Dưới đây là top 10 mỹ nhân giàu có nhất màn ảnh Hàn, mỗi người đều sở hữu gia tài hàng chục triệu USD, xây dựng từ sự nghiệp diễn xuất bền bỉ và vị thế không thể thay thế trên màn ảnh. Ngôi đầu bảng thuộc về một chị đại vừa đẹp, vừa giỏi, vừa không có đối thủ về sức ảnh hưởng.

1. Jun Ji Hyun - 110 triệu USD

Từ hiện tượng điện ảnh My Sassy Girl năm 2001, Jun Ji Hyun liên tục giữ phong độ với những tác phẩm làm mưa làm gió cả trong nước lẫn quốc tế. Dù tần suất đóng phim không dày đặc, mỗi lần tái xuất, Jun Ji Hyun đều tạo nên cơn sốt. The Thieves, Assassination khẳng định vị thế nữ hoàng phòng vé, còn My Love from the Star và Legend of the Blue Sea lại đưa cô lên hàng sao toàn cầu. Năm 2021, cô một lần nữa làm mới mình với Kingdom: Ashin of the North, cho thấy sự linh hoạt trong thể loại từ lãng mạn, hài hước đến hành động, kinh dị. Thành công thương mại kết hợp với chiến lược đầu tư bất động sản thông minh đã giúp cô trở thành nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025.

2. Lee Young Ae - 90 triệu USD

Nếu Jun Ji Hyun đại diện cho sự trẻ trung, năng động thì Lee Young Ae lại là biểu tượng của sự thanh lịch, tinh tế. Dae Jang Geum (2003) không chỉ đưa cô lên tầm sao châu Á mà còn trở thành một trong những bộ phim Hàn được yêu thích nhất mọi thời đại. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa qua Lady Vengeance, một vai diễn gai góc, đầy chiều sâu tâm lý. Dù xuất hiện không nhiều trong thập kỷ qua, mỗi dự án của Lee Young Ae đều được đầu tư kỹ lưỡng và tạo tiếng vang. Cùng với khoản thu khổng lồ từ quảng cáo và đầu tư, cô giữ vững vị trí số 2 trong danh sách.

3. Song Hye Kyo - 60 triệu USD

Song Hye Kyo đã gắn liền với hàng loạt những tác phẩm kinh điển của làn sóng Hallyu. Nổi tiếng từ Trái Tim Mùa Thu, cô từng bước xây dựng hình ảnh nữ chính lãng mạn nhưng có chiều sâu cảm xúc. Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời, Encounter đều là những bộ phim gây sốt ở nhiều quốc gia. Bước sang giai đoạn mới, Song Hye Kyo thử sức với hình tượng gai góc hơn trong The Glory - tác phẩm báo thù giúp cô thắng lớn ở mảng diễn xuất. Cô chứng minh bản thân không chỉ là tường thành nhan sắc mà còn là nữ diễn viên luôn biết làm mới mình để duy trì vị thế. Vì vậy dù không tham gia đầu tư kinh doanh mạnh tay như 2 ngôi sao kể trên nhưng Song Hye Kyo vẫn có khối lượng tài sản khủng từ cát-xê đóng phim, quảng cáo.

4. Kim Tae Hee - 55 triệu USD

Nhắc đến Kim Tae Hee là nhắc đến vẻ đẹp hoàn mỹ, xuất thân danh giá và sự nghiệp sạch scandal. Từ Stairway to Heaven đến Iris, cô luôn là tâm điểm của màn ảnh Hàn. Dù từng bị nhận xét diễn xuất an toàn, Kim Tae Hee đã có bước đột phá với Hi Bye, Mama! - vai diễn người mẹ đầy cảm xúc giúp cô nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, sau đó là bộ phim tâm lý nặng đô Khu Vườn Dối Trá. Cô ít khi nhận phim nhưng mỗi dự án đều đạt hiệu quả cao về thương mại lẫn hình ảnh, qua đó giữ vững khối tài sản hàng chục triệu USD.

