Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Nếu đang cần một phim điện ảnh để lắng đọng cảm xúc sau một mùa phim hè sôi động, Mang Mẹ Đi Bỏ chính là lựa chọn đáng lưu tâm. Dàn cast của bộ phim tâm lý, gia đình này có 2 cái tên được coi là bảo chứng diễn xuất là nghệ sĩ Hồng Đào và Tuấn Trần. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia đặc biệt của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo, anh đóng cặp cùng với Juliet Bảo Ngọc để tạo nên mối tình thời trẻ đầy sâu đậm của người mẹ mắc bệnh Alzheimer – Lê Thị Hạnh.

Bên cạnh cuộc sống hiện tại vất vả của bà Lê Thị Hạnh và con trai Hoan, phim Mang Mẹ Đi Bỏ còn đưa khán giả về quá khứ, để hiểu thêm về câu chuyện tình yêu, hôn nhân của Lê Thị Hạnh thời trẻ.

Lê Thị Hạnh hẹn hò với bạn trai người Hàn Quốc (do Jung Il Woo đảm nhận) sau lời tỏ tình nhẹ nhàng, dễ thương, đi đúng vào trọng tâm của anh. Sau đó, họ tiến tới hôn nhân và sinh ra người con trai Ji Hwan. Tuy nhiên, một vụ hỏa hoạn đã cướp đi người chồng mà bà Lê Thị Hạnh rất mực yêu thương. Sau đó, vì suy nghĩ cho tương lai của Ji Hwan, mẹ chồng của Lê Thị Hạnh khuyên con dâu nên để lại con trai cho bác cả nuôi nấng, rồi quay trở về Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới.

Dù rất đau khổ khi phải rời xa con trai đầu lòng nhưng ở thời điểm đó, Lê Thị Hạnh chỉ có thể làm vậy vì tương lai của đứa trẻ. Và rồi quyết định xa con trai đã trở thành nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng người mẹ.

Khi lớn tuổi, bà Lê Thị Hạnh mắc bệnh Alzheimer, căn bệnh khiến bà mất dần đi trí nhớ và không thể tự chủ trong việc sinh hoạt thường ngày, buộc phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người con trai thứ hai tên là Hoan. Thế nhưng, trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi, bà vẫn luôn nhớ về người con trai cả, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với con trai út.

Về phần Hoan, anh vì chăm sóc mẹ mà không có lấy thời gian, không gian hay cuộc sống của riêng mình. Bản thân anh cũng mắc bệnh động kinh, nên cuộc sống vất vả chồng chất. Một ngày, Hoan quyết định "mang mẹ đi bỏ" cho anh trai cùng mẹ khác cha mà mình chưa từng gặp mặt, đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Cuộc "hội ngộ" chóng vánh giữa 3 mẹ con Lê Thị Hạnh – Ji Hwan và Hoan được đánh giá là cao trào của bộ phim. Giai đoạn sang Hàn Quốc cũng là lúc khán giả hiểu được rằng, không chỉ Lê Thị Hạnh mong nhớ người con trai lớn mà chính Ji Hwan cũng luôn yêu thương và lưu giữ hình ảnh người mẹ xinh đẹp của mình trong tim. Khi trở thành một người đàn ông thành đạt, có vợ đẹp và 3 đứa con xinh xắn, cùng một căn biệt thự khang trang, anh đã đặt tên cho ngôi nhà là "Nhà của Lê Thị Hạnh".

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đứng trước ngôi nhà của Ji Hwan, tưởng chừng 3 người trong 1 gia đình có thể kết nối trở lại, Hoan nhỏ đã quyết định đẩy xe lăn của mẹ chạy đi với suy nghĩ rằng: "Trong gia đình mình, ít nhất phải có một người được hạnh phúc". Câu thoại này đã kết thúc hành trình "mang mẹ đi bỏ" của Hoan, nhưng lại mở ra cuộc tranh luận giữa khán giả xoay quanh quyết định của nhân vật. Người cho rằng đây là một sự hy sinh rất đẹp, người lại nghĩ như vậy là ích kỷ vì chính anh trai lớn cũng đang rất mong mỏi được gặp mẹ, nhưng lại phải bỏ lỡ cơ hội này.

