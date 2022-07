Khán giả Việt trái chiều về siêu phẩm Thor 4: Nhiều câu đùa làm hỏng không khí nhưng vẫn đáng xem!

Khán giả T.L cho biết:

It doesn't feel like a Marvel movie at all.

Trái ngược với một Doctor Strange dường như tập trung đi sâu vào không khí nguy hiểm và những kế hoạch vĩ mô, fan serving, thuyết âm mưu của Marvel, Thor 4 là một màn trình diễn đầy cợt nhả hết tốc lực bứt văng bộ phim này ra khỏi quỹ đạo dễ đoán của franchise siêu anh hùng.

Đôi chỗ phim mang cảm giác của Saturday Night Live khi làm người xem sốc với những màn pha trò rất thiếu đứng đắn của những ngôi sao, cameo sừng sỏ. Càng sốc hơn khi mức độ phim thiếu nhi gia đình của phim được đội marketing giấu hoàn toàn trong các trailer và tập trung marketing cặp đào của Chris Hemworth hết cỡ trong những tháng qua. Và đi kèm với cặp đào đó là loạt tình tiết LGBT tím lịm tìm sim rải hết cỡ suốt từ đầu đến cuối phim mà những thị trường bảo thủ chắc hẳn phải hốt hoảng khóc thét.

Một liên khúc phim tham lam, hỗn độn nhưng rất cute và lãng mạn, được bảo kê với diễn xuất không có gì để chê của Christian Bale, Russell Crowe và cả Natalie Portman trên những bản nhạc retro sướt mướt và tất nhiên không thể bỏ qua 2 chị em dê đặc sắc cùng 2 after credit truyền thống nhắc chúng ta rằng alo phim Marvel nha.