Không ít tác phẩm phim Việt rơi vào tình cảnh bị chê bai thảm hại chỉ vì lựa chọn sai người cho vị trí nam chính. Khi ngoại hình, thần thái và diễn xuất không khớp với vai, khán giả không những không nhập tâm mà còn thấy… xấu hổ giùm cho diễn viên. Dưới đây là 10 trường hợp khiến người xem lắc đầu ngán ngẩm, từ diễn đơ, biểu cảm sai lệch, đến hình tượng trái ngược hoàn toàn so với kịch bản.



1. Phú Thịnh - Đèn Âm Hồn

Nhân vật nam chính trong Đèn Âm Hồn được xây dựng là một người lính có nội tâm phức tạp, giàu cảm xúc. Thế nhưng, phần thể hiện của Phú Thịnh lại quá đơ, khóc hay cười cũng gần như một biểu cảm. Thậm chí trong những phân cảnh bi thương, khi phát hiện ra vợ chết oan ức, khán giả vẫn bật cười vì diễn xuất thiếu tự nhiên. Ngoại hình sáng nhưng không hợp tạo hình nhà nghèo, đi lính. Hiệu ứng ngược này khiến những cảnh đáng lẽ lấy nước mắt lại thành… hề hước ngoài ý muốn.

2. Việt Anh - Cuộc Chiến Không Giới Tuyến

Vai một người lính bộ đội Cụ Hồ chính trực, nghiêm nghị, đáng ra phải toát lên vẻ điềm đạm và sâu sắc. Nhưng Việt Anh lại bị chê trợn mắt quá nhiều, cách giao tiếp vẫn mang hơi hướng của những vai giang hồ anh từng đóng trước đây. Thay vì một hình tượng quân nhân mẫu mực, người xem lại liên tưởng đến các vai xã hội đen quen thuộc, làm mất cảm giác mới mẻ cho nhân vật.

3. Song Luân - Yêu Trước Ngày Cưới

Là tổng tài trên màn ảnh nhưng từ thần thái đến cách nói chuyện của Song Luân lại bị đánh giá là… kém sang, gần với hình ảnh vệ sĩ hơn là một người đàn ông quyền lực. Thiếu đi sự tự tin và uy quyền, nhân vật chính trở nên nhạt nhòa, khó thuyết phục khán giả tin vào vị trí và đẳng cấp mà kịch bản gán cho.

4. Phạm Anh Tuấn - Phố Trong Làng

Trong vai một chiến sĩ công an nhân dân, Phạm Anh Tuấn cần thể hiện được sự nghiêm túc, trách nhiệm. Tuy nhiên, diễn xuất đơ, thường xuyên trợn mắt và biểu cảm chưa tới đã khiến nhân vật thiếu chiều sâu. Người xem không cảm nhận được sự quyết đoán hay uy nghi cần có ở một người thực thi pháp luật, mà chỉ thấy gượng gạo, kịch.

5. Mạnh Trường - Hương Vị Tình Thân

Dù là gương mặt quen thuộc với nhiều bộ phim ăn khách, Mạnh Trường vẫn gây tranh cãi khi đóng vai Long - một tổng tài si tình. Những cảnh yêu đương của anh bị chê vừa thô vừa sến, thiếu sự tinh tế và lãng mạn. Thêm vào đó, việc anh bị nhận xét “quá tuổi” để đóng kiểu nhân vật ngọt ngào, trẻ trung khiến nhiều cảnh tình cảm trở nên kệch cỡm, gượng gạo. Khán giả khó cảm thấy rung động mà thay vào đó là… bật cười.

6. Huỳnh Anh - Biệt Dược Đen

Là nam chính trong một bộ phim hình sự, Huỳnh Anh cần thể hiện sự quyết liệt, nhạy bén. Thế nhưng, diễn xuất của anh lại bị gắn mác đơ, thiếu năng lượng, không tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Hình tượng công an do Huỳnh Anh đảm nhận vì thế mà mờ nhạt, không đủ sức kéo nhịp phim.

7. B Trần - Dịu Dàng Màu Nắng

Vào vai một giám đốc, B Trần đáng lẽ phải mang thần thái của một người đứng đầu, nhất là trong những cảnh làm việc với cấp dưới. Nhưng từ cách nói chuyện đến cử chỉ, nhân vật lại không toát lên khí chất lãnh đạo. Sự thân thiện thái quá làm mất đi cái uy cần thiết, khiến khán giả khó tin đây là một người có quyền lực thật sự.

8. Otis Nhật Trường - Hoa Vương

Đảm nhận vai chính bên cạnh Rima Thanh Vy, Otis Nhật Trường không tạo được chemistry với bạn diễn. Các cảnh tình cảm thiếu sự ăn ý, lời thoại và biểu cảm đều bị đánh giá là quá nhạt nhẽo, làm mạch cảm xúc của phim bị chững lại. Sự thiếu kết nối giữa hai nhân vật chính khiến câu chuyện tình yêu trong phim trở nên nhạt nhòa.

9. Quốc Trường - Út Lan

Quốc Trường vốn quen thuộc với khán giả qua các vai phản diện, tính cách mưu mô, sắc bén. Khi đảm nhận vai chính diện trong Út Lan, anh gặp phải rào cản lớn: khán giả không quen và khó tin tưởng hình ảnh mới. Sự hoài nghi này làm cho nhân vật trở nên kém sức hút, dù bản thân anh không diễn tệ. Đây là ví dụ điển hình cho cái bóng từ những vai diễn cũ lấn át vai mới.

10. Lãnh Thanh - Nơi Giấc Mơ Tìm Về

Vào vai công tử giàu có, Lãnh Thanh lẽ ra phải thể hiện được sự sang trọng và cuốn hút. Tuy nhiên, từ tạo hình, trang phục đến thần thái, nhân vật lại bị chê kém sang. Diễn xuất của anh cũng không cứu vãn được, khiến hình tượng công tử trở nên nhạt nhẽo, không để lại ấn tượng.