Toàn Trí Độc Giả (Omniscient Reader: The Prophet) là bom tấn hành động giả tưởng Hàn Quốc, đạo diễn bởi Kim Byung woo, chuyển thể từ web novel đình đám Omniscient Reader’s Viewpoint của Sing Shong. Nội dung xoay quanh Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop), một nhân viên văn phòng bình thường nhưng là người duy nhất đã đọc trọn bộ web novel “Three Ways to Survive in a Ruined World”. Khi thế giới thực đột nhiên biến thành một chuỗi những tình huống sinh tử như trong truyện, Dok Ja là người duy nhất có khả năng dự đoán diễn biến và dẫn dắt nhóm sống sót thay đổi kết thúc thế giới. Anh hợp tác cùng Yoo Joong Hyuk (Lee Min Ho), nhân vật chính trong truyện với khả năng sinh tồn trong thế giới hậu tận thế. Ngoài ra, phim còn quy tụ dàn sao hạng A như Chae Soo Bin, Nana, Jisoo…, từ đó tạo nên đội hình nhân vật đa dạng cả về tính cách lẫn kỹ năng chiến đấu.

Mặc dù phim được sản xuất dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Kim Byung Woo, người từng ghi dấu với The Terror Live và Concrete Utopia, nhưng Toàn Trí Độc Giả lại nhận về con số không mấy khả quan tại thị trường Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Theo Box Office Vietnam, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, phim chỉ thu về hơn 4 tỷ doanh thu, thấp hơn cả bộ phim hoạt hình Conan hay thậm chí là kém rất xa so với Mang Mẹ Đi Bỏ. Bất chấp sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đang được yêu thích rộng rãi, Toàn Trí Độc Giả lại khiến người xem ngán ngẩm, hay thậm chí là khó chịu vì sự yếu ớt từ phần kịch bản cho đến kỹ xảo, khiến cho chúng ta đều phải tự hỏi: Chất lượng phim điện ảnh Hàn năm nay có phải đang đi xuống?

Nội dung phim rời rạc, kỹ xảo thiếu tinh tế

Toàn Trí Độc Giả không phải là bộ phim dành cho những ai mong đợi một câu chuyện sâu sắc, có chiều sâu tâm lý hay phát triển nhân vật tinh tế. Ngay từ những phút đầu tiên, phim lao thẳng vào cảnh đánh nhau sinh tử mà không hề gây dựng hay mở rộng bối cảnh một cách mạch lạc. Khoảng 5 phút mở màn đã là những pha hành động liên tục, thể hiện rõ quyết tâm tồn tại của các nhân vật trong thế giới bị cuốn vào tiểu thuyết mạng. Sau đó, phim cũng gần như không dành thời gian để xây dựng các mối quan hệ hay đối thoại nhiều, thay vào đó tập trung vào việc vượt qua từng ải thử thách, kèm theo đó là yếu tố thu thập tiền để nâng cấp trang bị hay kỹ năng.

Nội dung phim mặc dù không dài dòng nhưng lại có phần phát triển quá nhanh và thiếu thuyết phục. Kim Dok Ja trong phim hiện lên như một nhân vật cô đơn, sống biệt lập với thế giới xung quanh và gần như căm ghét cuộc sống mà mình đang có. Tuy nhiên, phim lại không giải thích rõ lý do vì sao Kim Dok Ja bắt đầu muốn cứu thế giới, đặc biệt khi anh có những phân đoạn thiếu đi lòng trắc ẩn, thể hiện rõ sự ích kỷ của bản thân khi đứng trước những sự lựa chọn. Điều này đã tạo ra một nghịch lý khiến người xem khó hiểu và không thể đồng cảm cùng nhân vật.

