Trong làng giải trí Việt hiện tại, Hứa Vĩ Văn là một trong những sao nam được yêu mến nhất. Anh chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả nhờ diễn xuất rất tốt cùng vẻ ngoài điển trai vô cùng.

Hứa Vĩ Văn là mỹ nam nức tiếng của showbiz Việt.

Thực tế, không cần phải đến khi trở thành sao mà ngay từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, visual của Hứa Vĩ Văn đã tỏa sáng. Cụ thể, một tấm ảnh thẻ của Hứa Vĩ Văn từng được lan truyền trên mạng, nhờ thế mà khán giả mới biết nam tài tử đúng là "soái" từ bé.

Được biết, thời điểm này Hứa Vĩ Văn mới 12 tuổi mà thôi. Dù chưa trưởng thành, nhưng nam tài tử đã mang dáng dấp của một mỹ nam hàng đầu showbiz trong tương lai với những đường nét gương mặt hoàn hảo.

Bức ảnh thẻ chụp hình ảnh của Hứa Vĩ Văn năm 12 tuổi.

Đáng nói hơn, theo thời gian Hứa Vĩ Văn ngày một thăng hạng nhan sắc hơn. Giờ đây ở tuổi 45, những đường nét ấy không hề mất đi, mà còn được nâng tầm nhờ vẻ trưởng thành, lịch lãm của một quý ông đích thực.

Thêm một vài thông tin về sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn, trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách diễn viên, anh từng theo đuổi âm nhạc, là một mảnh ghép của nhóm nhạc GMC đình đám một thời. Hứa Vĩ Văn bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy từ bộ phim Cây Huê Xà sản xuất năm 2002. Ngay từ vai diễn đầu tay, Hứa Vĩ Văn đã nhận được những lời nhận xét có cánh từ công chúng khi hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Lợi, một anh nông dân trẻ chất phác, hiếu thảo.

Hứa Vĩ Văn trong phim Chàng Trai Năm Ấy.

Anh là một trong những mảnh ghép tạo nên sức hút cho Tiệc Trăng Máu.

Hứa Vĩ Văn cùng các bạn diễn trong phim Thái Sư Trần Thủ Độ.

Những năm sau đó, Hứa Vĩ Văn ghi dấu ấn trong nhiều dự án phim ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh. Một số tác phẩm nổi tiếng của Hứa Vĩ Văn mà chúng ta có thể kể đến bao gồm Lời Thú Nhận Của Eva, Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Hồ Sơ Lửa, Tiệc Trăng Máu, Thái Sư Trần Thủ Độ...

Hứa Vĩ Văn sẽ trở lại màn ảnh rộng với Mưa Đỏ.

Đây hứa hẹn sẽ là vai diễn đầy cảm xúc của nam tài tử.

Sắp tới, những khán giả yêu mến Hứa Vĩ Văn sẽ tiếp tục được gặp anh trong dự án điện ảnh mới nhất mang tên Mưa Đỏ (dự kiến khởi chiếu ngày 22/8/2025). Kịch bản phim được lấy cảm hứng từ cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị diễn ra vào năm 1972. Đây là tác phẩm ca ngợi tinh thần yêu nước, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của người dân Việt Nam. Trong phim, Hứa Vĩ Văn đảm nhận vai một bác sĩ quân y tên Lê, người không màng những khó khăn, gian khổ, luôn cố gắng hết mình để cứu chữa cho những người bị thương. Đây hứa hẹn sẽ là vai diễn mang đầy sức nặng tâm lý, khơi gợi nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.