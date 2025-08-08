Ở làng giải trí Trung Quốc hiện tại, Cúc Tịnh Y được công nhận là một trong những mỹ nhân có vẻ đẹp nổi bật bậc nhất. Bất cứ khi nào xuất hiện, từ trên phim, tham gia sự kiện, chụp ảnh hay thậm chí là những khoảnh khắc đời thường, mỹ nhân sinh năm 1994 luôn mang tới vẻ đẹp hoàn mỹ khiến người nhìn rung chuyển mọi giác quan.



Từ khi bắt đầu dấn thân vào nghiệp diễn, Cúc Tịnh Y đã không ít lần chinh phục trái tim khán giả bằng vô số những tạo hình đẹp, đặc biệt là ở các bộ phim cổ trang. Nhìn ngắm nhan sắc của Cúc Tịnh Y, chẳng ai có thể ngờ được thực ra, cô chỉ cao 1m45 mà thôi.

Nhắc đến những tác phẩm nổi tiếng nhất của Cúc Tịnh Y, cái tên đầu tiên mà người ta nghĩ đến chắc chắn là Vân Tịch Truyện. Đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Tài Tiểu Độc Phi, do Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn đóng chính. Ở tác phẩm này, Cúc Tịnh Y gây ấn tượng khi hóa thân thành nàng vương phi xinh đẹp Hàn Vân Tịch. Với các fan của cô nàng, đây chắc chắn là một vai diễn mà họ tâm đắc.

Vân Tịch Truyện là vai diễn đáng nhớ bậc nhất sự nghiệp Cúc Tịnh Y.

Hồi năm ngoái, Cúc Tịnh Y từng gây bão vì quá xinh đẹp ở phim Hoa Gian Lệnh.

Bên cạnh Vân Tịch Truyện, một bộ phim khác cũng chứng kiến nhan sắc đỉnh cao của Cúc Tịnh Y, đó là Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Cô mang tới một Bạch Tố Trinh thông minh, lém lỉnh. Dù không giống với tưởng tượng của những khán giả vốn đã quá quen với sự dịu dàng, nhu mì ở phiên bản kinh điển của Triệu Nhã Chi, thế nhưng rõ ràng nó vẫn có sức hấp dẫn riêng.

Ở phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, nhan sắc của Cúc Tịnh Y được đưa lên một tầm cao mới nhờ thẩm mỹ của đạo diễn Quách Kính Minh.

Ngắm nhìn nhan sắc phong thần của Cúc Tịnh Y, chẳng ai còn quan tâm đến chuyện cô chỉ cao 1m45.

Trong khoảng thời gian gần 1 năm rưỡi qua, tên tuổi của Cúc Tịnh Y càng trở nên nổi tiếng hơn trước. Ở bộ phim Hoa Gian Lệnh, Cúc Tịnh Y khiến khán giả "sốc visual" với hình tượng ác nữ Thượng Quan Chỉ. Bên cạnh đó, loạt hình ảnh đẹp nao lòng của mỹ nhân 31 tuổi ở Nguyệt Lân Ỷ Kỷ khiến khán giả mong chờ hơn bao giờ hết.

Cúc Tịnh Y có nhiều tạo hình đẹp ở phim Lai Chiến đang quay.

Lúc này, cô đang ghi hình cho bộ phim cổ trang Lai Chiến, hợp tác với Trương Vân Long, đảm nhận vai nữ chính A Đại. Cúc Tịnh Y như thường lệ vẫn đẹp đến nao lòng, và nhan sắc của cô được nâng tầm nhờ những tạo hình được đánh giá là có sự mới mẻ, độc đáo so với các bộ phim khác.