Đặc biệt, chỉ trong vài phút đầu tiên, điểm yếu rõ ràng nhất của phim đã hiện lên ở phần kỹ xảo. Mặc dù phim sở hữu kinh phí lớn và dàn ekip kỹ thuật đông đảo, nhưng CGI trong nhiều phân cảnh lại tỏ ra thiếu thuyết phục và đôi khi gây phản cảm. Những con quái vật với tạo hình mang phong cách hoạt hình 3D thô cứng, thiếu đi sự linh hoạt và cảm giác đe dọa, khiến không khí thế giới hậu tận thế mất đi phần nào sự căng thẳng cần thiết. Nhiều chi tiết kỹ xảo như hiệu ứng ánh sáng, các cảnh cháy nổ hay tương tác giữa người và quái vật đều bị đánh giá là thiếu tự nhiên, thậm chí có lúc như sản phẩm chưa hoàn chỉnh, làm giảm chất lượng hình ảnh tổng thể. Đây là điểm đáng tiếc nhất khi một phim bom tấn hành động giả tưởng vốn nên được đầu tư kỹ càng vào phần nghe nhìn để tạo nên trải nghiệm mãn nhãn cho khán giả lại mang đến cảm giác trái với kỳ vọng.

Điểm sáng duy nhất của phim có lẽ nằm ở việc xây dựng sức mạnh tập thể như chìa khóa để cứu vãn thế giới hỗn loạn. Mặc dù nội dung có phần rời rạc và phát triển nhân vật chưa sâu sắc, nhưng những màn phối hợp giữa Kim Dok Ja và Yoo Joong Hyuk cùng các thành viên trong nhóm lại tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Những tình huống teamup trong phim không chỉ đơn thuần là cộng hưởng sức mạnh cá nhân mà còn thể hiện sự ăn ý trong chiến thuật và sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nhân vật. Các cảnh hành động tập thể, mặc dù bị hạn chế bởi kỹ xảo chưa thuyết phục, vẫn mang lại cảm giác hứng khởi nhờ sự đa dạng trong cách mà từng nhân vật đóng góp vào chiến thắng chung. Những màn phối hợp giữa Yoo Joong Hyuk - chiến binh giàu kinh nghiệm, và Kim Dok Ja - người có khả năng dự đoán tương lai nhờ kiến thức từ truyện gốc, thể hiện sự kết hợp giữa trí tuệ và sức mạnh thể chất. Ngoài ra, các nhân vật phụ như Yoo Sangah, Lee Hyunsung hay Lee Jihye cũng được khai thác vừa đủ để tạo nên sự hỗ trợ cần thiết, giúp nhóm có thêm nhiều phương án chiến đấu và giải quyết tình huống phức tạp.

Dàn diễn viên đẹp - và chỉ có thế!

Dàn diễn viên của Toàn Trí Độc Giả được xem là điểm thu hút đầu tiên của bộ phim với những gương mặt đình đám và ngoại hình nổi bật, tuy nhiên về mặt diễn xuất, hầu hết đều không để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Vẻ đẹp và sức hút thị giác của dàn cast có thể coi là điểm cộng lớn nhất, nhưng cũng chính vì điều này mà nhiều khán giả cảm thấy diễn xuất trong phim chưa thật sự thuyết phục, thiếu chiều sâu và cảm xúc cần thiết để nâng tầm câu chuyện.

Ahn Hyo Seop trong vai Kim Dok Ja dù sở hữu ngoại hình ưa nhìn và phong thái lạnh lùng phù hợp với tính cách nhân vật, nhưng nhiều phân cảnh của anh vẫn để lại cảm giác đơ cứng và thiếu tự nhiên. Đặc biệt là các cảnh biểu đạt cảm xúc nội tâm phức tạp hay những khoảnh khắc cao trào, Ahn Hyo Seop vẫn chưa thể hiện được chiều sâu diễn xuất tương xứng với kỳ vọng. Trong khi đó, Lee Min Ho với vai Yoo Joong Hyuk không mang lại nhiều đột phá so với các vai diễn trước đây của mình. Dù anh vẫn thể hiện tốt các cảnh hành động và có những khoảnh khắc thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán, tổng thể diễn xuất của Lee Min Ho trong phim lại thiếu sự mới mẻ và chiều sâu cảm xúc cần thiết để tạo ra một nhân vật có sức hút đa chiều. Có thể thấy rằng Yoo Joong Hyuk của Lee Min Ho khá an toàn, không có nhiều biến chuyển nội tâm hay điểm nhấn cá nhân nổi bật, khiến vai diễn này dễ bị lấn át và trở nên mờ nhạt giữa dàn nhân vật dù đây là nhân vật chính.

