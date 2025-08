Jung Il Woo: Tôi muốn đóng cùng Trấn Thành trong một bộ phim "sặc mùi" nam tính

Jung Il Woo là gương mặt đã quá quen thuộc với hàng triệu khán giả Việt qua vai diễn Jun Ho ngổ ngáo, ham chơi, lười học nhưng rất tình cảm trong loạt sitcom huyền thoại Gia Đình Là Số 1. Anh vừa có màn tái xuất khiến công chúng bất ngờ trong bộ phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ. Không còn là cậu em trai nghịch ngợm năm nào, lần này nam tài tử xứ Hàn hóa thân thành người chồng thời trẻ của nhân vật Lê Thị Hạnh (do Juliet Bảo Ngọc đảm nhận), mang đến một hình ảnh chững chạc, dịu dàng, đậm chất “rể Việt” khiến không ít khán giả rung động.

Phòng vấn Jung Il Woo

Dịp sang Việt Nam lần này không chỉ để quảng bá phim mà còn là cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa Jung Il Woo và người hâm mộ sau nhiều năm. Dù lịch trình quảng bá phim dày đặc, nam diễn viên vẫn tranh thủ ngồi lại cùng chúng tôi để chia sẻ về vai diễn đặc biệt lần này. Anh cũng hào hứng nói về động lực khi đến với dự án phim Việt, tình cảm đặc biệt anh dành cho Việt Nam, cũng như những kế hoạch và mong muốn trong tương lai, bao gồm cả việc sớm trở lại mảnh đất hình chữ S với nhiều dự án hơn nữa.

Cảm xúc đầu tiên của anh khi nhận được lời mời tham gia bộ phim Mang Mẹ Đi Bỏ là gì? Điều gì ở kịch bản hoặc nhân vật khiến anh gật đầu ngay lập tức?

Lý do mà tôi thích kịch bản này nhất này chính là tuy nó nói về gia đình mà có rất nhiều chi tiết khác với những câu chuyện khác. Một chủ đề gia đình vừa xa mà vừa gần. Tôi nghĩ đây là một bộ phim khiến cho tôi có thể nhận thức được tầm quan trọng của gia đình. Và nhân vật lần này cũng là một vai diễn đóng vai trò liên kết rất quan trọng. Nên tôi đã nghĩ rằng đây là một thời điểm xuất phát hợp lý cho mình, trong các hoạt động tại Việt Nam. Và tôi cũng đã xem những phim khác của các diễn viên tham gia cùng với mình, họ đều là những người rất giỏi. Và kịch bản của đạo diễn cũng rất hay. Nên tôi vừa đọc là tôi đồng ý liền luôn. Không cần phải suy nghĩ. Thật ra phim này tôi không nhận cát-xê. Điều đó cũng thể hiện sự chân thành của tôi đối với tác phẩm lần này. Tôi đã có niềm tin rằng phim này sẽ thành công.

Vai diễn này có gì khác biệt so với các vai trước của anh? Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, cách diễn xuất có gây ra nhiều rào cản anh và Juliet Bảo Ngọc?

Theo tôi thì vai diễn Jeong Min lần này là một nhân vật có tình yêu rất ấm áp với Lê Thị Hạnh. Tôi đã phân tích nhân vật này như kiểu hình ảnh một người mà ai cũng phải ao ước. Thời gian qua tôi cũng đã tham gia rất nhiều hoạt động ở quốc tế, điều khó khăn nhất chính là ngôn ngữ và văn hoá. Những lần trước tôi là một người là đứng ngoài cuộc, lần này tôi lại trở thành một thành viên trong gia đình. Một chàng trai thật sự yêu người phụ nữ Việt Nam, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ gia đình này. Vì nhân vật đó là như vậy nên tôi cũng diễn khác với những vai trước đó của mình. Khi diễn vai này, thoại đều là tiếng Hàn. Nhưng tôi đã cố gắng thể hiện những câu thoại đó bằng tiếng Việt, cũng như cố gắng hát bằng tiếng Việt. Tôi nghĩ rằng, khi xem một nhân vật như vậy khán giả Việt Nam sẽ cảm nhận được sự nỗ lực và cố gắng của nhân vật khi yêu một cô gái Việt Nam.

Trước đây anh từng đến Việt Nam du lịch và làm Vlog. Lần này, trở lại với tư cách diễn viên chính quảng bá phim, anh cảm thấy có gì khác biệt nhất?

Năm ngoái, lần đầu tiên tôi du lịch qua Việt Nam. Tôi bất ngờ với sự yêu mến của người Việt Nam dành cho mình. Và tôi thật sự cũng rất cảm động với tình cảm của các bạn Việt Nam dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Cũng may mắn là sau đó tôi cũng nhận được lời mời quảng cáo và tham gia dự án phim lần này. Và tôi tham gia đợt quảng bá phim lần này cùng với lòng cảm kích đó. Tôi cũng mong phim lần này cũng đạt được thành tích tốt.

Khi được khán giả Việt gọi yêu là "rể Việt", anh thấy thế nào? Cảm giác đó có khiến anh có thêm động lực để nhận lời đóng một bộ phim đậm chất Việt như Mang Mẹ Đi Bỏ?

Thật ra là tôi cũng đã từng tham gia một chương trình tình nguyện với hội Chữ Thập Đỏ tại TP. Hồ Chí Minh. Thì lúc đó một người trong hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã nói với tôi một câu thế này: "Bạn có biết bạn là một người con Việt Nam không?" Và sau đó, tự nhiên tôi trở thành "rể Việt", rồi tôi cũng không biết câu chuyện này sẽ phát triển đến đâu. Có thể là 10 - 20 năm sau, tôi trở thành một ông bố Việt Nam cũng không chừng (haha).

