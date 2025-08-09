Series học đường Wednesday 2 vừa mới ra mắt đã lập tức oanh tạc toàn cầu. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt, phần tiếp theo của series đình đám nhà Netflix đã vươn thẳng lên vị trí số 1 toàn cầu, thống trị bảng xếp hạng ở hơn 90 quốc gia, trong đó có cả những thị trường khó nhằn như Mỹ, Anh, Canada hay Brazil. Thành tích đáng nể cho thấy sức hút khủng khiếp của Wednesday, dù khoảng cách giữa hai phần đã kéo dài gần hai năm.

Nếu như phần 1 từng được gọi là “hiện tượng ngoài dự đoán”, thì phần 2 của Wednesday lại khẳng định đẳng cấp và vị thế thật sự của loạt phim này trong lòng khán giả toàn cầu. Không còn chỉ là một cú nổ viral nhờ những màn nhảy gây sốt trên TikTok, mùa mới đang được khen lừ sở hữu chất lượng nội dung vượt trội, nhịp phim dồn dập và twist được cài cắm thông minh hơn rất nhiều. Từ một series bị nghi ngờ là ăn may thành công, Wednesday 2 chứng minh khả năng lôi kéo khán giả đáng kinh ngạc.

Phim đang đứng top 1 toàn cầu, điểm số bỏ xa các đối thủ

Trong mùa mới, nhân vật Wednesday Addams tiếp tục hành trình tại học viện Nevermore, lần này phải đối mặt với những kẻ thù còn đáng gờm hơn, không chỉ từ bên ngoài, mà cả trong chính bản thân cô. Bối cảnh học đường vẫn xuất hiện trải dài nhưng được mở rộng và đào sâu với hàng loạt mối quan hệ chồng chéo, các thế lực siêu nhiên xuất hiện dày đặc hơn, đồng thời xen kẽ yếu tố trinh thám, kinh dị và cả tình cảm tuổi teen một cách tinh tế.

Điểm sáng lớn nhất ở phần phim mới dĩ nhiên vẫn chính là Jenna Ortega - nữ chính khiến cả thế giới không thể rời mắt. Ở phần 2, Wednesday không chỉ điên hơn mà còn đẹp hơn rất nhiều. Vẻ đẹp lạnh lùng pha chút ma quái của Jenna vẫn là điểm nhận diện thương hiệu. Không còn đơn thuần là cô gái kỳ quặc, phần 2 khai thác một Wednesday có chiều sâu tâm lý và điều này được Jenna thể hiện trọn vẹn bằng diễn xuất tinh tế của mình. Có thể nói, so với phiên bản truyện tranh hay các bản chuyển thể cũ, Wednesday của Jenna Ortega là cú nâng cấp mạnh mẽ về mọi mặt.

Jenna vẫn tiếp tục là điểm sáng của phim

Sự trở lại của Wednesday hiện đang được đánh giá là dấu mốc đáng nhớ của Netflix sau chuỗi những phim Âu Mỹ không mấy thành công. Với điểm số cao chót vót trên các nền tảng đánh giá (Rotten Tomatoes ghi nhận 95% từ giới phê bình, IMDb đạt 8.8/10 chỉ sau vài tiếng mở điểm), phần 2 của Wednesday đang trở thành từ khoá gây bão cả thế giới.

Nguồn ảnh: Netflix