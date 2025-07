Mới đây, loạt ảnh cưới của Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch trong bộ phim Anh Đào Hồ Phách sắp chiếu đã xuất hiện trên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Vốn dĩ, cả Trương Lăng Hách lẫn Triệu Kim Mạch đều là những trai xinh gái đẹp có tiếng. Trương Lăng Hách thời gian gần đây liên tục khiến khán giả được "rửa mắt" với loạt tạo hình thời dân quốc đẹp đỉnh nóc kịch trần trên phim trường Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn. Thế nhưng trong bộ ảnh cưới mới của mình, cặp đôi Anh Đào Hổ Phách lại vấp phải những ý kiến trái chiều.

Trên mạng xã hội, netizen nhận xét rằng cặp đôi này hoàn toàn bị phong ấn nhan sắc, một phần do tạo hình không đẹp mắt, một phần do màu phim và chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, cũng có một số khán giả cho rằng tạo hình của các nhân vật được xây dựng theo bối cảnh nhiều năm trước, hơn nữa nhân vật nam chính do Trương Lăng Hách đảm nhận ở thời điểm làm đám cưới cũng trải qua một giai đoạn vất vả, thế nên vẻ ngoài trông không lung linh như trong các phim khác.

Nhiều khán giả cho rằng Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách bị phong ấn nhan sắc.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Gì vậy trời, hôm qua mới rửa mắt trong phim mới xong. - Cái dáng đứng của anh làm tui mắc cười quá bây. - Trông buồn cười quá. - Tấm hình chụp bị xấu thôi, chứ cô dâu chú rể tạo hình đẹp mà, nhất là bộ váy cưới của Anh Đào. Năm 1999 gặp nhau lần đầu khi 9 tuổi, đến năm 2014 cùng về chung một nhà. Hồi này chú rể Tưởng Kiều Tây làm công ở Hồng Kông nên đen ốm xấu, haha. - Có ai thấy hình kỳ kỳ không vậy. - Sao nhìn màu phim nó phèn vậy, bối cảnh 2007 hả, huhu. - Sao nhìn cứ lùn lùn béo béo vậy, không nhận ra 2 người luôn. - Trời ơi nó xấu điên, haha. - Thấy mọi người chê nhìn xấu, nhưng với tui thì cái hình này nhìn cảm giác nó thật, nó real chứ nó không diễn.

Nói thêm về Anh Đào Hổ Phách, đây là tác phẩm ngôn tình hiện đại có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Vân Trụ. Câu chuyện phim xoay quanh mối tình của cặp đôi Lâm Kỳ Lạc và Tưởng Kiều Tây.

Tưởng Kiều Tây từ khi còn chưa trưởng thành đã bộc lộ tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, cậu không hạnh phúc vì luôn thấy mình như kẻ thay thế anh trai đã khuất trong lòng bố mẹ. Trong khi đó, Lâm Kỳ Lạc là một cô gái mang đầy năng lượng tích cực vì được lớn lên giữa vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Trước khi làm vợ chồng ở Anh Đào Hổ Phách, Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch từng nên duyên ở Độ Hoa Niên.

Đảm nhận vai Lâm Kỳ Lạc là Triệu Kim Mạch, trong khi Trương Lăng Hách thủ vai nam chính Tưởng Kiều Tây. Cho những ai chưa biết, đây là lần thứ 2 cặp đôi này hợp tác. Trước đó, họ từng nên duyên trong bộ phim ngôn tình cổ trang Độ Hoa Niên.