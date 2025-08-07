Sau buổi họp báo ồn ào và chuỗi những hình ảnh, clip nhá hàng nữ chính mới thay thế Thùy Tiên, bộ phim Chốt Đơn đã chính thức bước vào ngày công chiếu sớm đầu tiên với những thành tích không mấy khả quan. Cụ thể, tính đến 2h chiều ngày 7/8, doanh thu Chốt Đơn chỉ rơi vào mức 104 triệu. Vẫn biết phim phải tới sau 18h cùng ngày mới có những suất chiếu đầu tiên nhưng tình hình doanh thu này vẫn bị cho là là đáng báo động khi so sánh với những phim Việt cũng chiếu sớm khác.

Chốt Đơn bị loạt phim bỏ xa, chỉ đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với doanh thu khiêm tốn

Không bàn đến những tựa phim đình đám, có ekip hoành tráng, dàn cast hoặc đạo diễn bảo chứng doanh thu, thì đa phần các phim Việt công chiếu sớm đều dễ dàng chiếm vị trí top 1 phòng vé nhờ việc bán vé trước. Đơn cử như so sánh với Âm Dương Lộ, một bộ phim không có bất cứ tên tuổi câu kéo khách nào, thì ngay từ 0h ngày chiếu sớm đầu tiên, phim này đã thu về hơn 240 triệu đồng. Trung bình, các phim Việt chiếu sớm đều thu vài tỷ thậm chí đến hơn 10 tỷ cho 1 buổi tối công chiếu đầu tiên. Gần đây nhất, Mang Mẹ Đi Bỏ thậm chí còn thu về tới 12 tỷ trong ngày đầu mở bán.

Những so sánh này cho thấy việc Chốt Đơn thực sự đang đứng ở thế khó ra sao khi không nhận được sự ủng hộ của khán giả đại chúng. Nhìn vào số liệu từ Boxofficevietnam dễ nhận thấy, 1 rạp phim chỉ bán được trung bình chưa tới 3 vé.

Hình ảnh Hoàng Linh phiên bản Thùy Tiên

Và Hoàng Linh phiên bản AI

Sau bê bối liên quan đến scandal kẹo giả của Thùy Tiên, ekip phim Chốt Đơn đã đưa ra quyết định gây tranh cãi: sử dụng công nghệ AI để thay thế gương mặt nữ chính. Cụ thể, họ công bố hình ảnh nhân vật Hoàng Linh do AI đảm nhiệm sau khi xoá toàn bộ sự xuất hiện của Thùy Tiên khỏi bản dựng chính thức. Tuy nhiên, thay vì xoa dịu dư luận, quyết định này lại đẩy bộ phim vào làn sóng phản đối dữ dội. Nhiều khán giả chê AI đơ như tượng sáp, mỗi cảnh một kiểu mặt, thậm chí trông vẫn giống Thùy Tiên đến mức càng gợi nhắc bê bối cũ.

Không ít người thậm chí còn gay gắt hơn khi tố phim lạm dụng công nghệ khi không chọn hướng xử lý khác. Hiện việc phim không được ủng hộ ngoài phòng vé càng là một dấu hiệu cho thấy khán giả không hề hài lòng với quyết định này của ekip. Dĩ nhiên bên cạnh sự không hài lòng cũng có nhiều người ủng hộ đoàn phim, cho rằng họ cần phải khắc phục sự cố vì đã đầu tư kinh phí quá lớn cho quá trình sản xuất, quảng bá trước đó.