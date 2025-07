Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành phim Trung Quốc, việc tìm kiếm kịch bản xuất sắc trở thành yếu tố sống còn. Những tiểu thuyết mạng với thế giới quan sâu sắc, nhân vật được xây dựng kỹ lưỡng cùng sẵn có lượng fan đông đảo đã trở thành “mỏ vàng” cho các nhà làm phim.

Trong năm vừa qua, hàng loạt phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách đã gây bão mạng, không chỉ chiều lòng fan nguyên tác mà còn tạo nên làn sóng mới với khán giả đại chúng. Dưới đây là 10 bộ phim nổi bật nhất theo phân tích dữ liệu từ công cụ KEYPO do DailyView công bố cùng phản hồi tích cực từ khán giả trên các nền tảng lớn như Douban, Weibo và các ứng dụng phát sóng trực tuyến.

1. Mặc Vũ Vân Gian

Chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Giá Thiên Kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, Mặc Vũ Vân Gian là cái tên gây bão suốt mùa hè 2024 và được đánh giá là bom tấn báo thù cổ trang không thể bỏ qua. Phim đánh dấu màn tái hợp giữa Ngô Cẩn Ngôn và nhà sản xuất Vu Chính sau thành công từ Diên Hi Công Lược, đồng thời giúp cô lấy lại phong độ sau nhiều năm trồi sụt.

Trong phim, Ngô Cẩn Ngôn vào vai Tiết Phương Phi - tiểu thư đài các bị gia đình chồng hãm hại, giả chết để tái sinh và trở lại trả thù với thân phận hoàn toàn mới. Cô từng bước lật lại oan khuất, xoay chuyển thế cục trong hậu cung và triều chính. Nhịp phim nhanh, dàn nhân vật "điên nhưng có lý", cộng thêm kỹ xảo và phục trang bắt mắt đã giúp Mặc Vũ Vân Gian thu về hơn 2.6 tỷ lượt xem, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng trong nước và quốc tế.

2. Câu Chuyện Hoa Hồng

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Hồng Kông (Trung Quốc) Diệc Thư, Chuyện Hoa Hồng mang đến một câu chuyện tình yêu hiện đại trưởng thành, sâu sắc và đầy trăn trở. Bộ phim đánh dấu sự trở lại hoành tráng của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi trong vai Hoàng Diệc Mai - người phụ nữ trải qua bốn mối tình lớn nhỏ, từ ngây thơ đến tổn thương rồi tự chữa lành.

Phim không tô hồng tình yêu mà thể hiện rõ nét hành trình trưởng thành nội tâm của nữ chính, được ví như bản tuyên ngôn sống động của phụ nữ độc lập. Với bối cảnh thành thị đẹp mắt, thoại sâu sắc và diễn xuất đỉnh cao của Lưu Diệc Phi cùng Hoắc Kiến Hoa, Chuyện Hoa Hồng đã chiếm trọn cảm tình khán giả và gây bão trên các nền tảng như Tencent, iQIYI và WeTV.

3. Vĩnh Dạ Tinh Hà

Vĩnh Dạ Tinh Hà là một bộ phim tiên hiệp - xuyên sách - trừ yêu hấp dẫn, chuyển thể từ tiểu thuyết Chiến Lược Hắc Liên Hoa của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung. Với sự tham gia của cặp đôi ăn ý Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân, phim đã khiến mọt phim phát cuồng ngay từ tập đầu tiên.

Nội dung kể về Lăng Diệu Diệu, một cô gái đang thưởng thức hương vị cuộc sống hiện đại khá là ngọt ngào thì bất ngờ bị cuốn vào hệ thống nhiệm vụ của một quyển tiểu thuyết kỳ ảo, một không gian hoàn toàn xa lạ. Qua tìm hiểu từ ông hớt tóc dạo đầu xóm thì được biết rằng đó là cuốn sách nổi tiếng tên là Tróc Yêu và cô thì trở thành nữ phụ pháo hôi và phải hoàn thành nhiệm vụ "công lược nam chính" để sống sót. Từ đó, câu chuyện tình yêu hài hước, ngọt ngào nhưng cũng nhiều thử thách bắt đầu. Với bối cảnh huyền ảo, hiệu ứng đẹp và diễn xuất dễ thương, Vĩnh Dạ Tinh Hà trở thành hiện tượng của dòng phim xuyên sách năm 2024.

4. Cửu Trùng Tử

Dù không sở hữu dàn lưu lượng đình đám, Cửu Trùng Tử lại tạo nên bất ngờ lớn khi từ một dự án bị đánh giá thấp lại vươn lên thành "ngựa ô" của dòng phim cổ trang, đấu trí, nữ chủ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Chi Chi, người từng cùng thời với tác giả Minh Lan Truyện.

Nội dung kể về Đậu Chiêu - một cô gái thông minh, kiên cường, vượt qua mọi sóng gió trong gia đình và xã hội để bảo vệ chính mình và người thân. Với phần kịch bản logic, lời thoại chắc tay và cách xử lý tình huống sắc sảo, bộ phim nhận về nhiều lời khen từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Mạnh Tử Nghĩa và Lý Vân Nhuệ - hai gương mặt không quá hot thời điểm đó cũng nhờ bộ phim này mà được đánh giá cao về thực lực.

