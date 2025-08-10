Mới đây trên nền tảng TikTok rộ lên thông tin Song Hye Kyo và Lee Min Ho chuẩn bị hợp tác trong dự án The Heirs 2. Thông tin này được nhiều kênh đăng lại, có clip còn cán mốc hơn 1 triệu người xem với vô số bình luận bày tỏ sự mong chờ, háo hức và cả hoài nghi. Đáng nói hơn khi kênh này còn đăng kèm poster với sự xuất hiện của Lee Min Ho - Song Hye Kyo và 2 diễn viên được cho là đóng phụ bao gồm Park Shin Hye và Kim Bum. Điều này thực sự gây bất ngờ bởi lẽ Park Shin Hye chính là nữ chính đã từng cùng Lee Min Ho làm nên thành công vang dội của The Heirs cách đây 12 năm.

Thông tin về dự án phim của Lee Min Ho và Song Hye Kyo thu hút hơn 1 triệu người xem cùng lượng tương tác khủng

Không chỉ đăng poster giới thiệu diễn viên, trang này còn cẩn thận đính kèm một bài viết dài mô tả nội dung của The Heirs 2, cho rằng nó sẽ kể câu chuyện còn dang dở ở phần 1 khi những người thừa kế của các gia tộc quyền lực sẽ đối mặt với cuộc chiến phức tạp giữa tiền quyền và tình yêu.

Khi kiểm chứng thông tin trên các trang tin lớn xứ Hàn, dĩ nhiên là không có thông tin chính thức nào về dự án này hay bất cứ màn hợp tác nào giữa Lee Min Ho và Song Hye Kyo. Thực tế đã nhiều năm nay, hai diễn viên hạng S này liên tục vướng tin đồn hợp tác, thậm chí là yêu đương. Chỉ cần tìm từ khóa Lee Min Ho - Song Hye Kyo tên Google là sẽ ra một loạt những bài viết về dự án phim chung giữa hai người dù không có lời xác nhận nào. Ngoài mục đích câu view thì điều này cũng cho thấy sức hút của cặp đôi, rằng có vô số khán giả luôn mong chờ Lee Min Ho và Song Hye Kyo có thể 1 lần nên duyên màn ảnh.

Vô số những hình ảnh về các màn hợp tác của cặp đôi quyền lực, dĩ nhiên đều là ảnh ghép

Cả Lee Min Ho và Song Hye Kyo đều là những cái tên quyền lực bậc nhất làng giải trí Hàn. Dù được rất nhiều người ủng hộ chuyện nên duyên màn ảnh nhưng hai người mới chỉ từng xuất hiện chung trong một số sự kiện thời trang. Dù gần như không có bất cứ mối liên quan nào nhưng Lee Min Ho và đàn chị vẫn liên tục dính tin đồn hẹn hò suốt nhiều năm nay, dĩ nhiên tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức lời đồn vô căn cứ.

Lần hiếm hoi cặp sao quyền lực xuất hiện chung trong 1 khung hình

Lee Min Ho là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á, được mệnh danh là hoàng tử màn ảnh nhờ vẻ ngoài điển trai và phong thái lịch lãm. Anh bùng nổ danh tiếng với vai Goo Jun Pyo trong Vườn Sao Băng (2009). Sau đó, Lee Min Ho tiếp tục khẳng định vị thế với loạt vai nam chính trong City Hunter, The Heirs và Huyền Thoại Biển Xanh... Năm 2020, Lee Min Ho trở lại màn ảnh nhỏ với The King: Eternal Monarch, giữ vững sức hút toàn cầu nhưng cũng từ sau tác phẩm này, sự nghiệp của Lee Min Ho có dấu hiệu chững lại, hầu như toàn bộ các dự án anh tham gia đều thất bại cả về doanh thu lẫn danh tiếng.

Trong khi đó Song Hye Kyo Song Hye Kyo là biểu tượng nhan sắc và tài năng của màn ảnh Hàn, nổi tiếng từ những năm đầu 2000 với vai diễn trong Trái Tim Mùa Thu. Cô nhanh chóng trở thành tường thành của Kbiz nhờ khả năng diễn xuất tinh tế và vẻ đẹp trong trẻo. Song Hye Kyo liên tục góp mặt trong những tác phẩm đình đám như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory. Mỗi vai diễn của cô đều tạo nên cơn sốt, giúp khẳng định vị thế ngôi sao hạng A suốt hơn 20 năm.