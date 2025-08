10 mỹ nhân phim Hàn Quốc này được ví như “xé truyện tranh bước ra”, khiến khán giả không thể rời mắt mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Không chỉ sở hữu nhan sắc hoàn hảo, họ còn mang đến sức hút đặc biệt, giúp những nhân vật do mình thể hiện trở nên cuốn hút và ấn tượng hơn gấp bội. Mỗi lần xuất hiện, các mỹ nhân này như “thăng cấp” cho hình tượng nhân vật, biến từng khung hình trở thành một bức tranh sống động, khiến người xem vừa si mê vừa phải trầm trồ trước vẻ đẹp khó tin ngoài đời thực.

1. Suzy - Doona!

Có lẽ không cần phải tranh cãi quá nhiều khi Suzy đứng đầu danh sách này. Từ lâu đã được mệnh danh là “tình đầu quốc dân”, Suzy sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, đôi mắt biết nói và thần thái đậm chất truyện tranh. Nhưng phải đến Doona!, bộ phim chuyển thể từ webtoon đình đám, khán giả mới thật sự hiểu thế nào là “xé truyện bước ra”.

Trong vai nữ idol giải nghệ Lee Doona, Suzy khiến người xem choáng ngợp ngay từ phân cảnh đầu tiên: mái tóc đen dài, ánh nhìn sắc lẹm và khí chất nửa lạnh lùng nửa tổn thương. Không chỉ giống nguyên tác, Suzy còn nâng tầm nhân vật, khiến Lee Doona không còn là nhân vật 2D mà thành một biểu tượng khắc khoải, đầy chiều sâu.

2. Nana - Mask Girl

Khác với Suzy, vẻ đẹp của Nana mang sắc thái “người lớn” hơn, gợi cảm, ma mị và đôi khi... nguy hiểm. Trong Mask Girl, nhân vật của Nana từng là một “mỹ nữ mạng xã hội” sống ẩn danh vì mặc cảm ngoại hình. Nhưng chính khi hóa thân thành phiên bản phẫu thuật thẩm mỹ, Nana đã khiến người xem không thể rời mắt.

Đường nét hoàn hảo như búp bê, đôi mắt sắc sảo và biểu cảm đa tầng khiến khán giả không ngừng trầm trồ. Diễn xuất của cô cũng được đánh giá cao khi cân bằng giữa sự quyến rũ và tổn thương, biến Mask Girl thành bộ phim chuyển thể đáng nhớ nhờ chính nhan sắc và khí chất “quá ảo” của Nana.

3. Song Hye Kyo - Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Dù đã đóng hàng loạt phim từ cổ trang đến hiện đại, Song Hye Kyo vẫn luôn khiến người ta nhớ đến Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Vai diễn Han Ji Eun năm ấy đã đặt nền móng cho khái niệm “nữ chính truyện tranh” kiểu Hàn: ngốc nghếch nhưng tốt bụng, dễ thương nhưng kiên cường.

Vẻ đẹp của Song Hye Kyo thuộc dạng “vượt thời gian”: làn da trắng sứ, mắt long lanh như sắp khóc, môi hồng nhẹ nhàng và khuôn mặt lúc nào cũng như đang được vẽ bằng nét chì mềm. Cho đến giờ, nhiều người vẫn nói: “Thế hệ nữ chính kẹo ngọt sau này đều mang hình bóng Han Ji Eun của Hye Kyo mà ra”.

4. Moon Ga Young - True Beauty

Nếu có bộ phim nào mà từ poster đã thấy xé webtoon bước ra thì đó là True Beauty, và Moon Ga Young chính là mảnh ghép hoàn hảo để hóa thân thành cô nàng Lim Ju Kyung “makeup thần thánh”.

Không chỉ giống nhân vật đến từng đường kẻ eyeliner, Moon Ga Young còn mang đến cảm giác tươi mới, trẻ trung và cực kỳ đúng chất “crush học đường”. Gương mặt nhỏ, mắt to, da sáng cùng vóc dáng mảnh mai khiến mỗi lần cô xuất hiện là fan lại hú hét: “Đây là Lim Ju Kyung thật này!”. Diễn xuất của Ga Young cũng được đánh giá là có chiều sâu hơn nguyên tác, đặc biệt là trong các cảnh Ju Kyung phải đối mặt với sự tự ti và bắt nạt học đường.

5. Han So Hee - Nevertheless

Han So Hee không chỉ xé truyện tranh, mà còn “xé nát” mọi định nghĩa về nữ chính trong mắt người xem. Trong Nevertheless, cô vào vai Yoo Na Bi, một nữ sinh nghệ thuật yêu nhầm bad boy. Nhân vật thì u sầu, nhưng nhan sắc của Han So Hee thì rực rỡ đến mức làm người xem quên cả nội dung phim.

