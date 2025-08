Bộ phim Toàn Trí Độc Giả của Ahn Hyo Seop - Lee Min Ho đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Không nằm ngoài dự kiến, với cơn bão chê bai trước đó từ khán giả Hàn, Toàn Trí Độc Giả từ một bom tấn tiềm năng được kỳ vọng làm bùng nổ phòng vé châu Á đã gặp phải tình cảnh tương đối ế ẩm khi tới Việt Nam. Ngày chiếu sớm đầu tiên, phim thu về chưa đầy 1 tỷ, doanh thu ngày công chiếu chính thức thì bị Mang Mẹ Đi Bỏ và Conan 28 bỏ xa.

Trên mạng xã hội Việt cũng bắt đầu xuất hiện khá nhiều review tranh cãi về Toàn Trí Độc Giả. Cũng có những review khen ngợi, cho rằng phim có nhịp độ ổn, nhiều game căng não, phù hợp để giải trí nếu chưa đọc nguyên tác. Thế nhưng những review này không nhiều, đa phần khán giả Việt (dù là fan nguyên tác hay không) thì cũng đang để lại rất nhiều những bình luận tiêu cực, gay gắt về bộ phim này.

Về fan nguyên tác, không ít khán giả bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng mình có cảm giác như bị đạo diễn "coi thường". Kỹ xảo dở tệ, dàn cast ngoại trừ Nana thì gần như không ai cân được phần diễn xuất, nhất là 2 nam chính Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop, đánh đấm và game khá ổn nhưng lại phá hỏng toàn bộ tinh thần của nguyên tác. Nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ khi các nhân vật chính đều bị thay đổi tính cách, thiết lập nhân vật. Nam chính như phản diện, vai của Chae Soo Bin lại từ mạnh mẽ hóa bánh bèo, Lee Min Ho cũng bị chê quá già với nhân vật chưa tròn 30 tuổi,... Khá nhiều bình luận gay gắt trên mạng xã hội Việt, có những người còn cho rằng mình xem phim mà có cảm giác như bị tra tấn. Thậm chí còn có khán giả cho rằng điểm đáng khen của phim chính là phần... phụ đề.

Bình luận của khán giả

Toàn Trí Độc Giả chuyển thể từ webtoon nổi tiếng tầm cỡ quốc dân tại Hàn. Bộ truyện này có sức ảnh hưởng cực lớn khắp châu Á thế nên dễ hiểu khi ngay từ khi công bố dự án, phim đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả. Đáng tiếc, đạo diễn lại chọn cách làm sai lệch hoàn toàn so với tinh thần của nguyên tác, thay đổi từ tính cách nhân vật đến vũ khí, góc nhìn của độc giả toàn trí hay các kỹ năng đặc biệt,...

Phim theo chân Kim Dokja (Ahn Hyo Seop), nhân viên văn phòng bình thường, là độc giả duy nhất của bộ truyện dài kỳ Three Ways to Survive in a Ruined World. Anh dành suốt 13 năm để theo dõi từng chương truyện, cho đến khi điều không tưởng xảy ra, thế giới bắt đầu... biến thành chính nội dung anh vừa đọc. Thế giới thực giờ đây vận hành theo kịch bản như trong tiểu thuyết. Các sinh vật siêu nhiên xuất hiện, nhân loại bị đẩy vào các trò chơi sinh tồn do “dokkaebi” (yêu tinh) điều khiển. Trong bối cảnh đó, Kim Dokja vốn không có siêu năng lực lại trở thành người duy nhất biết mọi điều sắp diễn ra. Với trí nhớ về cốt truyện, anh bắt đầu viết lại vận mệnh của chính mình và có thể là cả thế giới.