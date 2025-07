Dù là ở độ tuổi đôi mươi hay U50, Song Hye Kyo vẫn giữ vững ngôi vị là một trong những "nữ hoàng rating" của phim truyền hình Hàn Quốc. Trong suốt gần 30 năm gia nhập làng giải trí, Song Hye Kyo đảm nhận nhiều vai diễn với những số phận khác nhau.

Nếu như một số diễn viên chuyên trị vào vai con nhà giàu có, tiêu biểu như Lee Min Ho, Seo Ye Ji, thì Song Hye Kyo lại đảm nhận nhiều nhân vật xuất thân bình dân, hoặc có tuổi thơ khó khăn, chật vật hơn. Số lần Song Hye Kyo vào vai tiểu thư nhà giàu chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó điển hình nhất là phim Gió mùa đông năm ấy và Gặp gỡ.

Dẫu vậy, dù đảm nhận kiểu nhân vật nào, Song Hye Kyo cũng hóa thân khá thành công và thuyết phục:

Gió mùa đông năm ấy

Trong Gió mùa đông năm ấy, Song Hye Kyo vào vai Oh Young - người thừa kế của một tập đoàn lớn. Giàu có nhưng cô sống đầy cô đơn sau khi cha mẹ ly hôn, từ nhỏ lại bị chia cách với người anh trai ruột mà cô hết mực yêu thương, thân thiết. Tiểu thư Oh Young còn mắc chứng suy giảm thị lực, gần như không thể nhìn thấy gì. Cuộc đời của cô có sự thay đổi lớn khi người anh trai quay trở lại tìm Oh Young nhưng đó lại chỉ là người giả danh, và nhân vật này do Jo In Sung đảm nhận. Trải qua nhiều trắc trở, éo le, Oh Young đem lòng yêu người đóng giả anh trai mình, và đến cuối cùng, họ đã có cái kết đẹp bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Trong phim Gió mùa đông năm ấy, Song Hye Kyo có tạo hình dịu dàng và thanh tao, đúng chất tiểu thư nhà giàu. Từ kiểu tóc cho tới phong cách thời trang của Song Hye Kyo đều toát lên sự thanh lịch, tinh tế, không quá hào nhoáng, xa hoa nhưng vẫn đầy sang trọng.

Gặp gỡ

Bộ phim gần đây nhất mà Song Hye Kyo đóng vai người cực giàu chính là Gặp gỡ. Nhân vật Cha Soo Hyun của cô có xuất thân hiển hách, sau đó làm dâu của một gia đình tài phiệt. Dẫu vậy, cô lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, dẫn đến ly hôn. Rời khỏi nhà chồng, Cha Soo Hyun trở thành giám đốc khách sạn như một khoản đền bù sau ly hôn. Kế tiếp, cô gặp gỡ định mệnh của cuộc đời là Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum) và có chuyện tình lãng mạn với anh chàng kém tuổi này.

Song Hye Kyo trong phim Gặp gỡ gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, mái tóc ngắn ngọt ngào nhưng không kém phần sang trọng. Thời trang trong phim của Song Hye Kyo lúc đó cũng được quan tâm vì sự thanh lịch, đúng chất sếp nữ. Dẫu vậy, phim Gặp gỡ lại có tỷ suất người xem không như mong đợi, được coi là một trong những tác phẩm "flop" của Song Hye Kyo.

Ảnh và gif: Sưu tầm