*Một số ý kiến đáng chú ý: - Không ai bắt cậu em phải "hy sinh". Cậu ấy đã tước đi khao khát ở gần đứa con lớn của mẹ, tước đi quyền tìm được và chăm sóc mẹ của người anh. Tước đi cơ hội phục hồi sức khỏe của mẹ mình, biết đâu được gặp cậu con lớn, bà ấy sẽ dần dần khỏi bệnh. - Trong khi người anh đang rất mong chờ mẹ, người anh lại có đủ điều kiện để chăm mẹ, và cứ khi bắt gặp điều gì về người anh thì mẹ lại tỉnh… Phần về hiện tại không hay bằng quá khứ, xem quá khứ khóc đến tội mà chuyển về hiện tại giải quyết quá đau lòng, xem xong thương đứa bé đóng vai người anh quá. - Xem cái kết mà hụt hẫng. - Đáng lẽ phải cho người anh được gặp mẹ, cùng nhau chăm sóc mẹ thì bệnh của mẹ có lẽ tiến triển tốt. - Cơ bản mọi hoàn cảnh trong phim đều cảm động lấy nước mắt. - Ít nhất cũng nên để anh hai gặp được mẹ trong khi anh hai nhớ mong mẹ bao nhiêu năm. - Khúc đầu thương em trai, khúc sau thương anh trai. Giá mà gặp nhau rồi 2 anh em có 1 giải pháp thì trọn vẹn hơn. - Cái kết vậy mà chê dở thì cũng bó tay. Không hiểu nghĩa của việc con trai lớn tìm đến người chủ sau và biết là em và mẹ rồi chạy thì thử hỏi xem có qua Việt Nam tìm không. Biết đâu đó cũng là cái mở cho phần 2 sang Việt Nam tìm mẹ. Mình thấy hay. - Khúc Tuấn Trần đẩy mẹ bỏ chạy mới là cao trào của phim ạ, mang mẹ đi nhưng không bỏ, cái kết lửng như vậy nghĩa là gia đình họ sẽ đoàn viên nhưng không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người anh. Sự hy sinh của người em quá đẹp, người anh có thể về tìm thăm mẹ mà đơn giản vậy thôi. - Tôi thấy kết người hạnh phúc nhất vẫn là người em vì có mẹ ở bên. - Tôi xem xong cảm thấy rất hụt hẫng. Biết rằng đạo diễn cố ý để khán giả tự suy luận diễn biến tiếp theo, nhưng với 1 người mẹ như tôi thì tôi cảm thấy rất ấm ức với cái kết của phim. Tuy nhiên, tôi rất yêu cô Hồng Đào và bạn Tuấn Trần, 2 mẹ con đã lấy nhiều nước mắt của tôi. - Nếu kết phim cho bạn anh trai được gặp mẹ thì mỹ mãn hơn nhiều, người con trai cả ấy có thể cũng đang rất mong mỏi được gặp lại người mẹ 1 lần nữa, nhưng kết lại là phim hay, sâu sắc.

Kết thúc của phim Mang Mẹ Đi Bỏ tuy gây nhiều tranh cãi, nhưng lại đặt ra nhiều điều đáng suy ngẫm. Bên cạnh đó, kết phim cũng là sự gợi mở khá hợp lý cho phần 2. Cuối cùng, dù thu hút nhiều ý kiến trái chiều, "Mang Mẹ Đi Bỏ vẫn là một bộ phim điện ảnh nhân văn về gia đình và tình mẫu tử.

Tên phim: Mang mẹ đi bỏ Đạo diễn: Mo Hong-jin Thể loại: Gia đình, Tâm lý Thời lượng: 112 phút Ngày phát hành: 01/08/2025 Lịch phát sóng: Đang chiếu tại rạp Diễn viên tham gia: Hồng Đào, Tuấn Trần, Jung Il-woo, Juliet Bảo Ngọc, Quốc Khánh, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ, Vinh Râu Nội dung chính: Mang Mẹ Đi Bỏ kể về số phận của Hoan (Tuấn Trần) - một chàng trai trẻ ngày ngày hóa thân thành "thằng hề đường phố" với ngón nghề cắt tóc vỉa hè để kiếm tiền lo cho mẹ. Mẹ Hoan là bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào), mắc bệnh Alzheimer và cư xử như một đứa trẻ con. Căn bệnh của mẹ không chỉ là gánh nặng mưu sinh, mà còn lấy đi của Hoan một cuộc đời tự do với những ước mơ chưa thể thực hiện. Một ngày, Hoan quyết định mang mẹ "đi bỏ" cho người anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính Hoan còn không biết mặt mũi ra sao.