5. IU (Lee Ji Eun) - 50 triệu USD

Bắt đầu từ ca hát, IU từng bị hoài nghi khi lấn sân sang diễn xuất. Nhưng Dream High đã mở ra con đường mới, để rồi My Mister và Hotel Del Luna, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt trở thành cột mốc khẳng định khả năng nhập vai xuất sắc của cô. IU sở hữu khả năng biểu đạt cảm xúc tinh tế, khiến khán giả vừa đồng cảm vừa bị cuốn hút. Ngoài phim ảnh, cô vẫn là một trong những nghệ sĩ âm nhạc thành công nhất Hàn Quốc, điều này giúp tài sản của cô tăng trưởng nhanh chóng, lọt vào top 5 năm nay.

6. Bae Suzy - 45 triệu USD

Được mệnh danh “tình đầu quốc dân” ngay từ khi còn hoạt động trong nhóm Miss A, Bae Suzy đã chứng minh mình không chỉ dựa vào nhan sắc mà đi lên. Sau vai diễn trong Architecture 101, cô liên tiếp thử sức với nhiều thể loại, từ hành động (Vagabond) đến tâm lý (Anna). Sự nghiệp diễn xuất của Suzy luôn được đánh giá là tiến bộ, đặc biệt ở khả năng chọn kịch bản phù hợp với thế mạnh. Ở tuổi 30, Suzy đã sở hữu gia tài đáng mơ ước, cả về danh tiếng lẫn tài sản.

7. Park Shin Hye - 40 triệu USD

Xuất thân từ diễn viên nhí trong Nấc Thang Lên Thiên Đường, Park Shin Hye trưởng thành cùng làn sóng Hallyu. You’re Beautiful, The Heirs, Pinocchio và Doctors đưa tên tuổi cô phủ sóng toàn châu Á. Park Shin Hye sở hữu khả năng diễn xuất tự nhiên, dễ tạo thiện cảm, cộng thêm sự chăm chỉ chọn vai đa dạng từ hài lãng mạn đến hành động. Sau khi kết hôn và sinh con, cô nhanh chóng quay lại màn ảnh với tác phẩm mới, cho thấy quyết tâm giữ vị thế trong top sao hạng A.

8. Shin Min Ah - 35 triệu USD

Shin Min Ah không xuất hiện dày đặc trên truyền hình nhưng mỗi dự án đều để lại dấu ấn sâu đậm. My Girlfriend is a Gumiho giúp cô trở thành nữ chính được yêu thích, trong khi Tomorrow With You và Hometown Cha-Cha-Cha cho thấy sự trưởng thành trong cách diễn, đặc biệt là khả năng truyền tải cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Sự cân bằng giữa đời sống cá nhân và công việc giúp Shin Min Ah giữ vững sức hút, đồng thời duy trì khối tài sản ổn định.

9. Kim So Hyun - 30 triệu USD

Kim So Hyun là đại diện tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ thành công từ rất sớm. Từ những vai nhí trong The Moon Embracing the Sun, cô nhanh chóng vươn lên nữ chính với Who Are You: School 2015, Love Alarm, The Tale of Nokdu và gần đây nhất là Good Boy. Điểm mạnh của Kim So Hyun là lối diễn tinh tế, linh hoạt giữa những nhân vật ngọt ngào và gai góc. Mới ngoài 20 tuổi, cô đã sở hữu tài sản hàng chục triệu USD và được dự đoán sẽ sớm leo cao hơn trong bảng xếp hạng này.

10. Han So Hee - 25 triệu USD

Chỉ vài năm sau khi debut, Han So Hee đã vươn lên hàng ngôi sao nhờ The World of the Married. Tiếp đó, Nevertheless, My Name và Gyeongseong Creature chứng minh cô không ngại thử thách bản thân với nhiều thể loại, từ melodrama đến hành động, kinh dị. Han So Hee sở hữu phong thái hiện đại, cá tính mạnh mẽ và khả năng chọn kịch bản tốt dù diễn xuất còn đôi khi gây tranh cãi, điều này giúp cô nhanh chóng lọt vào top 10 mỹ nhân giàu nhất 2025.

