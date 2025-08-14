Nam diễn viên Trần Ngọc Vàng mới đây bất ngờ trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội bởi sự xuất hiện ở buổi showcase ra mắt dự án Tử Chiến Trên Không. Giữa một dàn trai đẹp của bộ phim, nam diễn viên trẻ chiếm trọn spotlight bởi visual phát sáng của mình. Trên nền tảng TikTok, hàng loạt những đoạn clip khoe visual của Ngọc Vàng được cư dân mạng truyền tay nhau cùng vô số lời khen cho nam diễn viên.

Cận cảnh visual của Trần Ngọc Vàng tại showcase Tử Chiến Trên Không

Những hình ảnh của Ngọc Vàng tại sự kiện

Trong Tử Chiến Trên Không, Trần Ngọc Vàng sẽ cùng Xuân Phúc đảm nhận vai diễn 2 người phi công trong chuyến bay định mệnh bị không tặc đe dọa. Ngay từ trailer, poster phim, khán giả đã ấn tượng mạnh với tạo hình cũng như biểu cảm của nam diễn viên trẻ. Khác hẳn những vai diễn nhẹ nhàng, tình cảm trước đây, màn tái xuất này hứa hẹn sẽ gai góc, nặng cảm xúc hơn rất nhiều.

Trần Ngọc Vàng trong phim Tử Chiến Trên Không

Trần Ngọc Vàng, sinh năm 1998, là gương mặt trẻ của màn ảnh Việt, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và từng giành Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020. Anh ra mắt điện ảnh với vai Hải trong Chồng Người Ta (2020), sau đó đóng chính Người Cần Quên Phải Nhớ, một dự án được kỳ vọng nhưng thất bại doanh thu.

Những năm tiếp theo, anh tham gia Người Mặt Trời cùng một số dự án khác, song cả 5 phim liên tiếp đều không thắng phòng vé. Dù vậy, Ngọc Vàng vẫn liên tục làm mới mình, thử sức với các dạng vai mới. Năm 2025, anh ghi dấu ấn với vai Hoàng Quân trong phim truyền hình Duyên, được khen diễn xuất giàu cảm xúc và tiến bộ rõ rệt. Hình tượng điển trai, phong thái chuyên nghiệp cùng sự kiên trì giúp Trần Ngọc Vàng dần khẳng định bản thân, từ một gương mặt bị nghi ngờ năng lực trở thành diễn viên trẻ được chú ý, mở ra hy vọng cho bước tiến mới trong sự nghiệp.