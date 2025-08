Tên phim: It's Okay to Not Be Okay (2025) – phiên bản Philippines

Đạo diễn: Mae Cruz Alviar

Thể loại: Lãng mạn

Thời lượng: 80 tập

Ngày phát hành: 18/07/2025

Lịch phát sóng: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 trên các kênh A2Z, Kapamilya Channel, TV5

Diễn viên tham gia: Anne Curtis, Joshua Garcia, Carlo Aquino

Nội dung chính: Phim kể về Mia – một nữ nhà văn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cô nảy sinh tình cảm với Patpat – một nhân viên y tế làm việc tại khoa tâm thần, đồng thời dành toàn bộ thời gian còn lại để chăm sóc người anh trai mắc hội chứng tự kỷ.