Sở hữu đường nét sắc như dao trổ, làn da trắng lạnh và ánh mắt có chiều sâu lẫn sự bí ẩn, Han So Hee khiến khán giả bị cuốn vào từng ánh nhìn, từng nhịp thở của Na Bi. Nhan sắc của cô hợp đến mức không ít fan từng đòi... sửa lại bản vẽ webtoon cho giống So Hee.

6. Go Youn Jung - Moving

Go Youn Jung đang là cái tên được săn đón bậc nhất lứa gen Z xứ Hàn, nhất là sau vai nữ sinh có siêu năng lực trong Moving. Dù nhân vật mang thiên hướng hành động, nhưng nhan sắc của Youn Jung lại “mềm mại” và dịu dàng đến khó tin. Gương mặt thanh tú, mắt tròn, làn da sáng rực ngay cả khi không trang điểm khiến cô trông như bước ra từ một bức tranh.

Không chỉ đẹp, Go Youn Jung còn diễn rất tốt. Sự đối lập giữa ngoại hình mong manh và năng lực siêu nhiên khiến cô trở nên độc đáo, thu hút khán giả bằng cả hình ảnh lẫn cảm xúc.

7. Kim Yoo Jung - Bầu Trời Rực Đỏ

Kim Yoo Jung đã quen mặt với dòng phim cổ trang, nhưng phải đến Bầu Trời Rực Đỏ, khán giả mới thật sự thấy được “đỉnh cao visual cổ phục” của cô nàng.

Không chỉ sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, Yoo Jung còn có ánh mắt trong vắt như nước mùa thu và nụ cười “tan băng”. Mỗi lần mặc hanbok lên người, cô như một nhân vật cổ tích bước ra từ truyện dân gian Hàn Quốc. Khả năng diễn xuất của cô cũng quá chắc tay dù tuổi đời còn trẻ, giúp nhân vật nữ họa sĩ trong phim trở nên sống động và cuốn hút gấp nhiều lần bản gốc.

8. Park Min Young - Thư Ký Kim Sao Thế

Gọi Park Min Young là “nữ thần rom-com” không sai chút nào. Với Thư Ký Kim Sao Thế, cô đã làm sống lại hình tượng phụ nữ xinh đẹp giỏi giang sánh đôi bên tổng tài mà biết bao webtoon yêu thích.

Gương mặt hài hòa, nụ cười tỏa sáng và thần thái thanh lịch, gu thời trang xuất sắc, Park Min Young là định nghĩa hoàn hảo một quý cô công sở xé truyện bước ra. Thậm chí cho đến nay, nhiều phim công sở Hàn vẫn lấy Park Min Young năm đó làm hình mẫu. Cô cũng là minh chứng cho việc đẹp thôi chưa đủ, diễn giỏi mới khiến người ta tin rằng nhân vật là có thật ngoài đời.

9. Chae Soo Bin - Khi Điện Thoại Đổ Chuông

Trong Khi Điện Thoại Đổ Chuông, Chae Soo Bin khiến người xem chết lặng trong tạo hình vừa dịu dàng vừa lạnh giá. Cô vào vai Hee Joo - một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu buộc phải sống trong câm lặng suốt nhiều năm. Chae Soo Bin không cần thoại vẫn truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt ướt nước, đôi môi mím chặt và dáng vẻ mong manh như chỉ cần gió thổi là vỡ vụn.

Nhan sắc của cô vừa mềm, vừa sắc sảo, đúng chất một “tiểu kiều thê” đúng nghĩa xé truyện bước ra, trầm lặng, buồn đến nao lòng nhưng khi nổi loạn, về đúng bản chất thật thì khó ai địch lại.

10. Kim Se Jeong - A Business Proposal

Trong A Business Proposal, Kim Se Jeong hóa thân thành Shin Ha Ri - cô nàng giả làm tiểu thư để đi xem mắt giúp bạn thân. Đúng như trong truyện, nhờ sự giả dối vô hại này, Ha Ri đã tìm được định mệnh đời mình.

Visual rạng rỡ, diễn xuất tự nhiên và khả năng tấu hài duyên dáng khiến Se Jeong không chỉ đẹp mà còn cực kỳ đáng yêu. Cô khiến người ta nhớ rằng nữ chính không cần lúc nào cũng sang chảnh, chỉ cần mang lại năng lượng tích cực như Ha Ri là đã quá đủ để “xé truyện bước ra”.

