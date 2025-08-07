Hot nhất lúc này là bộ phim Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng tối 6/8. Tác phẩm này nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả nhờ được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Thiên Sơn Trà Khách, còn có sự góp mặt của cặp đôi nhan sắc Châu Dã - Thừa Lỗi. Chính vì sự chờ đợi của khán giả, thế nên bộ phim này vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý không nhỏ, mất 14 phút để dẫn đầu rating các đài vệ tinh trên toàn Trung Quốc trong khung giờ phát sóng.

Rating ngày đầu của Cẩm Nguyệt Như Ca.

Không chỉ vậy, phim cũng được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Dạo quanh các trang mạng xã hội, netizen khen ngợi nhan sắc của cặp đôi chính, đặc biệt là nữ chính Châu Dã, người đảm nhận vai Hà Yến. Không chỉ visual, cô cũng được đánh giá là có sự tiến bộ về diễn xuất so với các tác phẩm trước đây.

Về nội dung, bộ phim cũng đang gây ra những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng phim xem tương đối ổn ở những tập đầu, đánh giá việc cải biên là hợp lý. Dẫu thế, cũng có một số người cảm thấy thất vọng vì phim khác biệt nhiều so với nguyên tác.

Cảnh võ thuật của Châu Dã trong Cẩm Nguyệt Như Ca.

Nhan sắc của cô nàng được netizen đánh giá cao.

Châu Dã được mệnh danh là mỹ nhân đẹp chấn động thế gian.

Phân cảnh thể hiện diễn xuất của Thừa Lỗi trong phim.

Thực tế, những sự thay đổi của bộ phim Cẩm Nguyệt Như Ca so với truyện gốc là chủ đề nằm ở top 2 Hot Search Weibo. Theo đó, nội dung Hot Search này nói rằng Cẩm Nguyệt Như Ca bỏ thay tình tiết trùng sinh thành giả chết nhưng nữ chính vẫn nhắc về "kiếp trước". Cách thay đổi tình tiết trùng sinh bị đặt lên bàn cân so sánh với 2 bộ phim Mặc Vũ Vân Gian và Cửu Trùng Tử. Chưa hết, tuyến báo thù của Hòa Yến được cho là bị làm giảm đi.