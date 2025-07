Trong làn sóng phim ảnh ngày càng phát triển tại Hàn Quốc, những tác phẩm chuyển thể từ webtoon, tiểu thuyết hay truyện tranh không còn là điều xa lạ. Nhưng để vượt qua chính nguyên tác, vốn đã có sẵn lượng fan hâm mộ trung thành là chuyện không dễ. Thế nhưng một số đạo diễn và biên kịch xứ kim chi đã làm được điều tưởng như không tưởng ấy: biến chất liệu gốc thành những trải nghiệm điện ảnh sâu sắc, chỉn chu và giàu cảm xúc đến mức chính độc giả của bản gốc cũng phải thừa nhận “phim còn hay hơn truyện”. Dưới đây là 10 bộ phim chuyển thể thành công vang dội, không chỉ vượt xa mong đợi mà còn định hình lại cách khán giả nhìn về cụm từ “chuyển thể”.

1. Moving

Bom tấn siêu anh hùng của Hàn Quốc do Disney+ đầu tư không chỉ thành công tại nội địa mà còn gây sốt toàn cầu. Moving vốn là một webtoon đình đám của Kang Full, nhưng khi lên màn ảnh, tác phẩm được nâng tầm rõ rệt nhờ kịch bản sắc sảo, dàn diễn viên chất lượng và kỹ xảo đáng kinh ngạc. Câu chuyện về những đứa trẻ thừa hưởng siêu năng lực từ cha mẹ - những điệp viên bị chính phủ bỏ rơi đã được kể lại bằng góc nhìn cảm xúc, đậm chất nhân văn, vượt xa những gì độc giả cảm nhận từ bản truyện. Điều này cũng dễ hiểu khi chính Kang Full là người thực hiện kịch bản chuyển thể này.

2. Misaeng

Misaeng là một trong những phim công sở kinh điển của truyền hình Hàn Quốc, được chuyển thể từ webtoon cùng tên. Nếu như bản truyện được khen ngợi vì phản ánh chân thực cuộc sống nhân viên văn phòng thì bản phim còn đi xa hơn khi khai thác sâu sắc nỗi cô đơn, áp lực và khát khao được công nhận trong xã hội khắc nghiệt. Với diễn xuất đỉnh cao của Im Si Wan cùng thông điệp nhân văn, phim đã làm rung động trái tim người trẻ châu Á, vượt mặt nguyên tác về mặt cảm xúc và chiều sâu.

3. Along With The Gods (Thử Thách Thần Chết)

Được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng của Joo Ho Min, loạt phim điện ảnh Along With The Gods không chỉ giữ trọn tinh thần phiêu lưu nơi cõi âm mà còn khiến khán giả phải rơi lệ vì những câu chuyện nhân sinh xúc động. Trong khi nguyên tác chủ yếu tập trung vào các thử thách và luật lệ địa ngục, bản điện ảnh lại lồng ghép thêm tình thân, nỗi đau con người và những sai lầm trong quá khứ của từng cá nhân. Dưới bàn tay đạo diễn Kim Yong Hwa và kỹ xảo hoành tráng, phim đã trở thành bom tấn phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả tới rạp. Nhiều người thừa nhận, họ không biết webtoon là gì nhưng vẫn bị bản điện ảnh chạm đến tận đáy tim.

4. Thư Ký Kim Sao Thế?

Bản gốc là tiểu thuyết mạng đình đám, sau đó được chuyển thể thành webtoon và cuối cùng là phim truyền hình. Dù đã quen thuộc với khán giả yêu thích dòng rom-com, Thư Ký Kim Sao Thế? vẫn khiến người xem bất ngờ vì bản truyền hình làm quá tốt. Phim kể về mối quan hệ giữa phó chủ tịch tự luyến Lee Young Joon và cô thư ký tài năng Kim Mi So. Với sự thể hiện duyên dáng của Park Seo Joon và Park Min Young, bản phim truyền hình không chỉ giữ được nét hài hước lãng mạn mà còn khiến khán giả tan chảy vì chemistry quá thật. Nhiều fan thừa nhận họ không đọc nổi tiểu thuyết vì cách viết dông dài, nhưng lại “cày” phim tới ba bốn lần không chán.

5. Mask Girl

Mask Girl là minh chứng điển hình cho việc dám mạo hiểm khi chuyển thể. Bản webtoon vốn gây sốc bởi nội dung đen tối, bạo lực và khá dị biệt. Thế nhưng khi được Netflix sản xuất thành phim, Mask Girl lại lột xác thành một tác phẩm nghệ thuật đậm chất noir. Bộ phim đi theo cuộc đời của Kim Mo Mi - một nhân viên văn phòng sống hai mặt: ban ngày là nhân viên tẻ nhạt, đêm về trở thành hot girl đeo mặt nạ livestream. Phiên bản truyền hình đã làm tốt hơn nguyên tác ở khía cạnh tâm lý nhân vật, đặc biệt là việc khai thác cảm giác tự ti, khao khát được công nhận và bóng tối nội tâm của người phụ nữ. Ba diễn viên vào vai Kim Mo Mi ở ba giai đoạn khác nhau là điểm nhấn giúp Mask Girl tạo nên cú twist thị giác cực mạnh.