5. Dữ Phượng Hành

Sau 7 năm kể từ Sở Kiều Truyện, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái xuất trong siêu phẩm tiên hiệp Dữ Phượng Hành, chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của Cửu Lộ Phi Hương. Phim lấy bối cảnh tam giới với những ân oán, yêu hận đầy màu sắc thần thoại.

Triệu Lệ Dĩnh vào vai Bích Thương Vương Ma giới Thẩm Ly vì muốn đào hôn nên trốn xuống trần gian. Tại đây cô gặp nạn và được chàng thư sinh Hành Vân cứu giúp. Mưa dầm thấm lâu, Thẩm Ly dần rung động và dành hết tình cảm cho chàng. Đến ngày bị buộc về Ma giới, Thẩm Ly mới biết Hành Vân chính là Hành Chỉ Thần quân của tam giới cũng là người đã chỉ hôn lúc trước. Từ đây mối nghiệt duyên yêu hận đan xen của hai người họ bắt đầu.

6. Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Thuộc vũ trụ tiên hiệp của nhà văn Tinh Linh cùng với Thượng Cổ Quyết Trần và Thần Ẩn, Bạch Nguyệt Phàm Tinh kể về cuộc hành trình yêu đương và tu luyện giữa phàm nhân nữ và yêu thần. Dù nguyên tác vẫn đang viết dở, phim vẫn thu hút fan đông đảo nhờ bám sát tinh thần gốc và được chính tác giả viết kịch bản.

Nữ chính do Bạch Lộc đảm nhận, tiếp tục thể hiện sức hút với vai diễn ngây thơ nhưng quyết đoán, còn nam chính do Ngao Thụy Bằng thể hiện có phần lạnh lùng và đầy bí ẩn. Phim ghi điểm với bối cảnh tiên giới hoành tráng, kỹ xảo mượt và mối tình vừa dịu dàng vừa hiểm nguy.

7. Xuân Hoa Diễm

Là bản chuyển thể từ tiểu thuyết Xuân Hoa Yếm của Hắc Nhan, Xuân Hoa Diễm thuộc dòng phim ngược tâm cực độ, đầy đau thương và “điên”. Phim đánh dấu sự tái xuất ấn tượng của Ngô Cẩn Ngôn trong hình tượng sát thủ máu lạnh, bên cạnh Lưu Học Nghĩa - người vào vai vương tử phục thù bị tra tấn bởi tình yêu và quyền lực.

Tác phẩm gây tranh cãi vì cốt truyện tăm tối và những màn tra tấn tâm lý, thể xác gay gắt. Tuy nhiên, nhờ diễn xuất cực kỳ “cháy” của hai diễn viên chính, phim đã trở thành “drama điên tình” khiến netizen bàn tán không ngừng.

8. Khó Dỗ Dành

Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Dự án do Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đóng chính là một bản tình ca day dứt kéo dài từ thời học sinh đến lúc trưởng thành.

Với diễn xuất ăn ý giữa Bạch Kính Đình (vai Tang Diên) và Chương Nhược Nam (vai Ôn Dĩ Phàm), Khó Dỗ Dành mang đến mạch phim chậm rãi, tinh tế nhưng cũng đầy cảm xúc. Đây không chỉ là chuyện tình đơn thuần, mà còn là hành trình chữa lành và đối mặt với tổn thương. Phim nhanh chóng leo top khắp hâu Á ngay sau khi phát sóng.

9. Giữa Cơn Bão Tuyết

Một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của Mặc Bảo Phi Bảo đã lên sóng thành công vang dội với bản truyền hình. Giữa Cơn Bão Tuyết là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa tay cơ snooker từng thất bại và nữ tuyển thủ trẻ trung.

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch - cả hai xuất thân từ sao nhí khiến khán giả bất ngờ vì chemistry vượt mong đợi. Bối cảnh tuyết trắng, tình yêu giản dị và những cảnh "tình bể bình" như hôn dưới mưa tuyết hay đùa nghịch trong phòng bida đã khiến người xem rung động thật sự.

10. Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mại Báo Tiểu Lang Quân, bộ phim cổ trang pha trinh thám này có sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi. Nội dung kể về kể về Dương Lăng (Vương Hạc Đệ) - nhân viên kinh doanh bất động sản vô tình xuyên không về thế giới Đại Phụng sau khi tham gia trò chơi phá án với thân phận Hứa Thất An. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thất An phải đối diện với biến cố lớn, bị bắt vào nhà lao do vướng vào vụ án mất ngân lượng của triều đình. Để sống sót, anh vận dụng nội dung từ những cuốn sách điều tra tội phạm đọc ở thời hiện đại cũng như kiến thức toán học, vật lí, hóa học để vạch trần vụ án và minh oan cho mình.

Phim pha trộn giữa hành động, phá án, tu luyện và quyền mưu, cùng một mối tình nhẹ nhàng không làm lu mờ mạch chính. Với tiết tấu nhanh, kỹ xảo tốt và lời thoại thông minh, Đại Phụng Đả Canh Nhân được khán đánh giá cao.

Nguồn: HK01