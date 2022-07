Thiên thần nhí Điên Thì Có Sao càng lớn càng xinh, tiếp tục gây sốt nhờ đóng Suzy thuở nhỏ

Năm 2020, Điên Thì Có Sao đã trở thành cơn sốt trên màn ảnh Hàn và thu hút cả khán giả khắp châu Á nhờ câu chuyện "chữa lành" sâu sắc, ý nghĩa qua phần thể hiện của dàn diễn viên thực lực gồm Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Oh Jung Se,... Trong đó, ngay cả dàn sao nhí vào vai các nhân vật chính cũng được khen hết lời dù chỉ xuất hiện khá ít ỏi. Trong tập 6 của Điên Thì Có Sao, sự xuất hiện bất ngờ của Ko Moon Young bản nhí (do Kim Soo In thủ vai) đã khiến người xem điêu đứng vì xinh như thiên thần, lại có nét giống Kai của EXO.

Bạn còn nhớ sao nhí xinh yêu trong Điên Thì Có Sao?

Kim Soo In sinh năm 2009, là sao nhí khá quen mặt trong hàng loạt dự án phim Hàn đình đám chứ không riêng gì Điên Thì Có Sao. Nếu là "mọt phim" Hàn chính hiệu, chắc chắn khán giả sẽ còn nhận ra Kim Soo In trong Tiên Nữ Cử Tạ, Khi Nàng Say Giấc, Chàng Trai Ngoại Cảm,... Tuy nhiên những vai nêu trên đều khá nhỏ, "lướt qua" và không nhấn nhá vào nhan sắc.

Chỉ khi trở thành "công chúa tuyết" đáng yêu trong Điên Thì Có Sao, Kim Soo In mới bắt đầu chiếm sự chú ý, trở thành đề tài hot trên MXH khi ấy.

Kim Soo In đóng nhiều dự án nổi bật, nhưng chỉ là vai nhỏ

Cô bé được chú ý sau khi đóng Điên Thì Có Sao

Thành công trong Điên Thì Có Sao đã giúp Kim Soo In có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn chỉ là những vai nhỏ ít thời lượng. Vào năm 2021, sao nhí tiếp tục tham gia dự án Mouse trong vai cô bé bí ẩn, rồi gần đây nhất là hóa thân thành bản nhí của "tình đầu quốc dân" Suzy trong phim Anna.

Kim Soo In đóng Suzy lúc bé trong Anna

Dù chỉ mới 2 năm trôi qua kể từ Điên Thì Có Sao nhưng Kim Soo In đã có dấu hiệu "dậy thì" rõ rệt, sở hữu nhan sắc có phần khác xưa khá nhiều. Cô bé trông gầy hơn, gương mặt cũng có đường nét và góc cạnh hơn xưa. Sở hữu diện mạo xinh xắn tự nhiên, Kim Soo In chắc chắn sẽ là cái tên tiềm năng của thế hệ diễn viên mới trên màn ảnh xứ kim chi sắp tới.

Kim Soo In hiện tại ở tuổi 13

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/thien-than-nhi-dien-thi-co-sao-cang-lon-cang-xinh-tiep-tuc-gay-sot-nho-dong-suzy-thuo-nho-20220708101502341.chn