6. All Of Us Are Dead

Chuyển thể từ webtoon Now At Our School, All Of Us Are Dead là một trong những series sinh tồn đáng nhớ nhất của Netflix Hàn. Trong khi webtoon gốc khá đơn giản về cốt truyện, phim truyền hình lại nâng tầm thành tác phẩm căng thẳng, máu me nhưng đầy tính nhân văn. Câu chuyện xoay quanh nhóm học sinh mắc kẹt trong trường giữa đại dịch zombie. Ngoài yếu tố sinh tồn, bản phim còn đào sâu nhiều vấn đề xã hội: bắt nạt học đường, mâu thuẫn thế hệ, sự thiếu trách nhiệm của người lớn. Phim khéo léo lồng ghép những tình tiết không có trong nguyên tác để khiến câu chuyện trở nên giàu cảm xúc và thực tế hơn, đặc biệt là ở các phân đoạn hy sinh gây ám ảnh.

7. Death Game (Trò Chơi Tử Thần)

Được Netflix làm lại từ webtoon Jungle Juice, Death Game đã tạo nên làn sóng tranh cãi vì quá bạo lực và u tối. Tuy nhiên, không thể phủ nhận bản chuyển thể này đã thành công trong việc “đánh bóng” một nguyên tác vốn chỉ nổi bật nhờ ý tưởng. Bộ phim xoay quanh một thanh niên vì quá áp lực cuộc sống nên đã quyết định tự kết liễu đời mình. Thần Chết đã trừng phạt anh bằng cách khiến anh phải sống trong nhiều nhân dạng khác nhau, chỉ cần thoát chết ở 1 cuộc đời nào đó, anh sẽ được tiếp tục cuộc sống của mình. Từ đó anh phải trải qua vô số cái chết khác nhau. Trong khi webtoon thiên về diễn biến nhanh, bản truyền hình chọn cách đi sâu vào tâm lý nhân vật, nỗi đau của con người khi bị đặt vào hoàn cảnh ngặt nghèo.

8. D.P - Truy Bắt Lính Đào Ngũ

Dựa trên webtoon D.P: Dog Day của Kim Bo Tong, D.P là một trong những tác phẩm truyền hình gây chấn động mạnh vì dám bóc trần mặt tối trong quân đội Hàn Quốc. Phim theo chân An Jun Ho - một tân binh được giao nhiệm vụ truy bắt lính đào ngũ. Khác với nguyên tác có phần khô khan và nặng tính điều tra, phiên bản truyền hình đã thêm thắt những câu chuyện cá nhân xúc động, khắc họa chân thực áp lực, bạo lực và tuyệt vọng mà lính nghĩa vụ phải đối mặt. Diễn xuất chắc tay của Jung Hae In và Koo Kyo Hwan góp phần đưa D.P trở thành biểu tượng “phim quân đội” kiểu mới, gai góc nhưng rất người.

9. Chút Nắng Ấm Mỗi Ngày

Nguyên tác webtoon vốn chỉ là chuỗi tình huống xoay quanh công việc của một y tá tại khoa tâm thần. Tuy nhiên, khi lên phim, Chút Nắng Ấm Mỗi Ngày lại khiến người xem rơi nước mắt vì quá đỗi chân thành và tinh tế. Phim theo chân Jung Da Eun - cô y tá trẻ dấn thân vào môi trường đầy thách thức để chữa lành cho bệnh nhân và chính mình. Khác với nhiều phim y khoa căng thẳng, phim chọn cách kể dịu dàng, đầy cảm xúc, khiến mỗi tập phim như một viên thuốc chữa lành tinh thần. Đây là trường hợp điển hình cho việc chuyển thể không cần ồn ào, chỉ cần chân thật và có tâm.

10. Doona!

Doona! chuyển thể từ webtoon The Girl Downstairs từng gây tranh cãi vì quá “ngôn tình”, nhưng chính phiên bản phim đã giúp câu chuyện này trở nên sống động và dễ cảm hơn. Phim kể về Doona - cựu idol rút lui khỏi ngành giải trí và sống ẩn mình tại ký túc xá sinh viên. Tại đây, cô gặp nam sinh Won Joon và bắt đầu mối quan hệ mập mờ giữa yêu và chữa lành. Trong khi nguyên tác chủ yếu gây tò mò bằng những khoảnh khắc gợi cảm, bản truyền hình lại khiến khán giả đồng cảm với sự cô đơn và áp lực trong thế giới idol. Diễn xuất tự nhiên của Suzy góp phần cứu vai diễn khỏi nguy cơ bị chê sến, đồng thời giúp Doona! trở thành bộ phim nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, vượt xa mong đợi từ một webtoon đơn giản.

Nguồn: Naver