Sau gần hai thập kỷ lên sóng, một trong những bộ phim truyền hình lịch sử mang tính biểu tượng của Hàn Quốc đang trở lại. Cụ thể, Toji, the Land - tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Park Kyong Ni sẽ chính thức lên sóng lại trên Netflix vào ngày 26/8 tới. Thông tin này khiến khán giả Hàn vô cùng thích thú vì có thể xem lại một tác phẩm kinh điển ở định dạng mới, chất lượng hình ảnh cao hơn.

Phát sóng lần đầu trên SBS từ tháng 11/2004 đến tháng 5/2005, bộ phim theo chân nhân vật Choi Seo Hee (Kim Hyun Joo) qua hàng loạt biến cố lịch sử: Cuộc khởi nghĩa Donghak, Sự kiện Eulmi, thời kỳ Nhật đô hộ và những năm đầu độc lập của Hàn Quốc. Ngay từ tập đầu tiên, Toji đã gây ấn tượng mạnh khi đạt rating 18,3%, chỉ sang tập 2 đã vượt mốc 20,2% - thành tích đáng nể trong giai đoạn mở màn chủ yếu do dàn diễn viên nhí đảm nhận và phải đối đầu trực tiếp với bom tấn lịch sử Immortal Admiral Yi Sun Sin trên KBS1.

Đạo diễn Lee Jong Han thời điểm đó khẳng định ekip ưu tiên khắc họa cảm xúc nhân vật và tính chân thực lịch sử hơn là chạy theo tiết tấu nhanh. Chính lựa chọn này đã tạo ra nét riêng hiếm có, giúp Toji vừa giữ được tinh thần của nguyên tác vừa tạo dấu ấn sâu sắc với người xem. Càng đi sâu vào câu chuyện, tỷ suất người xem càng tăng mạnh. Đỉnh cao là tập 32 đạt mức 30,5% - con số đáng nể với mặt bằng phim Hàn thời đó. Đây cũng là tập phim chứa bước ngoặt kịch tính khi Seo Hee trở về từ Mãn Châu đối đầu với Jo Joon Goo (Kim Gap Soo), thổi bùng cao trào cảm xúc và khiến cả nước Hàn thời điểm đó gần như nín thở trước màn đấu trí, đấu lực căng như dây đàn.

Ban đầu dự kiến dài 50 tập, Toji, the Land được kéo lên 52 tập nhờ sức hút lớn và xuyên suốt thời gian gian phát sóng, nó thống trị tuyệt đối khung giờ, không có bất cứ đối thủ nào vượt mặt được. Con số này đủ để đưa phim vào nhóm tác phẩm truyền hình Hàn thành công nhất thập niên 2000.

Không chỉ thắng ở rating, Toji, the Land còn là dấu mốc văn hóa khi đưa một bộ tiểu thuyết kéo dài 25 năm sáng tác lên màn ảnh nhỏ. Dàn cast lúc bấy giờ toàn tên tuổi thực lực: Kim Hyun Joo, Yoo Jun Sang, Yoo Hae Jin (lần đầu đóng truyền hình) và Kim Gap Soo. Đặc biệt, Kim Hyun Joo với vai Seo Hee đã tạo nên một hình tượng nữ chính vừa kiêu hãnh, mạnh mẽ vừa đầy bản lĩnh sống, trở thành vai diễn để đời của cô. Ở thời điểm phim lên sóng, nhan sắc của Kim Hyun Joo được ví như giấc mơ giữa đời thực, trong trẻo, cuốn hút nhưng không kém phần đằm thắm. Đó cũng là một trong những yếu tố khiến khán giả khó quên, dù đã gần 20 năm trôi qua.

Hiện tại, trước thông tin Netflix đưa Toji trở lại, khán giả Hàn, cả thế hệ người lớn tuổi những khán giả trẻ đều thể hiện sự hưởng ứng nhiệt tình. Trang Wikitree ghi nhận hàng loạt những bình luận tích cực, háo hức của cư dân mạng nước này, nhất là ở thời điểm năm nay khi truyền hình Hàn không có những tác phẩm cổ trang xứng đáng xếp vào hàng kinh điển.