Gần đây trên nền tảng TikTok viral đoạn clip xếp hạng các diễn viên đẹp trai nhất Việt Nam. Trong danh sách này, khá nhiều gương mặt nổi tiếng được nhắc tới như Mạnh Trường, Quốc Trường, Nhan Phúc Vinh, Song Luân,... Tuy vậy, những cái tên "uy tín đẹp trai" này không đủ để bảng xếp hạng nhận về sự ủng hộ. Clip hút tới 5,4 triệu view cùng số phản hồi tranh cãi gay gắt xoay quanh các thứ hạng cũng như những cái tên được nhắc tới. Mạnh Trường chiếm giữ top 1 trong khi đó những sao nam vốn không được đánh giá quá cao về nhan sắc như Doãn Quốc Đam, Mạnh Hưng lại chiếm giữ vị trí khá cao.

Đoạn clip xếp hạng 10 diễn viên nam đẹp trai nhất Việt Nam

Cụ thể bảng xếp hạng: 1. Mạnh Trường 2. Quốc Trường 3. Mạnh Hưng 4. Hoàng Anh Vũ 5. Doãn Quốc Đam 6. Nhan Phúc Vinh 7. Đình Tú 8. Thanh Sơn 9. Song Luân 10. Việt Anh

Đoạn clip hút tới 5,4 triệu người xem

Trong suốt sự nghiệp của mình, Mạnh Trường vốn được đánh giá cao về nhan sắc. Thậm chí có giai đoạn, anh được gọi là "Lee Min Ho Việt Nam". Tuy vậy, nhiều người vẫn cảm thấy lấn cấn khi anh đứng đầu bảng xếp hạng. Những cái tên như Hứa Vĩ Văn, Hồng Đăng, Liên Bỉnh Phát,... được nhắc đến rất nhiều. Nhiều bình luận cho rằng sự vắng bóng của họ trong BXH là bất hợp lý và họ hoàn toàn có thể đứng top đầu với sắc vóc của mình.

Mạnh Trường

Doãn Quốc Đam được mệnh danh là tắc kè hoa màn ảnh, chuyên thầu những vai diễn lập dị, ngoài Cảnh soái ca thì anh chưa bao giờ đóng thêm một vai diễn được mô tả là "đẹp trai" nào. Chính bản thân Doãn Quốc Đam cũng cho rằng mình không phải kiểu đẹp đẽ, soái ca như Hồng Đăng, Mạnh Trường hay Việt Anh. Chính bởi vậy sự xuất hiện của anh ở vị trí số 5 cũng gây nhiều tranh cãi.

Thế nhưng tranh cãi gay gắt nhất phải kể đến số 3 - Mạnh Hưng. Đây là một diễn viên chuyên đảm nhận vai phụ phản diện trên sóng giờ vàng. Tuy không hề xấu nhưng Mạnh Hưng cũng chưa từng được xếp vào hàng mỹ nam màn ảnh. Thậm chí nhiều người còn không thực sự biết Mạnh Hưng là ai.

Doãn Quốc Đam

Diễn viên Mạnh Hưng

Những cái tên còn lại như Song Luân, Nhan Phúc Vinh, Thanh Sơn, Việt Anh, Hoàng Anh Vũ,... cũng ít nhiều gây tranh cãi, người vì thứ hạng chưa hợp lý, người lại bị cho là chưa xứng đáng đứng trong top 10. Tất cả những điều này đã biến bảng xếp hạng đang cực viral này trở thành trò cười trong mắt nhiều khán giả.