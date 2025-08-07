Trong một rừng sao Gen Z đang cố gắng vươn lên khỏi cái bóng của đàn anh đàn chị, Jenna Ortega lại trở thành hiện tượng được người người săn đón. Cô không đẹp theo kiểu búp bê, không cao nổi bật nhưng chỉ với một vai diễn trong Wednesday, Jenna đã leo thẳng lên hàng biểu tượng từng được cả thế giới nhắc tới.

Từ những vai phụ đến mức tăng cát-xê 733%

Sinh năm 2002, Jenna Ortega từng là gương mặt quen thuộc với các vai phụ trong loạt phim như Jane The Virgin, You, Stuck in the Middle… Tuy nhiên, trước năm 2022, cái tên Jenna vẫn chỉ nằm ở vùng rìa Hollywood, được nhớ đến như “diễn viên nhí tiềm năng”, chưa đủ tầm để tạo sóng.

Mọi chuyện đổi chiều chỉ sau một đêm khi Jenna vào vai Wednesday Addams trong series Wednesday của Netflix. Vai diễn cô gái lạnh lùng, ám ảnh, khác biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh đã khiến khán giả sững người. Không ai nghĩ một gương mặt nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn chỉ 1m55 lại có thể mang đến một thần thái lấn át đến vậy. Sự kết hợp giữa nét đẹp sắc lạnh, đôi mắt không chớp, giọng nói dửng dưng và từng cái liếc mắt sắc lẹm,... tất cả khiến Jenna hợp vai đến mức không ai tưởng tượng được một người khác có thể thay thế.

Vai diễn để đời của Jenna

Và điều kỳ diệu nhất đã xảy ra: sau thành công của phần 1, cát-xê của Jenna tăng từ 20.000 USD/tập lên đến 250.000 USD/tập, tương đương tăng 733%, mức tăng chóng mặt hiếm thấy ở Hollywood. Không chỉ vậy, cô còn được Netflix trao quyền nhà sản xuất điều hành cho cô, bước tiến quyền lực với một diễn viên chỉ mới ngoài 20 tuổi.

Tạo trend toàn cầu: từ kiểu tóc đến điệu nhảy và từng cái liếc mắt

Không đơn thuần là một nhân vật, Wednesday phiên bản Jenna Ortega đã trở thành hiện tượng văn hóa. Cô không chỉ khiến khán giả mê mẩn trong phim mà còn kéo theo một làn sóng trend chưa từng có: tóc, điệu nhảy nhảy, thần thái, gu mặc… đều thành biểu tượng.

Đầu tiên là kiểu tóc tết hai bên và mái bằng, tưởng như quá đỗi bình thường, thậm chí hơi lỗi thời lại bất ngờ thành hot trend khắp mạng xã hội. Hashtag #WednesdayHairChallenge trên TikTok và Instagram cán mốc hàng trăm triệu lượt xem. Halloween 2022 và 2023 chứng kiến hàng triệu người hóa trang thành Wednesday, từ học sinh đến celeb. Các shop tóc giả cháy hàng, Pinterest ngập tràn ảnh reference tóc Wednesday.

Jennie là một trong số những siêu sao từng đu tren "chị Tư"

Tiếp theo là điệu nhảy Wednesday - một trong những cảnh đắt giá nhất phim. Điều đáng nói là Jenna đã tự biên đạo toàn bộ cảnh này, với các động tác cứng đơ, cổ điển, mang vibe ma quái đúng chất Wednesday. Tưởng khó cảm, ai ngờ chính sự "lạc quẻ" ấy lại tạo nên viral chưa từng có. Trend nhảy phủ sóng TikTok toàn cầu, được hàng loạt celeb khủng bắt chước. Bài nhạc gốc Goo Goo Muck lẫn bản phối Bloody Mary của Lady Gaga cũng thăng hạng vèo vèo trên các BXH âm nhạc nhờ điệu nhảy này.

Điệu nhảy do Jenna tự biên đạo đã gây bão toàn cầu

Không dừng lại ở đó, biểu cảm Wednesday cũng trở thành meme, ảnh chế phổ biến toàn cầu. Chỉ cần ánh mắt liếc lạnh, một nụ cười mím môi hay cách ngồi khoanh tay kiểu thờ ơ với đời, netizen đã có cả kho content hút triệu view trên mạng xã hội.

Phong cách thời trang gothic chic của Jenna sau phim cũng được nâng tầm thành xu hướng. Váy đen, corset, vải ren, cổ cao,... tất cả từng bị cho là kén người mặc lại được săn đón trở lại. Jenna từng mặc nguyên cây đen Valentino đi sự kiện và lập tức lọt top mặc đẹp nhất tuần. Nhiều fashionista khẳng định cô là người đã làm sống dậy thẩm mỹ “dark feminine” giữa thời đại fast fashion màu mè.

Nhan sắc độc bản và sự nghiệp đang lên

Ngoài Wednesday, Jenna Ortega không ngừng chứng minh khả năng biến hóa đáng nể qua loạt dự án lớn nhỏ nối tiếp nhau. Cô tiếp tục khẳng định mình là cái tên khó thay thế trong làng phim kinh dị với Scream 6 - phần phim có doanh thu cao nhất của loạt Scream trong 26 năm. Tiếp đó, Jenna góp mặt trong Beetlejuice 2, bom tấn đánh dấu sự trở lại của một trong những thương hiệu điện ảnh mang tính biểu tượng nhất thập kỷ 80. Ngoài ra, cô cũng thử sức với phim tâm lý tội phạm Finestkind, hay phim độc lập Death of a Unicorn cùng Paul Rudd.

Từ kinh dị, tâm lý cho đến indie, thể loại nào Jenna cũng không ngại thử. Cô liên tục tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu, không lặp lại hình tượng, không dựa dẫm vào thành công của Wednesday, chứng minh thành công của mình không chỉ là hiện tượng nhất thời.

Nhan sắc của Jenna cũng là thứ giúp cô được chú ý: không cao, không búp bê, nhưng lại có ánh nhìn sắc, thần thái lạnh và tỷ lệ khuôn mặt cực hút máy quay. Gu thời trang ngoài đời của Jenna cũng là thứ khiến netizen thích thú. Không còn là cô gái ma quái, kín đáo như trên phim, mà là những màn hack dáng rất đỉnh. Dù chỉ cao 1m55, Jenna cực kỳ tự tin diện các outfit xuyên thấu, cắt xẻ, khoe lưng trần, khoe vòng eo nhỏ. Váy ôm sát, corset hay đầm xẻ cao không hề làm khó cô, ngược lại còn hack dáng cực tốt.