn tiếp tục tái hợp bạn diễn Kaity trong dự án lần này. Anh cũng bày tỏ sự háo hức, mong chờ, kỳ vọng rất lớn khi được làm việc với đạo diễn Hàm Trần và đàn anh Thái Hòa. Thậm chí Thanh Sơn còn cho biết việc được đóng với Thái Hòa cứ như được "song ca cùng thần tượng" vì Thái Hòa từ lâu đã là một tượng đài trong lòng nam diễn viên.

Visual của Thanh Sơn tại sự kiện

Đặc biệt, tại sự kiện, Thanh Sơn còn có chia sẻ thú vị về màn hóa thân của mình. Đảm nhận vai diễn một phi công đang trên đường về nhà vì sợ sắp sinh, Thanh Sơn phải có một màn lột xác visual, thoát hoàn toàn khỏi những vai diễn nhẹ nhàng, điển trai, ngôn tình trước đây. Chính bởi vốn đã quá nổi tiếng bởi nét đẹp lịch lãm, nam thần nên ngay từ lần đầu tiên gặp đạo diễn Hàm Trần, Thanh Sơn đã bị chê vì không hề hợp vai. Cụ thể nam diễn viên chia sẻ:

"Điều tôi nhớ nhất khi gặp đạo diễn Hàm Trần lần đầu tiên trong buổi định trạng là anh ấy chê tôi đẹp quá, không được, quá đẹp rồi và anh Hàm cần điều gì đó chân thực hơn. Ngay sau buổi sáng hôm đó, tôi phải đi nhuộm da để sao cho ra được hình ảnh phi công. Anh Hàm còn không muốn mọi người makeup trong bộ phim này, tất cả để mặt mộc. Tôi và Trần Ngọc Vàng nhuộm da xong, anh Hàm vẫn không đồng ý. Kết quả là trưa hôm sau, tôi và Vàng phải vác ghế ra ngoài trời, căn vào giờ nắng nhất và phơi nắng suốt khoảng thời gian đấy."

Thanh Sơn chia sẻ về câu chuyện phải nhuộm da để xấu đi, đúng với mong muốn của đạo diễn Hàm Trần

Ngoài Thanh Sơn, các diễn viên khác và ekip cũng có nhiều chia sẻ thú vị về quá trình nhập vai, hoàn thành tác phẩm của mình. Đặc biệt câu chuyện cả dàn diễn viên phải diễn trong một mô hình máy bay chật hẹp, liên tục rơi vào tình trạng thiếu oxi cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Hành trình tái hiện bối cảnh sao cho chân thật nhất, sự hi sinh, những lần các diễn viên bị thương vì vai diễn đều được ekip chia sẻ cụ thể.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ekip làm phim chụp ảnh cùng các chiến sĩ

Diễn viên Xuân Phúc

Thanh Sơn - Xuân Phúc - Trâm Anh - Lợi Trần - Ma Ran Đô

Ekip giao lưu cùng truyền thông, báo chí