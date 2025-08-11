Gần đây trên nền tảng TikTok viral đoạn clip xếp hạng các nữ thần màn ảnh Việt. Đoạn clip hút hơn 2 triệu lượt xem khi đề cử 5 nữ diễn viên xinh đẹp nhất Việt Nam hiện nay, tất cả đều là những cái tên nổi đình đám. Tuy vậy thay vì được hưởng ứng thì rất nhiều các bình luận lại tranh cãi gay gắt, không đồng ý với bảng xếp hạng này.

Cụ thể BXH: 1. Chi Pu 2. Lan Ngọc 3. Minh Hằng 4. Angela Phương Trinh 5. Nhã Phương

BXH top 5 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam

Đoạn clip BXH hút 2,1 triệu view

Không thể phủ nhận việc cả 5 cái tên kể trên đều sở hữu sắc vóc nổi bật thế nhưng nhiều người vẫn cho rằng thứ hạng này chưa hợp lý. Chi Pu xinh đẹp nhưng không đủ trình để xếp trên Lan Ngọc, nhất là khi xuất hiện trên màn ảnh, Lan Ngọc sở hữu nét đẹp đậm chất điện ảnh hơn cả. Nhiều bình luận chỉ ra rằng nếu thay đổi vị trí của 2 mỹ nhân này thì bảng xếp hạng sẽ phần nào thuyết phục hơn.

Lan Ngọc

Chi Pu

Với những thứ hạng còn lại, Minh Hằng gần như không gây bất cứ tranh cãi gì. Trong trình làm nghề ngót nghét 20 năm của mình, Minh Hằng ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Hiện tại, khác hẳn dáng vẻ đáng yêu thời Gọi Giấc Mơ Về, Ngôi Nhà Hạnh Phúc,... khán giả được thấy một Minh Hằng trưởng thành, mặn mà, vô cùng gợi cảm trong loạt phim như Chị Chị Em Em 2, Bẫy Ngọt Ngào,... Tuy gặp nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề có thẩm mỹ hay không nhưng không ai có thể phủ nhận nét đẹp của nữ diễn viên.

Minh Hằng

Vị trí thứ 4 và 5 gây nhiều tranh cãi nhất. Vô số bình luận cho rằng cả Angela Phương Trinh lẫn Nhã Phương đều chưa đủ đẹp để xuất hiện trong bảng xếp hạng này. Việc Angela Phương Trinh đứng trên đàn chị cùng gây lấn cấn. Không thể phủ nhận việc cả 2 đều có nét đẹp riêng nhưng để đứng thứ hạng cao trên BXH nhan sắc diễn viên Việt thì quả là có phần khiên cưỡng.

Nhã Phương

Angela Phương Trinh

Bình luận của khán giả về danh sách này

Về sự nghiệp diễn xuất thì trong danh sách này chỉ còn 4 người vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật. Chi Pu những năm gần đây ít đóng phim hơn, tập trung thời gian cho con đường ca hát. Lan Ngọc cũng đã khá lâu không nhận phim mới, chủ yếu tham gia gameshow tuy nhiên cô vẫn được xếp vào hàng ngôi sao phòng vé của Việt Nam. Minh Hằng - Nhã Phương từ khi sinh con thì chưa tái xuất màn ảnh. Trong khi Minh Hằng tham gia gameshow âm nhạc thì Nhã Phương chủ yếu xuất hiện tại các sự kiện thời trang. Dù vậy cả 4 vẫn còn hoạt động với tư cách diễn viên và luôn được khán giả mong chờ ngày tái xuất. Trong khi đó, Angela Phương Trinh có phần lạc quẻ khi cô đã nghỉ diễn từ lâu và chủ yếu được chú ý bởi ồn ào đời tư và câu chuyện ngoại hình.