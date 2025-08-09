Phim Trung Quốc không thiếu những màn kết hợp nam nữ chính gây bùng nổ màn ảnh, trở thành “cặp đôi quốc dân” trong lòng khán giả. Thế nhưng, bên cạnh những lần bùng nổ ấy, cũng có không ít trường hợp ghép đôi sai khiến cả tác phẩm lẫn diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề. Khi ngoại hình, khí chất, diễn xuất và mạch truyện không hòa quyện, phản ứng hóa học gần như bằng không, người xem sẽ cảm thấy gượng gạo và mất kết nối với câu chuyện. Dưới đây là 10 cặp đôi phim Trung được xem là “lệch pha” nhất, minh chứng rằng chỉ cần chọn sai một mắt xích, cả bộ phim có thể trượt dài.

1. Angelababy - Chung Hán Lương

Cô Phương Bất Tự Thưởng từng là dự án lớn nhưng lại trở thành “nỗi đau” của Chung Hán Lương. Thời điểm đó anh đang ở đỉnh cao, sở hữu nhiều vai diễn thành công. Nhưng khi đóng chung với Angelababy, khoảng cách diễn xuất lộ rõ: Chung Hán Lương vốn mạnh về cảm xúc trầm lắng, còn Angelababy lại bị chê đơ, thoại yếu. Sự thiếu hòa hợp khiến những phân đoạn tình cảm trở nên vô hồn. Thêm vào đó là loạt lùm xùm về việc dùng thế thân, cảnh quay ghép, khiến khán giả càng mất cảm tình. Chung Hán Lương dù gồng tới đâu cũng không thể gánh được bạn diễn lẫn bộ phim. Sau phim này, sự nghiệp của anh bắt đầu chững lại, các dự án sau không còn tạo được tiếng vang. Quả là một lần ghép đôi toang cả sự nghiệp!

2. Dương Dương - Vương Sở Nhiên

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi ban đầu gây tò mò vì Vương Sở Nhiên được gọi là “tiểu Lưu Diệc Phi” còn Dương Dương là một trong những mỹ nam hàng đầu. Nhưng khi ra mắt, sự kết hợp này lại khiến người xem khó chịu. Dương Dương diễn khoa trương, thiên về phô trương ngoại hình hơn là nhập vai, trong khi nhân vật của Vương Sở Nhiên lại bị xây dựng quá tiêu cực - sẵn sàng quay lưng với gia đình vì tình yêu. Hình ảnh một cặp đôi lý tưởng sụp đổ, phim bị chấm chỉ 2,3 điểm Douban - con số thấp kỷ lục. Cặp đôi này ngoài việc có ngoại hình quá đẹp ra thì chẳng để lại ấn tượng gì.

3. Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ

Dĩ Ái Vi Doanh tập hợp hai gương mặt nổi tiếng hàng đầu, từng được coi là “bảo chứng” truyền thông. Tuy nhiên, khi lên phim, sự ăn ý gần như không tồn tại. Bạch Lộc diễn thiếu tiết chế, nhiều biểu cảm bị chê lố, trong khi mác tổng tài dường như là chiếc áo quá rộng với Vương Hạc Đệ. Anh thoại cứng, phong thái chưa đủ chín chắn, những cảnh tình tứ với Bạch Lộc khiến khán giả nổi da gà. Kết quả, phim chỉ đạt 4,3 điểm Douban và nhận nhiều bình luận thất vọng.

4. Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh

Ở Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi vẫn giữ vững danh hiệu “mỹ nhân cổ trang”, nhưng khi ghép đôi với Lưu Vũ Ninh lại gây cảm giác thiếu thuyết phục. Lưu Vũ Ninh không sở hữu khí chất đủ mạnh để tương tác ngang hàng với đàn chị, ngoại hình cũng bị chê kém nổi bật so với vai nam chính lý tưởng. Kịch bản yêu đương xây dựng khá gượng gạo, lý do tình cảm hời hợt, thiếu nền tảng thuyết phục. Các cảnh thân mật không truyền tải được cảm xúc, khiến mạch phim yêu đương bị đứt đoạn và khó để khán giả ship cặp đôi này.



5. Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn

Trước khi An Lạc Truyện chiếu, nhiều người tin rằng họ sẽ tạo ra một “siêu couple” vì ngoại hình cân xứng, khí chất sang trọng. Nhưng khi phim lên sóng, cả hai lại diễn khá an toàn, không dám bứt phá cảm xúc. Nhịp tương tác giữa hai nhân vật chính rời rạc, lời thoại thiếu sức nặng, khiến mối tình đáng lẽ đã vô cùng hấp dẫn bị biến thành nhạt nhòa khó nuốt trôi. Điểm Douban 5,8 phản ánh rõ sự thất vọng này.

6. Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn

Ngọc Cốt Dao dù được đầu tư kỹ lưỡng về tạo hình và bối cảnh hoành tráng, nhưng điểm mấu chốt là chemistry giữa cặp chính lại gây thất vọng. Nhậm Mẫn bị chê ngoại hình xuống sắc, lối diễn hơi trẻ con, lệch tông với chất bi tráng của câu chuyện. Tiêu Chiến vốn được kỳ vọng nâng bạn diễn nhưng không tạo được sự dẫn dắt cần thiết, thậm chí nhiều phân đoạn cả hai như đang diễn riêng rẽ. Kết quả là mối tình thầy trò thiếu chiều sâu, không đủ lay động khán giả như nguyên tác mong đợi.

7. Bạch Lộc - La Vân Hi

Trường Nguyệt Tẫn Minh thành công về truyền thông nhưng gây nhiều tranh cãi về nội dung và diễn xuất. Bạch Lộc và La Vân Hi bị nhận xét là diễn đúng “kịch bản yêu cầu” thay vì tạo tương tác tự nhiên. Khi cần khóc thì cùng rơi nước mắt, lúc yêu thì trao ánh nhìn, nhưng thiếu sự kết nối cảm xúc thật. Nhiều cảnh tình cảm trở nên giống một màn trình diễn kỹ thuật hơn là câu chuyện tình rung động lòng người. Điều này khiến khán giả khó tin vào tình yêu của nhân vật, dù bối cảnh và nhạc phim đều được đầu tư hoành tráng.



8. Trương Tuyết Nghênh - Hình Chiêu Lâm

Trạch Quân Ký là ví dụ điển hình cho việc mô tả nhân vật một đằng, chọn diễn viên một nẻo. Nam chính được miêu tả có ngoại hình xuất chúng, nhưng Hình Chiêu Lâm lại không sở hữu vẻ đẹp đặc biệt để phù hợp. Cả hai diễn viên cũng thiếu sự hòa hợp, dẫn đến nhiều cảnh tình cảm trở nên gượng ép, cộng thêm thoại sượng khiến phim chỉ đạt 4,2 điểm Douban - một con số thấp thảm hại kéo trùng cả sự nghiệp của hai diễn viên.

9. Hà Nhuận Đông - Hà Hoằng San

Trong Tuế Tuế Thanh Liên, khoảng cách tuổi tác 12 năm đã khiến ngoại hình cặp đôi mất cân đối. Thêm vào đó, nhân vật nam thường xuyên gọi nữ chính là “tiểu nha đầu”, tạo cảm giác vừa sến vừa gượng gạo. Không khí phim vì thế trở nên thiếu tự nhiên, nhiều khán giả thậm chí không thể xem trọn vẹn vì thấy “lệch pha” quá rõ. Sự chênh lệch về khí chất và lối diễn càng khiến câu chuyện tình cảm thiếu sức thuyết phục, làm mạch phim trở nên rời rạc.



10. Dương Siêu Việt - Từ Chính Khê

Trùng Tử từng được kỳ vọng là “Hoa Thiên Cốt 2” nhưng lại vấp phải vấn đề muôn thuở của Dương Siêu Việt - diễn bằng cách trợn mắt. Từ Chính Khê tuy là diễn viên thực lực nhưng thể hiện chưa đủ uy nghiêm, thiếu sự giằng xé nội tâm để khán giả tin vào mối tình sư đồ. Sự thiếu ăn ý của cặp đôi khiến cảm xúc bị đứt đoạn, nhiều phân cảnh quan trọng trở nên gượng gạo. Kết quả là phim chỉ đạt 4,8 điểm Douban, góp phần khiến sự nghiệp diễn xuất của Dương Siêu Việt lao dốc, còn Từ Chính Khê cũng bị nhận xét là “một màu” hơn hẳn các vai trước.

