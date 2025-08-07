Những cái kết dang dở, bi thương hay những câu chuyện quá hay nhưng không có hồi kết luôn là điều khiến khán giả day dứt. Chính vì vậy, nhu cầu làm phần 2 của những bộ phim kinh điển ngày càng lớn. Lắng nghe tiếng lòng của người hâm mộ, trang Sohu đã tổng hợp danh sách 10 bộ phim được khán giả đòi làm tiếp phần 2, dựa trên những ý kiến được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

1. Cuộc Đời Tươi Đẹp

Cuộc Đời Tươi Đẹp do Tôn Lệ đóng chính ghi nhận thành tích nổi bật khi trở thành tác phẩm có tỉ suất người xem cao nhất trên kênh CCTV8 từ đầu năm đến nay. Thành công về mặt rating này được cho là nhờ phần lớn vào sức hút của Tôn Lệ - nữ diễn viên lâu nay vẫn được xem là "bảo chứng rating" của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Đây là một bộ phim "nữ chủ" kể về hành trình quật khởi của Hồ Mạn Lê, một nữ hoàng trong ngành bảo hiểm. Khi sự nghiệp đang trên đà thành công, cô phát hiện ra người chồng nhu nhược của mình ngoại tình. Sau đó, đối thủ cạnh tranh lại ngấm ngầm hãm hại, khiến sự nghiệp của Hồ Mạn Lê đứng trước bờ vực khủng hoạn.

Cuộc Đời Tươi Đẹp có tiết tấu nhanh, không dài dòng. Câu chuyện sự nghiệp của nữ chính rất cuốn hút và cái kết cũng khá viên mãn. Tuy nhiên, vì nội dung quá hay và hấp dẫn nên cư dân mạng mong muốn bộ phim sẽ có phần tiếp theo. Thực tế, Cuộc Đời Tươi Đẹp hoàn toàn có thể tiếp tục khai thác câu chuyện chốn công sở của Hồ Mạn Lê. Ai cũng thích xem "nương nương" Tôn Lệ gầy dựng sự nghiệp, không cần những tuyến tình cảm lằng nhằng, chỉ cần xem cách Hồ Mạn Lê chốt hợp đồng bảo hiểm đã đủ thú vị rồi.

2. Vô Ưu Độ

Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính đã khép lại với một cái kết mở đầy bi thương, khiến cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Nội dung phim kể về Tuyên Dạ, một thợ săn yêu quái với thân thế bí ẩn, và cô gái thông minh, đáng yêu Bán Hạ. Hai người cùng nhau trải qua những vụ án kỳ lạ trong một thế giới nơi người và yêu cùng tồn tại.

Vô Ưu Độ là một bộ phim gồm nhiều câu chuyện nhỏ, giống như Liêu Trai Chí Dị, mỗi câu chuyện đều rất ý vị, với các nhân vật chính và phụ đều sống động. Với bối cảnh thế giới quan của Vô Ưu Độ, bộ phim có thể tiếp tục mở rộng thêm nhiều câu chuyện mới. Cư dân mạng còn nói đùa rằng trong Bách Yêu Phổ có biết bao nhiêu yêu quái, chỉ quay một phần thì không thể xem đủ được.

3. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn là một bộ web drama "bùng nổ" trong nửa đầu năm 2020. Dù không có ngôi sao nổi tiếng, không được đầu tư lớn, không có nguyên tác hot, nhưng bộ phim vẫn tạo ra chủ đề và lượt xem cao, đồng thời đưa Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề trở thành những diễn viên trẻ được yêu thích. Từng có tin đồn đoàn phim có ý định làm phần tiếp theo nhưng hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn kể về biên kịch Trần Tiểu Thiên xuyên không vào vai nữ phụ do chính cô viết ra. Cuối cùng, cô trở về thế giới hiện đại. Vì phim quá ngọt ngào nên rất nhiều người muốn xem phần hiện đại. Khán giả muốn thấy ảnh đế Hàn có ký ức cổ đại và biên kịch tân binh Trần Tiểu Thiên tiếp tục chuyện tình ngọt ngào của họ ở thế giới hiện đại.

