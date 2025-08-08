Hương Giang thời gian gần đây đang được chú ý bởi liên tục tham gia các chương trình lớn, gần nhất là Sao Nhập Ngũ mới chỉ lên sóng tập 1. Nàng hậu được khen ngợi bởi tinh thần lăn xả, sự duyên dáng, hài hước và nhan sắc xinh đẹp dù không được trang điểm kỹ càng như khi tham gia các chương trình khác.

Cùng với sức nóng từ các chương trình hot, những hình ảnh trong quá khứ của Hương Giang cũng được cư dân mạng quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt, một đoạn clip ngắn còn hút tới hơn 9 triệu lượt xem vì sự xuất hiện đầy khác lạ của nữ ca sĩ. Trong đoạn clip, Hương Giang xuất hiện với hình ảnh một chàng trai trẻ, cắt tóc ngắn, lông mày rậm, không phấn son, làn da cũng đen nhẻm. Nhìn hình ảnh này, gần như toàn bộ khán giả đều không thể nhận ra Hương Giang, vô số bình luận thể hiện sự bất ngờ trước vẻ ngoài quá lạ lùng này.

Hình ảnh gây sốc của Hương Giang

Đoạn clip hút 9 triệu người xem của Hương Giang

Thực chất những hình ảnh này là tạo hình của Hương Giang trong bộ phim Sắc Đẹp Dối Trá ra mắt năm 2020. Bộ phim gần giống với cuộc đời của chính nàng hậu khi cô cũng vào vai một chàng trai chuyển giới thành nữ. Những hình ảnh tóc ngắn, da đen, mặt mộc là thời điểm mà nhân vật của cô - Hang Dương vẫn còn là một chàng trai. Dương là cascadeur nhưng lại mang trong mình khát khao trở thành phụ nữ. Ước mơ ấy bỗng phải trở thành hiện thực ngay lập tức khi Dương tình cờ chứng kiến một vụ giết người và buộc phải thay đổi nhân dạng để lẩn trốn. Sau cuộc phẫu thuật chuyển giới, Dương trở thành một cô gái xinh đẹp, thậm chí còn thi Hoa hậu, giống với Hương Giang ngoài đời.

Hương Giang thậm chí còn tái hiện cả hình ảnh của Hang Dương tại họp báo công bố dự án

Sắc Đẹp Dối Trá năm đó không được đánh giá cao về kịch bản càng không thành công về mặt thương mại nhưng nó lại giúp khán giả có một góc nhìn rất mới về Hương Giang. Diễn xuất của cô cũng được đánh giá khá tốt, cả giai đoạn nhân vật là nam lẫn nữ đều thuyết phục được đại đa số khán giả.

Hương Giang bước ra từ Vietnam Idol 2012, là thí sinh chuyển giới đầu tiên của chương trình và nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý nhờ câu chuyện truyền cảm hứng. Năm 2018, cô làm nên lịch sử khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Ngoài vai trò ca sĩ, huấn luyện viên các show thực tế, Hương Giang còn từng thử sức với diễn xuất. Từ năm 2014 đến 2020, cô tham gia một số dự án phim như Bếp Hát, Gia Đình Vui Nhộn, 8 Văn Phòng và đặc biệt là phim điện ảnh Sắc Đẹp Dối Trá. Dù không theo nghiệp diễn chuyên nghiệp, những vai diễn này cho thấy Hương Giang không ngại thử sức với những địa hạt mới, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

Nguồn ảnh: Tổng hợp