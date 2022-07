Thor: Love and Thunder - Show tạp kỹ màu mè, duyên dáng nhưng vui thôi đừng vui quá!

Trải qua hơn một thập kỷ hi sinh và đánh đổi, Thor đã chính thức trở lại với cuộc phiêu lưu mới trong Thor: Love and Thunder. Sau thành công của phần 3 Ragnarok, Thor: Love and Thunder chính là màn hợp tác tiếp theo của Marvel và Taika Waititi.

Vẫn là cuộc phiêu lưu đầy hương sắc và niềm vui, Thor: Love and Thunder vừa qua lại đối mặt với nhiều tranh cãi về mặt nội dung từ giới phê bình, khác với sự tung hô mà Ragnarok từng có được. Và thật vậy... Phim vẫn có nhiều hạn chế, những điểm trừ đáng tiếc vì việc tận dụng chưa ổn thỏa một yếu tố đã giúp Taika Waititi được yêu mến kể từ khi gia nhập MCU.

Tình yêu trở lại với Thor đầy mãn nhãn, màu sắc và nhân văn

Vẫn như cũ, Marvel ưu tiên mang đến "bữa tiệc thị giác" mãn nhãn, thế nhưng lần này lại khá vừa đủ và mang tính thúc đẩy cốt truyện nhiều hơn là khoe khoang. Bộ phim làm tốt ở việc tiết chế số lượng kỹ xảo lẫn cảnh giao chiến, thay vào đó đầu tư mạnh vào chất lượng và mạch cảm xúc mà chúng mang lại cho người xem. Ẩn trong từng thước phim đẹp mắt, đã tai đậm chất 90s ấy là quá trình "tái trưởng thành" của Thor - một tâm hồn lạc lối giữa vũ trụ, sau ngần ấy năm mất quá nhiều chỉ để nhận về hư vô và trống rỗng, giờ đây đã tìm lại được hi vọng sống cốt lõi.

Đó là tình yêu, hay sức mạnh của tình yêu.

Dường như chủ đề tình yêu rất hợp với những câu chuyện thần thoại. Ở Wonder Woman, Diana đã nhận ra sức mạnh của tình yêu sau khi mất đi Steve, nhờ đó mà giải phóng năng lực và đánh bại Ares. Sang Thor: Love and Thunder thì câu chuyện đi tìm tình yêu của Thor cũng có phần tương tự. Anh gặp lại Jane Foster, bạn gái cũ và là tình yêu lớn nhất đời anh. Anh nhận ra sự tồn tại của tình yêu vẫn ở đó, chỉ là anh quá rụt rè để theo đuổi mà thôi.

Tình yêu tưởng chừng như là chủ đề cũ kĩ, đơn giản nhưng nó vẫn có sức nặng thông qua cách diễn giải tự nhiên, duyên dáng trong Thor: Love and Thunder. Dù là người, thần hay quỷ thì tình cảm chính là thứ giúp bất kì cá thể nào cảm thấy được tồn tại một cách ý nghĩa.

Thế nhưng như nhan đề bộ phim, Thor đối mặt với "tình yêu" và "sấm sét", hay "đời" và "nghiệp". Hành trình của Thor lần này tìm câu trả lời cho câu hỏi: Liệu ta có thể có được cả hai mà không cần phải đánh đổi, lựa chọn?

Chất liệu hài của Taika Waititi khi được, khi không

Hài đã từng là chất liệu, thứ gia vị chối cùng còn thiếu giúp Thor: Ragnarok bùng nổ, mang loạt phim về Thần Sấm trở lại mạnh mẽ, sánh ngang với các tuyến câu chuyện cá nhân khác của MCU. Thế nhưng, cũng chính yếu tố hài hước của Taika Waititi lại trở thành "con dao hai lưỡi" ở Thor: Love and Thunder lần này.

Thoạt nhìn, Thor: Love and Thunder vẫn có nhiều mảng miếng gây cười duyên dáng, đa phần đến từ những nhân vật phụ như Korg hay hai chú dê. Tuy nhiên bên cạnh đó, phim tồn đọng quá nhiều "miếng hài" dư thừa, được rải hỗn loạn xuyên suốt nội dung mà thiếu đi sự tính toán kĩ lưỡng. Để rồi khi chi tiết có phần buồn hơn, đau lòng hơn xuất hiện thì khán giả vẫn bộc phát nụ cười như bản năng, khiến cho tình huống đáng ra phải nghiêm túc, lắng đọng lại trở nên bỡn cợt, bị xem nhẹ.

Taika Waititi rất thích buông - thả những tình huống đùa vui của mình trong Thor: Love and Thunder, lúc kiểm soát được nó khi thì lại không, và cuối cùng chính "con cưng" ấy đã cắn ngược lại ông, để lộ muôn vàn khuyết điểm và sự rời rạc đáng tiếc của tiến trình bộ phim.

Chấm điểm: 3.5/5

May thay nhờ cách xử lý duyên dáng hết sức có thể, tuy là có hơi "kịch trường" của Chris Hemsworth và các diễn viên khác, Thor: Love and Thunder mới có thể chuyển hóa từ một số Saturday Night Live đặc biệt trở lại tính điện ảnh cần phải có.

Cuối cùng, thông điệp chính về tình yêu của phim vẫn được truyền tải toàn vẹn, trải qua một hành trình rối loạn đa cực của cảm xúc. Thor vẫn là một loạt phim đặc biệt, mở đầu cho những câu chuyện và tuyến nhân vật ở mức thần thánh khi MCU vừa bắt đầu. Vì vậy, đừng lo nếu cuộc vui lần này có hơi bấp bênh, mà ngược lại hãy vui mừng khi những thước phim màu nhiệm này vẫn được tiếp diễn, và chắc chắn sau này vẫn sẽ tiếp diễn.

Thor: Love and Thunder chính thức công chiếu tại Việt Nam vào ngày 8/7/2022.