4. Đông Cung

Cái kết bi kịch khi Tiểu Phong tự vẫn trong phim Đông Cung đã gây chấn động mạnh, khiến nhiều khán giả vô cùng đau lòng và khao khát có một phần 2. Mặc dù ê-kíp sản xuất đã quay một đoạn phim ngắn về cuộc gặp gỡ của hai nhân vật ở thời hiện đại, nhưng chỉ vỏn vẹn vài phút. Đoạn phim này tuy ngọt ngào nhưng không đủ để thỏa mãn mong muốn của người xem về một kết thúc trọn vẹn hơn.

Sau cái chết của Tiểu Phong, nhiều ý kiến đã được đưa ra về một kết thúc khác cho Lý Thừa Ngân. Một số khán giả cho rằng nên quay tiếp phần sau, tập trung vào cuộc sống cô độc đến già của Lý Thừa Ngân trên ngai vàng, chìm đắm trong những cuộc tranh đấu quyền lực và day dứt về cái chết của người mình yêu.

Trong khi đó, một số khác lại đề xuất một hướng đi mới mẻ hơn. Với trào lưu phim trọng sinh đang thịnh hành, tại sao không làm một phần tiếp theo kể về việc Tiểu Phong được sống lại và mang theo ký ức? Điều này sẽ thỏa mãn mong muốn của nhiều người khi muốn thấy Lý Thừa Ngân phải trả giá và đối mặt với những lỗi lầm của mình. Dù là kịch bản nào, điều rõ ràng nhất là khán giả vẫn luôn mong chờ một sự trừng phạt thích đáng cho Lý Thừa Ngân, và một cái kết có hậu hơn cho Tiểu Phong.

5. Cẩm Y Chi Hạ

Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận trong Cẩm Y Chi Hạ có lẽ là cặp đôi được khán giả mong muốn tái hợp nhiều nhất. Cốt truyện của Cẩm Y Chi Hạ khá đơn giản, nhưng được "cứu vớt" nhờ diễn xuất nhập vai cực đỉnh của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận. Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Viên Kim Hạ ngây thơ, tinh nghịch rất đáng yêu, cứ như một chú chuột hamster nhỏ luôn đi theo Lục Dịch và nịnh nọt anh hết lời. Lục Dịch bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng lại thầm vui sướng, những tương tác của họ vô cùng dễ thương.

Cái kết của Cẩm Y Chi Hạ khá viên mãn, nhưng bộ phim hay đến mức khiến người xem không thể thoát ra được, vì vậy rất nhiều người đề cử muốn xem phần hai. Sau đó, mặc dù Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đều đóng nhiều phim khác, nhưng Cẩm Y Chi Hạ vẫn khiến rất nhiều người không thể "thoát hố". Thật không dễ dàng để tìm được một cặp đôi có "phản ứng hóa học" vượt qua Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận.

6. Thương Lan Quyết

Thương Lan Quyết là một bộ phim hay được cư dân mạng xem đi xem lại nhiều lần trong những năm gần đây, đạt 8.2 điểm cao trên Douban. Dù bối cảnh có vẻ cũ, nhưng chính sự chân thành và tinh tế trong tình yêu của hai nhân vật lại chinh phục hoàn toàn người xem. Phản ứng hóa học bùng nổ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã tạo nên một câu chuyện tình yêu kinh điển: ma vương bá đạo và tiểu tiên nữ đáng yêu, cuốn hút đến lạ thường.

Không chỉ tuyến tình yêu, mà cả sự trưởng thành và giằng xé nội tâm của các nhân vật chính cũng được xây dựng rất trọn vẹn. Thêm vào đó, đạo diễn quá giỏi trong việc kể chuyện, vì vậy bộ phim đã bùng nổ ngay khi lên sóng. Cái kết của Thương Lan Quyết bị cư dân mạng cho là "đầu voi đuôi chuột", còn rất nhiều câu chuyện chưa được kể, hoàn toàn có thể tiếp tục quay tiếp.

7. Trần Tình Lệnh

Trần Tình Lệnh cũng là một bộ phim thường xuyên được cư dân mạng đề cử muốn có phần hai. Bộ phim đã đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành những ngôi sao hàng đầu. Mặc dù đã kết thúc nhiều năm nhưng sức ảnh hưởng của Trần Tình Lệnh vẫn không hề giảm, nhiều người vẫn "nằm yên" trong "cái hố" này và không thể thoát ra.

