Siêu phẩm quốc dân, rating cao vô đối suốt 29 năm

Ra mắt từ năm 1996, First Love (Mối Tình Đầu) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc mang tính biểu tượng đến mức giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng đều phải thừa nhận: “Không có đối thủ trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.” Với rating cao kỷ lục 65,8%, bộ phim đã trở thành hiện tượng quốc dân đích thực, vượt xa bất kỳ loạt phim nào từng lên sóng, kể cả những cái tên đình đám như Bản Tình Ca Mùa Đông, Trái Tim Mùa Thu, Giày Thủy Tinh hay Hậu Duệ Mặt Trời.

Thời điểm đó, cả đất nước Hàn Quốc như “đứng yên” mỗi khi First Love lên sóng. Phim không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước mà còn trở thành cú hích đưa làn sóng Hallyu bắt đầu lan rộng ra châu Á. Điều khiến First Love đặc biệt chính là cách kể chuyện vừa bi lụy vừa lãng mạn, khắc họa trọn vẹn sự trong trẻo, day dứt và sâu sắc của mối tình đầu. Đây cũng là phim tiêu biểu cho dòng melodrama Hàn những năm 90 - thứ đã tạo nên nền tảng cho sự bùng nổ của truyền hình Hàn ngày nay.

Dù gần 30 năm đã trôi qua, cái tên First Love vẫn được nhắc đến như một tượng đài. Bằng chứng là mới đây, thông tin phim sắp được tái phát hành với phiên bản 4K siêu nét đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ, đặc biệt là thế hệ 8x, 9x từng “ăn ngủ” cùng phim. Từ hình ảnh, nhạc phim đến những phân đoạn kinh điển đều được “hồi sinh” trong phiên bản nâng cấp, hứa hẹn đưa khán giả trở lại kỷ nguyên hoàng kim của drama Hàn.

Lee Seung Yeon - tượng đài nhan sắc lẫn diễn xuất từng làm lu mờ Song Hye Kyo

Người “cầm trịch” vai nữ chính trong First Love không ai khác chính là Lee Seung Yeon - một trong những biểu tượng nhan sắc lẫn thực lực của làng giải trí Hàn thập niên 90. Vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng của cô thời điểm đó được đánh giá là “đỉnh của chóp”, thậm chí còn khiến Song Hye Kyo, người đóng vai phụ trong phim, hoàn toàn bị lu mờ.

Ít ai biết, trong thời gian First Love phát sóng, Song Hye Kyo mới chỉ là một tân binh mờ nhạt, xuất hiện vài tập để hỗ trợ câu chuyện của nữ chính. Trong khi đó, Lee Seung Yeon đã là một ngôi sao đình đám sở hữu gương mặt điện ảnh, khí chất hơn người và khả năng diễn xuất được giới phê bình khen ngợi. Cô là hiện thân hoàn hảo của vẻ đẹp và nội tâm, điều khiến khán giả dễ dàng đồng cảm với những nỗi đau mà nhân vật của cô phải gánh chịu.

Thời Lee Seung Yeon đẹp kinh diễm, làm cả Hàn Quốc chao đảo

Song Hye Kyo vẫn là một tân binh vô danh

Sự nghiệp của Lee Seung Yeon những năm 90-2000 gần như không có điểm dừng. Cô góp mặt trong hàng loạt tác phẩm lớn, từng được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu “quốc bảo màn ảnh Hàn”. Thế nhưng, đỉnh cao bao nhiêu thì cú trượt dài lại đau lòng bấy nhiêu. Năm 2004, Lee Seung Yeon dính vào scandal gây phẫn nộ khắp Hàn Quốc. Hình ảnh tượng đài bị sụp đổ chỉ trong tích tắc. Dù sau đó cô đã xin lỗi và tạm rút khỏi ngành giải trí, công chúng vẫn không thể quên cú sốc ấy.

Không dừng lại ở đó, cô còn vướng vào một vài vụ bê bối khác về đời tư và vi phạm pháp luật, khiến sự nghiệp chính thức đóng sập. Cái tên Lee Seung Yeon dần biến mất khỏi truyền thông, nhường chỗ cho thế hệ đàn em như Kim Hee Sun, Song Hye Kyo, Son Ye Jin… vụt sáng sau đó. Nhưng với những khán giả từng sống trong thời đại First Love, Lee Seung Yeon mãi là một phần ký ức đẹp vừa chói lọi vừa tiếc nuối khôn nguôi.