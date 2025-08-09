Jung Chae Yeon - gương mặt từng được tung hô là “nữ thần nhan sắc” của Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội sau khi đảm nhận vai chính trong Beyond the Bar, bộ phim cuối tuần mới của JTBC. Ngay từ 2 tập đầu, khán giả đã phải than trời vì diễn xuất đơ cứng, vô cảm của cô. Dù nhân vật Kang Hyo Min được xây dựng vừa ngây ngô vừa sắc sảo, Jung Chae Yeon lại thể hiện vai diễn bằng một chất giọng cao chói tai, lạm dụng tông điệu như gào thét. Ngay cả những phân đoạn không hề căng thẳng, lời thoại của cô vẫn vang lên như đang hét thẳng vào mặt người xem, khiến trải nghiệm theo dõi phim trở nên mệt mỏi.

Kể cả những phân cảnh không cần gào thét thì chất giọng của mỹ nhân họ Jung cũng như đang hét vào mặt khán giả

Trong các cảnh xử án vốn là điểm nhấn tạo kịch tính, Jung Chae Yeon bị chê hoàn toàn thiếu sự uy nghi và sức nặng cần có ở một luật sư. Biểu cảm gượng gạo, đôi mắt không toát ra cảm xúc, cộng thêm cách nhả chữ thiếu tự nhiên khiến những lời thoại nghiêm túc mất hẳn độ thuyết phục. Diễn xuất của cô còn bị tố là kéo lùi cả mạch phim, đặc biệt khi đứng cạnh Lee Jin Wook - nam chính giữ phong độ ổn định và tạo nên sự đối lập rõ rệt.

Nếu không la hét thì biểu cảm của cô lại rất nhàm chán và buồn ngủ, trái ngược hẳn với nam chính

Điều khiến nhiều người thất vọng hơn là Jung Chae Yeon không phải gương mặt mới trong làng diễn xuất. Xuất thân là idol của nhóm DIA, cô bắt đầu lấn sân màn ảnh từ năm 2016 với Drinking Solo và Happy Ending. Sau đó, cô tham gia hàng loạt webdrama như 109 Strange Things, Love Again, Yes I Am, và phim truyền hình Reunited Worlds. Năm 2018, cô có vai chính trong To. Jenny và từng được chú ý khi đóng cùng Kim Ji Soo trong Because It’s My First Love (2019) của Netflix.

Jung Chae Yeon cũng xuất hiện trong các tác phẩm cổ trang như Luyến Mộ với vai Noh Ha Kyung, hay Thìa Vàng trong vai Na Ju Hui - đều là những dự án phim rất hot giúp cô nổi tiếng ở thị trường châu Á. Đặc biệt, cô từng sang Việt Nam hợp tác với Chi Pu trong Lala: Hãy Để Anh Yêu Em, một dự án điện ảnh được kỳ vọng nhưng lại nhận về nhiều tranh cãi về chất lượng. Dù tích lũy khá nhiều vai diễn, cô vẫn chưa tạo được bước đột phá đáng nhớ về kỹ năng, khiến hình ảnh nữ thần của mình chủ yếu gắn với nhan sắc chứ không phải thực lực.

Trước đây, Jung Chae Yeon thường được ca ngợi là một trong những idol đẹp nhất thế hệ, với gương mặt thanh tú, đường nét nhẹ nhàng, mang đậm chuẩn mực tình đầu quốc dân. Tuy nhiên, lợi thế ngoại hình đang dần trở thành con dao hai lưỡi, khán giả Hàn ngày càng khó chấp nhận một nữ chính chỉ đẹp nhưng không biết diễn. Họ thẳng thắn nhận xét rằng cô chỉ giỏi “lên giọng” mà thiếu hoàn toàn sự biến hóa về biểu cảm, khiến nhân vật mất chiều sâu.

Với Beyond the Bar, mới 2/12 tập lên sóng nhưng đã có không ít khán giả tuyên bố bỏ xem nếu diễn xuất của Jung Chae Yeon không cải thiện. Sự chờ đợi dành cho một câu chuyện trưởng thành, cảm động và căng thẳng ở tòa án có nguy cơ đổ bể chỉ vì nữ chính không truyền tải được tinh thần của vai diễn. Dù vậy, một số người hâm mộ vẫn hy vọng cô sẽ khắc phục được điểm yếu, tìm ra cách thoại và biểu cảm tự nhiên hơn, nhằm cứu lấy hình ảnh vốn đang bị tổn hại.

Nguồn ảnh: JTBC