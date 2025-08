Một đoạn clip dài vỏn vẹn 40 giây đến từ ekip sản xuất bộ phim hoạt hình đình đám K-Pop Demon Hunters đang khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc nổ tung vì phẫn nộ. Cụ thể, trong clip vừa chia sẻ, ekip đã tiết lộ rằng sân khấu hoành tráng của nhóm nhạc nữ hư cấu HUNTR/X được lấy cảm hứng trực tiếp từ sân khấu Coachella của BLACKPINK. Ngay lập tức, netizen Hàn lẫn quốc tế đã chỉ trích dữ dội, cho rằng ekip đang tiếp tục ké fame BLACKPINK - nhóm nhạc vốn chẳng hề liên quan đến nội dung lẫn quá trình sản xuất phim.

BLACKPINK tiếp tục được ekip K-Pop Demon Hunters nhắc tới

Ekip K-Pop Demon Hunters tiếp tục cho rằng cảnh phim của mình lấy cảm hứng từ BLACKPINK

Đây không phải lần đầu K-Pop Demon Hunters bị đẩy vào tâm bão vì những phát ngôn gây tranh cãi xoay quanh BLACKPINK. Trước đó, chính đạo diễn của phim từng nhiều lần úp mở việc nữ chính trong phim được xây dựng dựa trên hình ảnh Jennie (BLACKPINK). Mặc dù ekip không xác nhận rõ ràng, nhưng chuỗi phát ngôn lấp lửng này đã khiến cộng đồng fan K-pop vô cùng bức xúc, cho rằng nhà sản xuất đang cố tình tận dụng danh tiếng của Jennie để kéo truyền thông và thu hút người xem, bất chấp việc BLACKPINK không có bất kỳ sự tham gia hay liên hệ nào với dự án.

Jennie từng được cho là hình mẫu của nữ chính trong phim

Bình luận của cư dân mạng trên X: - BLACKPINK và Jennie không phải tổ chức từ thiện, hãy dừng việc này lại đi. - Đầu tiên họ nhắc Jennie, giờ họ kéo cả BLACKPINK vào, đợi xem vài ngày nữa họ sẽ phủ nhận cho coi. - Thật là xấu hổ khi liên tục nhắc đến BLACKPINK để gây xôn xao rồi lại phủ nhận việc lấy cảm hứng. - Đừng nhắc đến BLACKPINK thêm lần nào nữa nữa!!! - Quá mệt mỏi và nực cười.

Không dừng lại ở Jennie hay BLACKPINK, bộ phim còn bị cáo buộc ăn theo hàng loạt idol và nhóm nhạc đình đám khác. Trong các cuộc phỏng vấn và chiến dịch quảng bá, ekip từng nhắc đến các tên tuổi như Cha Eun Woo, BIGBANG, BTS, TXT, Stray Kids, Monsta X, ATEEZ… như nguồn cảm hứng gián tiếp cho các nhân vật hoặc thế giới trong phim. Cách dùng từ mập mờ như “lấy vibe từ nhóm X”, “có hơi hướng giống idol Y” khiến khán giả cảm thấy khó chịu vì sự thiếu minh bạch. Nhiều người chỉ ra rằng K-Pop Demon Hunters đang bám víu vào sức hút của các idol K-pop để tạo sự lan truyền.

Cha Eun Woo từng bị cho là nguyên mẫu của nam chính

Điều khiến dư luận càng phẫn nộ là bởi bộ phim này vốn đã thành công rực rỡ ở quy mô toàn cầu, không cần đến bất kỳ chiêu trò PR nào. Tính đến đầu tháng 8, K-Pop Demon Hunters đã đứng đầu danh sách phim hoạt hình được xem nhiều nhất trên Netflix tại 93 quốc gia, giữ vị trí số 1 tại Mỹ, Anh, Pháp, Nhật và Hàn Quốc,...

Soundtrack chính của phim - ca khúc Golden đạt No. 3 trên Billboard 200 và trở thành bản OST hoạt hình có lượt stream cao nhất trong tuần đầu ra mắt trên Spotify Mỹ, vượt qua cả thành tích từng được BTS hay BLACKPINK thiết lập. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt số điểm 96% từ giới phê bình, một con số hiếm có đối với dòng phim hoạt hình lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc. Không chỉ vậy, nhiều tờ báo quốc tế còn đưa tên phim vào danh sách đề cử tiềm năng cho Oscar 2026 ở hạng mục Best Animated Feature và Best Original Song. Chính vì vậy, việc ekip vẫn liên tục lôi BLACKPINK vào những câu chuyện bên lề để nổi tiếng hơn càng khiến khán giả thêm bức xúc.