Cái tên được chú ý nhiều nhất bên cạnh hai nam chính chính là Jisoo - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK, đảm nhận vai Lee Jihye. Tuy nhiên, màn thể hiện của Jisoo trong phim lại gây thất vọng không nhỏ. Cô xuất hiện quá ít trong phim và vai diễn không được phát triển đủ để tạo dấu ấn rõ rệt. Diễn xuất cũng như giọng nói của Jisoo vẫn còn hạn chế, thiếu cảm xúc và chưa chạm đến sự thuyết phục cần thiết cho một vai phụ quan trọng trong bối cảnh phim. Những diễn viên phụ khác như Chae Soo Bin, Shin Seungho hay Nana cũng chỉ giữ vai trò làm nền cho câu chuyện chính, với phần lớn phân cảnh bị hạn chế hoặc thiếu điểm nhấn. Dù có những khoảnh khắc phối hợp trong các phân đoạn hành động, nhưng họ chưa thực sự để lại dấu ấn cá nhân đáng nhớ hay tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong cách thể hiện nhân vật. Điều này phần nào khiến bộ phim trở nên đơn điệu về mặt diễn xuất, không tạo ra được sự hấp dẫn hoặc chiều sâu cảm xúc cần thiết để nâng cao chất lượng tổng thể.

Có thể thấy, dù dàn cast có ngoại hình ấn tượng và nổi bật, diễn xuất của họ trong Toàn Trí Độc Giả lại khá an toàn, thiếu sự bùng nổ để nâng tầm bộ phim. Các phân cảnh cần biểu cảm tinh tế hay những khoảnh khắc đấu tranh nội tâm của nhân vật chính vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi những vai phụ dù có tiềm năng cũng không được khai thác đủ sâu. Đây là một điểm trừ lớn khi mà với đề tài giả tưởng, hậu tận thế đòi hỏi sự diễn đạt cảm xúc đa dạng và phức tạp để khán giả cảm nhận được chiều sâu của câu chuyện cũng như những thách thức mà nhân vật phải đối mặt.

Chấm điểm: 2/5

Nhìn chung, Toàn Trí Độc Giả là một cơ hội bị bỏ lỡ đầy tiếc nuối. Phim sở hữu nguyên tác hấp dẫn, dàn diễn viên đình đám cùng kinh phí đầu tư không nhỏ, nhưng lại không tận dụng được những lợi thế này để tạo nên một tác phẩm trọn vẹn cả về nội dung lẫn hình ảnh. Điểm yếu của phim hiện rõ và khó có thể bỏ qua: nội dung lủng củng, phát triển nhân vật thiếu mạch lạc và tâm lý chưa đủ thuyết phục, khiến trải nghiệm xem phim trở nên rối ren và khó hiểu, đặc biệt với những khán giả chưa từng tiếp xúc với nguyên tác. Kỹ xảo cũng là một điểm trừ lớn, với các cảnh CGI thiếu sự tinh tế, tạo hình nhân vật không hòa hợp và nhiều phân đoạn hành động được xử lý vụng về, làm gián đoạn cảm xúc và phá vỡ sự đắm chìm vào thế giới phim.

Đây cũng là dự án mà Lee Min Ho và Jisoo đều không để lại dấu ấn xứng tầm. Lee Min Ho vẫn an toàn trong lối diễn cũ, trong khi đó Jisoo xuất hiện quá ít, mờ nhạt cùng diễn xuất khiến người xem phải khó chịu, trở thành một trong những sai lầm đáng tiếc của cô trên màn ảnh rộng dù trước đó đây là tác phẩm nhận được kỳ vọng từ khán giả. Toàn Trí Độc Giả là một bộ phim phù hợp cho những khán giả muốn tìm kiếm giải trí nhanh, không quá quan tâm đến chiều sâu nội dung hay sự hoàn chỉnh của kỹ thuật. Còn với những ai mong chờ một bom tấn giả tưởng có chiều sâu, sự đầu tư toàn diện và diễn xuất xuất sắc thì đây chắc chắn không phải là lựa chọn hàng đầu.