Trần Tình Lệnh thực sự đã được chuyển thể rất thành công. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đưa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từ tiểu thuyết bước ra đời thực, hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Kịch bản, sản xuất, trang phục, đạo cụ đều chất lượng cao, không có điểm nào chê được, thảo nào lại nổi tiếng đến vậy. Tuy nhiên, Trần Tình Lệnh có lẽ rất khó để có phần hai, dù có quay thì cũng khó mà giữ được dàn diễn viên ban đầu, vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại đều quá nổi tiếng rồi.

8. Khi Anh Chạy Về Phía Em

Khi Anh Chạy Về Phía Em cũng giống như Nan Hống và Vụng Trộm Không Thể Giấu, đều được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Trúc Dĩ. Khi Anh Chạy Về Phía Em không có diễn viên nổi tiếng, độ nhận diện thấp nhất, nhưng lại có danh tiếng tốt nhất. Điểm Douban cao tới 8.0, vượt xa Nan Hống và Vụng Trộm Không Thể Giấu. Bộ phim này thực ra đã rất viên mãn, dường như không có chỗ để mở rộng cốt truyện, nhưng khán giả lại quá yêu thích cặp đôi Tại Tại và Nhượng Nhượng.

Khi Anh Chạy Về Phía Em kể về Tô Tại Tại "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với Trương Lục Nhượng, một học bá nổi tiếng của trường. Trương Lục Nhượng vì có một người em trai thiên tài nên thường xuyên bị đem ra so sánh, điều này khiến anh có chút tự ti và sợ tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, sau khi quen biết Tô Tại Tại, tình yêu "101 điểm" của cô khiến Trương Lục Nhượng không thể cưỡng lại. Ánh mắt cả hai chỉ có nhau, cùng nhau "chạy về phía đối phương".

9. Chuyện Cũ Ở Biên Giới

Chuyện Cũ Ở Biên Giới là một bộ phim bất ngờ hot vào năm 2024, với điểm Douban cao tới 7.9 và nhận được vô số lời khen ngợi. Phim có sự góp mặt của Quách Kỳ Lân và ngôi sao Hồng Kông Ngô Trấn Vũ. Nội dung kể về nam chính Thẩm Tinh, vì kiếm sống mà tìm đến cậu ruột, người đang làm cai thầu ở "Tam Biên Pha". Tuy nhiên, người cậu lại mất tích trong khu vực bị phong tỏa do nội chiến vũ trang. Thẩm Tinh mắc nợ một khoản tiền khổng lồ, để trả nợ, anh trở thành tài xế dưới trướng của Chú Sai, vận chuyển vật tư cho các thế lực trong núi sâu và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.

Chuyện Cũ Ở Biên Giới mang lại cảm giác của một bộ phim phiêu lưu hành trình, đề tài tuy ít gặp nhưng thực sự rất cuốn hút người xem. Sự kiện nối tiếp sự kiện, tiết tấu dồn dập. Các nhân vật trong phim đều có hai mặt, sự đan xen lợi ích của các thế lực cũng được xây dựng rất hấp dẫn. Kết thúc của Chuyện Cũ Ở Biên Giới vẫn còn bỏ ngỏ, nếu phát triển phần hai, có thể quay thêm về "chuyện xưa Tam Biên Pha" hoặc câu chuyện tiếp theo của Chú Sai.

10. Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm

Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm xoay quanh nhân vật chính Vương Lục (do Hứa Khải thủ vai), một thiên tài tu tiên của Linh Kiếm phái. Dưới sự dẫn dắt của sư phụ Vương Vũ (Trương Dung Dung) - một trưởng lão xinh đẹp nhưng có tính cách "độc miệng", Vương Lục đã vượt qua nhiều thử thách để trở thành thủ lĩnh, bảo vệ Cửu Châu Đại Lục.

Kết thúc của phim khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Mặc dù Vương Lục và Vương Vũ đã có nụ hôn lãng mạn, nhưng Vương Vũ lại vĩnh viễn quên đi sư huynh mà cô từng yêu, để lại một cái kết mở đầy day dứt. Chính vì vậy, người hâm mộ rất mong muốn bộ phim sẽ có phần 2, tập trung vào việc phát triển mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật này.

Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm từng có tin đồn sẽ quay phần tiếp theo, nhưng chưa bao giờ được khởi quay. Giờ đây, cho dù có quay phần hai, có lẽ cũng khó mà quy tụ được dàn diễn viên cũ. Hứa Khải nhận phim không ngừng, hợp tác với những ê-kíp hàng đầu, có lẽ sẽ không quay trở lại đóng một bộ web drama nhỏ như thế này nữa.