Tôi thật sự rất vui và cảm kích với tình cảm của các bạn Việt Nam dành cho tôi. Tôi cũng đang làm việc với cả lòng thành của mình, và khi mọi người chân thành với nhau nó sẽ truyền tải được điều đó.

Việt Nam có điều gì đặc biệt khiến anh muốn trở lại nhiều lần như vậy?

Đối với tôi Việt Nam rất là ấm áp và người Việt cũng rất nhiều tình cảm. Cho nên mỗi thành phố tôi đi du lịch đều mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm mới. Khi lần đầu du lịch đến Việt Nam nó đã khiến tôi nghĩ đến việc muốn sống tại Việt Nam. Và thật sự là tôi đã có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc tại Việt Nam để "gói" về Hàn Quốc. Và nó không chỉ dừng lại ở những kỷ niệm đó mà còn dẫn đến nhiều cơ hội công việc. Nên tôi cảm thấy rất trân quý Việt Nam. Tôi mong là mình có thể báo đáp sự yêu mến này bằng những dự án sắp tới.

Anh có thể chia sẻ một vài trải nghiệm đáng nhớ nhất khi ở Việt Nam? Có nơi nào anh đến mà khiến anh muốn quay lại thêm lần nữa, thậm chí đưa gia đình hoặc bạn bè tới?

Lần trước tôi đã đi Cù Lao Chàm ở Hội An và cũng đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đó. Tôi cũng muốn đi đến đó cùng với gia đình của mình. Rồi lần này tôi đến TP. Hồ Chí Minh để làm việc, tôi cũng cảm thấy rất thích. Lần sau tôi sẽ dẫn gia đình mình tới, đầu tiên là TP .Hồ Chí Minh, sau đó sẽ đi lần lượt đến các tỉnh miền Trung như là Hội An. Vâng, tôi nhất định sẽ dẫn gia đình mình du lịch ở Việt Nam vào lần sau.

Ẩm thực Việt Nam luôn khiến nhiều sao Hàn mê mệt. Có món ăn Việt nào anh đặc biệt yêu thích không? Và đã từng thử thách bản thân với món nào siêu khó ăn chưa?

Không có món nào khó ăn đối với tôi. Món ăn Việt yêu thích nhất của tôi thứ nhất là nộm (gỏi), cơm tấm, phở bò, bánh xèo... Tôi thích hết tất cả các món ăn Việt Nam. Rất là thích luôn. Tới nỗi mà, ăn mỗi ngày cũng không ngán. Đợt này vì do lịch trình dày đặc nên chưa kịp trải nghiệm món ăn Việt Nam, nên trước khi về tôi muốn ăn một món ăn Việt Nam nào đó.

Nếu được chọn một địa điểm ở Việt Nam để quay thêm phim hoặc Vlog cá nhân trong tương lai, anh sẽ chọn nơi nào?

Tôi chưa từng quay Vlog ở TP. Hồ Chí Minh, nên lần tiếp theo tôi sẽ quay Vlog và cùng khám phá những món ăn ngon ở đây.

Khán giả Việt từng cực kỳ yêu thích anh qua vai diễn trong Gia Đình Là Số 1. Đến giờ vẫn có nhiều người gọi anh là Jun Ho. Anh thấy sao về điều này?

Lần đầu tôi đi du lịch qua đây tôi mới biết được sự thật đó. Thật ra tựa phim bên Việt Nam cũng khác với bên Hàn Quốc vì Việt Nam gọi là Gia Đình Là Số 1. Tuy rằng phim đó đã được 20 năm rồi. Khi tôi biết các bạn Việt Nam ở đây vẫn còn nhớ tôi với hình ảnh mối tình đầu như vậy. Tôi cũng đã rất tiếc tại sao mình lại không đến Việt Nam sớm hơn. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết rồi. Để báo đáp cho những sự yêu mến đó của các bạn fan Việt Nam, tôi cũng muốn có nhiều hoạt động đa dạng hơn ở Việt Nam.

Được khán giả Việt yêu thương như vậy, vậy sau bộ phim này, anh có cân nhắc sẽ tiếp tục hợp tác với điện ảnh Việt Nam nếu có cơ hội không? Nếu có thì đó sẽ là dạng vai gì và anh có muốn hợp tác với một cá nhân cụ thể nào không?

Đầu tiên, đương nhiên tôi vẫn muốn hoạt động tiếp ở Việt Nam. Về thể loại thì tôi cũng chưa rõ nhưng mà có thể là là thể loại hành động - tội phạm. Và tôi cũng muốn diễn cùng Trấn Thành trong một bộ phim "sặc mùi" nam tính.

Anh có thể gửi một lời nhắn riêng đến khán giả Việt Nam, những người đã luôn yêu mến anh, từ thời Gia Đình Là Số 1 cho tới Mang Mẹ Đi Bỏ?

Các bạn ơi, cuối cùng thì, phim cũng khởi chiếu rồi. Sang năm cũng là kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn người hâm mộ đã không ngừng yêu mến trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi sẽ tiếp tục chân thành diễn xuất để báo đáp lại sự yêu thương đó từ các bạn khán giả. Tôi cũng sẽ đến Việt Nam thường xuyên hơn để gặp các bạn nhiều hơn. Sự yêu mến và ủng hộ đó của các bạn vẫn luôn nằm trong trái tim tôi. Mong các bạn sẽ luôn nhớ điều đó. Hy vọng mọi người sẽ yêu mến và ủng hộ bộ phim Mang Mẹ Đi Bỏ lần này nhé!