Ngay từ khi chưa công chiếu, phim Mang Mẹ Đi Bỏ đã được dân tình "chấm hóng" nhiệt tình nhờ dàn diễn viên cực đỉnh là nghệ sĩ Hồng Đào, Tuấn Trần và cả nam thần Hàn Quốc Jung Il Woo. Ngày 01/08 vừa qua, Mang Mẹ Đi Bỏ đã chính thức trình chiếu tại rạp và rất nhanh chóng, phim điện ảnh mang đề tài tâm lý, gia đình này nhận được rất nhiều bình luận từ khán giả, chứng tỏ sức hút của phim.

Xem phim Mang Mẹ Đi Bỏ, khán giả sẽ thấy rất nhiều điều ấn tượng, một trong số đó là nhan sắc của người mẹ Lê Thị Hạnh khi còn trẻ. Người đảm nhận nhân vật này là nữ diễn viên Juliet Bảo Ngọc sinh năm 2002.

Juliet Bảo Ngọc đã cùng Jung Il Woo tạo nên cặp đôi vô cùng ngọt ngào, tình cảm rồi tiến tới hôn nhân. Dù quãng thời gian bên nhau hạnh phúc của cặp vợ chồng không kéo dài quá lâu, nhưng vẫn tạo nên những dấu ấn ngọt ngào, lãng mạn và đáng nhớ trong phim.

Đặc biệt, nhan sắc dịu dàng của Juliet Bảo Ngọc dễ khiến khán giả phải xao xuyến mỗi khi cô xuất hiện. Tạo hình nhân vật của Juliet Bảo Ngọc rất dịu dàng, nữ tính. Cô thường mặc những item chuẩn nàng thơ như váy dài, áo blazer màu pastel hay cardigan. Những kiểu tóc như tóc xõa dài cơ bản, tóc buộc nửa hay tóc tết dù không quá cầu kỳ nhưng góp phần tôn lên nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng mà vẫn "nét nào ra nét nấy" của nữ diễn viên. Có thể nói rằng, chính tạo hình nhẹ nhàng, không hào nhoáng của nhân vật đã góp phần giúp vẻ đẹp của Juliet Bảo Ngọc tỏa sáng hết cỡ, cô xinh đẹp "không góc chết" trong từng khung hình.

Juliet Bảo Ngọc không phải là gương mặt quá mới ở lĩnh vực điện ảnh. Mỹ nhân sinh năm 2002 bắt đầu bén duyên với diễn xuất từ năm 12 tuổi khi tham gia đội kịch, sau đó đóng phim ngắn đầu tiên vào năm 13 tuổi. Đặc biệt, vào năm 2022, Juliet Bảo Ngọc đóng phim điện ảnh đầu tiên với vai Hậu trong phim "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Với vai diễn này, cô đã đoạt giải Diễn viên nữ xuất sắc hạng mục phim châu Á tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023.

Trên phim Mang Mẹ Đi Bỏ, Juliet Bảo Ngọc trông rất dịu dàng, nữ tính còn ở ngoài đời, cô nàng toát lên vẻ năng động, sắc sảo hơn. Juliet Bảo Ngọc diện trang phục sành điệu, để những kiểu tóc trẻ trung và makeup thời thượng. Mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, nàng diễn viên 23 tuổi thường chọn phong cách lộng lẫy, kiêu kỳ và nổi bật.

Được biết, Juliet Bảo Ngọc có bố là người Anh, mẹ là người Việt. Bông hồng lai từng có thời gian sinh sống tại Anh, trưởng thành tại Việt Nam và có nhiều năm du học tại Úc. Không chỉ gây chú ý trong lĩnh vực diễn xuất, Juliet Bảo Ngọc còn có thành tích học tập rất đáng nể. Cô nàng là một mọt sách chính hiệu, mê đọc, mê học và giành được nhiều học bổng. Cô nàng đỗ vào 1 trong những trường đại học top 1% thế giới ở Úc là Deakin University. Juliet Bảo Ngọc học ngành Động vật học và sau khi hoàn thành việc học, cô trở về Việt Nam sinh sống và làm việc.

